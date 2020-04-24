Очільник МОЗ назвав маніпуляцією звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов називає маніпуляцією інформацію про закупівлю костюмів для медиків за завищеною ціною.

Про це він сказав у п'ятницю в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закупівля костюмів для медиків – немає ніякого завищення (ціни). Порівнюють костюми біологічного захисту і костюм, який має назву "робочий одяг", – сказав міністр.

"Говорити про те, що були завищені ціни – банальна маніпуляція, яка не має нічого спільного з реальністю", – додав Степанов.

Нагадаємо, скандал виник після того, як народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова оприлюднила інформацію про закупку МОЗом засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для лікарів за ціною 488 грн за одноразовий костюм.

При тому, що українські виробники поставлять костюми по 245 грн за штуку.

МОЗ у четвер, 23 квітня, вже заявив, що костюми вітчизняних виробників, які першочергово планувало закупити держпідприємство "Медичні закупівлі", не відповідали вимогам.

Скасувавши "дешевший" тендер, МОЗ дописав ще одну вимогу до сертифікації: костюми, які закуповуються для медиків, тепер мають відповідати стандартам EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008.

При цьому в міжнародних організацій ціна за костюм з дотриманням навіть нових стандартів складає $12 (близько 300 грн) за штуку, й в цю ціну входить навіть комісія міжнародної організації.

Цю ситуацію прокоментував також і колишній очільник Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта.

"Ми достеменно знаємо що SARS CoV 2 передається повітряно-крапельним шляхом і проникає в організм через слизові. Я не знаю про жоден випадок інфікування людини через шкіру.

Найбільший ризик виникає при потраплянні на слизові дихальних шляхів або очей.

Саме тому захист – маски/респіратори, окуляри або щитки – є критично важливими для убезпечення медиків від інфікування.



Комбінезони біозахисту створюють додатковий захист лише у місцях прилягання окулярів, масок або респіраторів. І додають впевненості лікарям при перебуванні у зараженій зоні.

Китайські, українські чи німецькі костюми які постачаються державою, волонтерами чи донорами (якщо вони не ізоляційні), пропускають віруси", – стверджує він.

Він стверджує, що заяви щодо відповідності стандарту EN 14126:2003 не мають жодного сенсу стосовно вірусних інфекцій.

Пояснення про дотримання стандарту є недолугими оскільки сам стандарт передбачає тестування на бактерії, а не віруси.

"Той хто придумав таку аферу та можливо підставив відповідального заступника Міністра повинен понести відповідальність", – каже Курпіта.

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