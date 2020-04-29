У МОЗ пояснили, чому в Україні використовують експрес-тести на коронавірус

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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29 квітня 2020

Експрес-тестування на коронавірус не затверджене в українському стандарті тестування, але і не заборонене.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 29 квітня. 

 

На запитання, чому досі в Україні роблять сумнівні експерс-тести, Степанов відповів так:

"Згідно стандарту тестування, який затверджений МОЗ 9 квітня, єдиним джерелом становлення діагнозу коронавірсної хвороби є саме ПЛР-тестування.

У нас не введене тестування по експрес-тестах, але це не заборонено, люди можуть це робити, і саме ми йдемо через ПЛР-тести, які встановлені нашим протоколом", - розповів міністр.
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