В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора

Однорічний хлопчик Назар став першим пацієнтом в Україні, якому пересадили кістковий мозок від неродинного донора з Німеччини.

Про це повідомляє журналістка Ірина Заславець у Facebook.

Останні півтора місяці хлопчик жив в стерильному боксі Охматдиту.

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"Вбити його могла будь-яка інфекція. Назарчик не мав імунітету. Взагалі.

Комбінований імунодефіцит - це тяжка генетична недуга, від якої колись уже помер його братик.

Сам же хлопчик від народження хворів і не вибував з лікарень, а нещодавно лікарі шокували: його врятує лише трансплантація кісткового мозку.

Від неродинного донора. Такої в Україні ніколи не робили", – пише Заславець.

Раніше в Україні робили лише два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).

Проте завдяки змінам до системи трансплантації в Україні, така операція стала можливою.

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Охматдит звернувся до Українського реєстру донорів кісткового мозку.

Той знайшов донора в Німеччині.

"Хлопець, який ідеально підійшов, одразу погодився. Та найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну, адже уже було оголошено карантин і скасоване авіа та транспортне пасажирське сполучення", – розповідає журналістка.

Але перевезти клітини кісткового мозку вдалося, і операцію малюку провели 1 квітня.

"Відтоді ми тримали усе в секреті, чекали, коли кістковий мозок запрацює. І ось це нарешті сталося!

Назарчик почуває себе добре, він набирає вагу, а мама плаче, коли дякує лікарям і абсолютно чужому їй хлопцеві, які врятував життя її сину", – каже Заславець.

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