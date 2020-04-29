Тромбоз при COVID-19 – нова сенсація? Насправді, ні

Українські лікарі спостерігають під час перебігу коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень.

Про це на прес-брифінгу 29 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він уточнив, що саме тому українські фахівці прийняли рішення внести до протоколу лікування COVID-19 "Гепарин" – препарат з групи антикоагулянтів, який запобігає згортанню крові та утворенню тромбів.

Невже з'явився новий тривожний симптом коронавірусної хвороби й варто запастися антикоагулянтами?

Без паніки. Спокійно розбираємося в темі.

Що таке тромбоз?

Тромбоз – це згортання крові в судинах.

Те, що стани підвищеного згортання крові можуть виникати при важких запальних хворобах (а COVID-19 саме така) лікарям добре відомо, каже лікар-інтерніст Руслан Буяновський.

"Ця проблема при коронавірусній хворобі не є новиною, як би це не хотілось подати деяким як сенсацію.

З повідомлень Американського товариства гематологів бачимо, що для відповідальних вчених наразі головним є питання: чи рівень гіперкоагуляції та тромбозів під час коронавірусної інфекції більший, порівнюючи з тромбозами при інших запальних хворобах?

Це питання відкрите і тривають дослідження, які нададуть відповідь належної доказової якості", – пояснює Буяновський.

Хірург Владислав Демко в коментарі "Українській правді. Життя" додає, що гострий респіраторний дистрес синдром, який викликають важкі форми коронавірусу, в природі своїй може спричинювати коагулопатію – патологічний стан обумовлений порушеннями згортання крові.

"Дійсно, до порушень згортання крові при COVID-19 варто бути дуже уважними, адже вже є повідомлення про порушення різноманітних органів та систем", – каже Демко.

Про тромбози у пацієнтів з COVID-19 пише й Американський коледж кардіології, але застерігає, що робити якісь висновки щодо того, чи є це цей ризик особливо високим – зарано.

Чому з антикоагулянтами варто бути обережним?

Це серйозні ліки, прийом яких потребує контролю, підсумовують лікарі.

"Що нам робити, коли тривають дослідження з цього питання?

Відповідь – працювати з позиції – безпека пацієнта насамперед.

І одне із головних безпекових правил призначення антикоагулянтів – коли ти не можеш лабораторно контролювати лікування антикоагулянтами – не призначай їх", – звертається до колег Руслан Буяновський.

Він пояснює, що коли немає можливості швидко отримати загальний аналіз крові (гемоглобін, та тромбоцити), коагулограму (аналіз на згортання крові) і аналіз д-дімер (маркер тромбоутворення) – то пацієнта лікують наосліп і наражають на смерть від кровотечі чи смерть від крововиливу в мозок.

Висновки:

Тромбози характерні для запальних хвороб, особливо, якщо вони мають важкий перебіг.

Лікування "Гепарином" має відбуватися лише за показаннями, та якщо лікар може лабораторно контролювати стан пацієнта.

Точно не варто пити ці препарати на всяк випадок, бо тоді високі ризики померти не від коронавірусу, а від кровотечі.

Зберігайте спокій та довірте своє здоров'я професіоналам.

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