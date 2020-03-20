Масове тестування допоможе контролювати пандемію. Досвід італійського міста

Вже майже місяць, як триває пандемія COVID-19 в Італії.

Станом на 19 березня в країні 41035 хворих.

Проте є і хороші новини.

Досвід одного італійського міста показує, що масштабне тестування може допомогти перемогти епідемію, пише The Guardian.

В першому раунді тестування позитивним тест був у 89 людей. Фото: Pexels

З 6 березня дослідники Падуанського університету та працівники Червоного хреста протестували 3000 мешканців італійського муніципалітету Во’, що біля Венеції.

Тести проводили в тому числі й людям без симптомів.

Це дозволило ізолювати їх до того, як вони проявили ознаки захворювання та зупинити розповсюдження вірусу.

З таким підходом це вдалося за 14 днів, а рівень одужання становив 100% серед тих, хто був інфікований.

При цьому вони не встигли передати хворобу іншим.

Такий метод вже не спрацює в Мілані, де ситуація вийшла з-під контролю, але це може допомогти іншим країнам, кажуть дослідники.

Як стверджують науковці, експеримент вийшов випадково.

Влада дуже емоційно зреагувала на першу смерть від коронавірусу. Протестовані були всі мешканці міста.

Протягом експерименту виявили, що на момент першого підтвердженого випадку з симптомами, значна частина населення – приблизно 3% – вже була інфікована, але не показувала жодних ознак захворювання.

Згідно з цим експериментом можна зробити такі висновки: тестування всіх громадян, не залежно від того, є в них симптоми чи ні – допоможе контролювати пандемію.

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