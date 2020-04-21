Костюми для лікарів на 40% дорожче, або Як у новому МОЗі на пандемії заробляють

Вже півтора місяці тривають баталії навколо закупівлі лікарям та медичному персоналу костюмів для захисту від коронавірусу.

Спочатку вже екс-міністр Ілля Ємець намагався зробити все, щоб Міністерство охорони здоров'я закуповувало захист для лікарів через свій тендерний комітет та в обхід системи ProZorro, а не через міжнародні організації.

І не даремно – адже на "кону" було 67 млн грн, на яких хотілось непогано підзаробити грошей.

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Врешті решт Ємця звільнили, а частину тих 67 млн таки відправили міжнародним організаціям, щоб ті закупили маски, респіратори і 4700 костюмів по $12, які скоро мають приїхати в Україну.

На жаль, Україні сьогодні потрібно не 5 і не 50 тис. костюмів, щоб захистити медиків, які воюють на новому фронті за кожне життя, наражаючи себе на небезпеку.

Їх потрібно майже мільйон, і тому міністерство, вже за нового його очільника Максима Степанова, взялося теж купувати костюми.

Але не через міжнародні організації, які зазвичай дають найнижчі ціни на таку продукцію, а самі.

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Спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми.

Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн.

Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару.

За 90 тис. костюмів держава повинна була заплатити українському виробнику, в якого до цього вже купували костюми волонтери та окремі лікарні, 22 млн грн.

Тобто загальна економія склала б 13,7 млн грн.

На ці гроші додатково можна було б закупити ще 50 тис. костюмів для медиків.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.

Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер, уже силами свого рідного тендерного комітету, і не повірите, менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм. Тендерів же зараз не треба проводити – пандемія, купуй скільки хочеш, по чому захочеш і в кого захочеш.

Тобто замість 22 млн грн, за костюми держава заплатить 34,8 млн грн, та й то кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис.

Ну кому вона потрібна та економія. Он за часів Богатирьової купували все з націнкою в 40% – і все чудово було!

Цікаво, що МОЗ передумав за ніч, і щоб скасувати "дешевший" тендер дописав ще одну вимогу до сертифікації, відповідно до якої майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить.

Але навіть, якщо взяти до уваги необхідність сертифікації EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008, то по-перше МОЗ повинен був виставити вимогу дотримання цього стандарту із самого початку, при чому вартувало проінформувати про це всіх державних замовників, включаючи власне закупівельне підприємство. Проте в МОЗі цього не зробили.

По-друге – і найголовніше – ціна МОЗу все-одно захмарна. Адже в міжнародних організацій ціна за костюм з дотриманням цього стандарту складає $12 або близько 300 грн за штуку, в які вже входить навіть комісія міжнародної організації.

До речі кількість костюмів, яку закуповували міжнародники в 14 разів менше: міжнародники купили по 300 грн – 4700 костюмів, а МОЗ при величезному опті в 71 тис. костюмів отримав ціну в 488 грн за одиницю.

Компанія-переможець ТОВ "Меддів" – взагалі загадка і працює в Україні менше року.

Перший державний тендер фірма виграла взагалі нещодавно – менше 2 місяців тому – 26 лютого.

99% їхніх тендерів – захист від коронавірусу.

Але цікавіше навіть не це, а те, що всі закупівлі, де вони виграють – це закупівлі Міністерства внутрішніх справ, або пов'язаних з ним підприємств.

Загалом компанія наторгувала за місяць на 38 млн грн, з них майже 35 млн – це закупівля костюмів захисту Міністерством охорони здоров'я.

Хто ж власник такої успішної компанії, яка всього за місяць роботи на державних тендерах вже отримує найбільші державні замовлення на десятки мільйонів гривень?

На самому сайті компанії інформації про її керівництво чи власників ви не знайдете.

Скрін із сайту компанії "Меддів"

Але якщо покопатися в реєстрах, то власниками компанії "Меддів" є люди, які раніше-то і бізнесом не займалися.

Серед них брат та сестра з Чернігова Олександр Охріменко та Анна Шевцова (дівоче прізвище Охріменко).

Іншим власником компанії є лікарка Богдана Вітковська з Вінниці, а її чоловік Денис – керує компанією.

Ще однією співвласницею компанії "Меддів" є Наталя Потребчук, яка нещодавно "отримала" цю компанію від свого чоловіка – Потребчука Андрія Анатолійовича, полковника поліції у відставці, який зараз очолює сектор по боротьбі з корупцією у Службі судової охорони.

Родина Потребчуків, так само як і пані Вітковська, родом з Вінниці.

Поєднує їх всіх ще одна ТОВ "АТМЕД", адже Андрій Потребчук до цих пір там отримує зарплату, а пані Шевцова там раніше працювала.

Цікавий й інший факт – відповідно до договору всі 71 тис. костюмів будуть поставлені МОЗ до 1 травня!

Компанія-переможець тендеру від МОЗ – ТОВ "Меддів"

Що це означає?

Що або невідомі нікому люди вирішили піти вабанк, продали все майно, залізли в кредити і закупили з Китаю наперед за свої кровні десятки мільйонів гривень 70 тис. костюмів для медиків, які зараз десь лежать на невідомо яких складах, або хтось інший і набагато впливовіший знав про те, що виграє тендер та завіз наперед костюми.

Мало того завезли костюми ймовірніше за все літаками зі спецрейсів, якими завозили і гуманітарний вантаж, який ми всі так чекали і спостерігали з екранів телевізорів.

Іншого сполучення за весь цей час в України з Китаєм не було.

Щоб пояснити такі високі ціни на костюми – Міністерство охороони здоров’я спочатку звинуватило підпорядковане йому ж держпідприємство у начебто низькій якості товару, який ті збиралися закупити.

Щоправда нарікань ні у медиків, ні у попередніх замовників ні у волонтерів на цю продукцію не було, але ж треба було якось переплату 13 млн пояснити.

Але тут варто відмітити інше – китайську компанію, у якої компанія-переможець "Меддів" закупила 71 тис. костюмів – навіть у Google знайти важко.

Nanjing Trust Garment Company LTD China – нікому не відома компанія, яка раптом знайшла іншу нікому не відому компанію – дистриб’ютора, яка раніше не торгувала костюмами – і разом вони стали найбільшими постачальниками медзахисних костюмів для медиків в Україні.

Nanjing Trust Garment Company LTD China – компанія з чистим профілем

40% "відкатів" була стандартна такса в часи Януковича, судячи з нових закупівельних цін – цю таксу успішно повертають назад.

Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов, кум довіреного партнера Ігоря Коломойського та народного депутата Ігоря Палиці? замість боротьби з короновірусом і в першу чергу захистом медиків – вирішив "успішно" займатися закупівлями.

В цей час ЗМІ, що належать Коломойському, зокрема інформаційне агентство УНІАН, яке входить в холдинг 1+1, поширює інформацію про те, що начебто українським лікарям хотіли закупити костюми поганої якості.

Ми вже не знаємо кому вірити, волонтери з ніг збиваються, щоб захистити лікарів хоча б базовими речами.

Кількість інфікованих медиків в Україні рекордна, а міністерські чини і далі вирішують, як краще "роздерибанити" ті гроші, які держава виділили на захист тих, хто сьогодні рятує життя українців, іноді ціною власного.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина 24tv.ua

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