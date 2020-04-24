В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора

Однорічний хлопчик Назар став першим пацієнтом в Україні, якому пересадили кістковий мозок від неродинного донора з Німеччини.
Про це повідомляє журналістка Ірина Заславець у Facebook.
Останні півтора місяці хлопчик жив в стерильному боксі Охматдиту.
"Вбити його могла будь-яка інфекція. Назарчик не мав імунітету. Взагалі.
Комбінований імунодефіцит - це тяжка генетична недуга, від якої колись уже помер його братик.
Сам же хлопчик від народження хворів і не вибував з лікарень, а нещодавно лікарі шокували: його врятує лише трансплантація кісткового мозку.
Від неродинного донора. Такої в Україні ніколи не робили", – пише Заславець.
Раніше в Україні робили лише два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).
Проте завдяки змінам до системи трансплантації в Україні, така операція стала можливою.
Охматдит звернувся до Українського реєстру донорів кісткового мозку.
Той знайшов донора в Німеччині.
"Хлопець, який ідеально підійшов, одразу погодився. Та найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну, адже уже було оголошено карантин і скасоване авіа та транспортне пасажирське сполучення", – розповідає журналістка.
Але перевезти клітини кісткового мозку вдалося, і операцію малюку провели 1 квітня.
"Відтоді ми тримали усе в секреті, чекали, коли кістковий мозок запрацює. І ось це нарешті сталося!
Назарчик почуває себе добре, він набирає вагу, а мама плаче, коли дякує лікарям і абсолютно чужому їй хлопцеві, які врятував життя її сину", – каже Заславець.
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