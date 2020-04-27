Україна збільшить кількість ПЛР-тестувань на коронавірус – очільник МОЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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27 квітня 2020

Кількість тестування за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення  COVID-19 планують збільшити до восьми-десяти тисяч на добу

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 27 квітня. 

 Очільник МОЗ Максим Степанов

 "Сьогодні ми тестуємо близько пяти з половиною тисяч громадян на добу.

Найближчим часом плануємо збільшити цю кількість до восьми-десяти тисяч.

Плануємо поступово збільшувати ПЛР-тестування, для того, щоб бачити реальну картину та краще можемо контролювати ситуацію.

Задля цього ми посилюємо потужність наших лабораторій, збільшуємо кількість лаборантів, яких попередньо навчаємо", – розповів очільник МОЗ. 

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Щодо кількості наявних тестів, Максим Степанов повідомив про нові поставки та закупівлі у вітчизняних виробників. 

"Ми вже отримали близько чотирьох з половиною тисяч ПЛР- систем, кожна з них налічує близько ста тестів. 

Сьогодні також отримуємо близко 160 тисяч тестів. 

Будемо далі закуповувати українські тест-системи – вони пройшли відповідну експертизу та повністю відповідають по якості та точності усім світовим стандартам", – додав міністр. 

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