Тромбоз при COVID-19 – нова сенсація? Насправді, ні

Українські лікарі спостерігають під час перебігу коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень.
Про це на прес-брифінгу 29 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він уточнив, що саме тому українські фахівці прийняли рішення внести до протоколу лікування COVID-19 "Гепарин" – препарат з групи антикоагулянтів, який запобігає згортанню крові та утворенню тромбів.
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Невже з'явився новий тривожний симптом коронавірусної хвороби й варто запастися антикоагулянтами?
Без паніки. Спокійно розбираємося в темі.
Що таке тромбоз?
Тромбоз – це згортання крові в судинах.
Те, що стани підвищеного згортання крові можуть виникати при важких запальних хворобах (а COVID-19 саме така) лікарям добре відомо, каже лікар-інтерніст Руслан Буяновський.
"Ця проблема при коронавірусній хворобі не є новиною, як би це не хотілось подати деяким як сенсацію.
З повідомлень Американського товариства гематологів бачимо, що для відповідальних вчених наразі головним є питання: чи рівень гіперкоагуляції та тромбозів під час коронавірусної інфекції більший, порівнюючи з тромбозами при інших запальних хворобах?
Це питання відкрите і тривають дослідження, які нададуть відповідь належної доказової якості", – пояснює Буяновський.
Хірург Владислав Демко в коментарі "Українській правді. Життя" додає, що гострий респіраторний дистрес синдром, який викликають важкі форми коронавірусу, в природі своїй може спричинювати коагулопатію – патологічний стан обумовлений порушеннями згортання крові.
"Дійсно, до порушень згортання крові при COVID-19 варто бути дуже уважними, адже вже є повідомлення про порушення різноманітних органів та систем", – каже Демко.
Про тромбози у пацієнтів з COVID-19 пише й Американський коледж кардіології, але застерігає, що робити якісь висновки щодо того, чи є це цей ризик особливо високим – зарано.
Чому з антикоагулянтами варто бути обережним?
Це серйозні ліки, прийом яких потребує контролю, підсумовують лікарі.
"Що нам робити, коли тривають дослідження з цього питання?
Відповідь – працювати з позиції – безпека пацієнта насамперед.
І одне із головних безпекових правил призначення антикоагулянтів – коли ти не можеш лабораторно контролювати лікування антикоагулянтами – не призначай їх", – звертається до колег Руслан Буяновський.
Він пояснює, що коли немає можливості швидко отримати загальний аналіз крові (гемоглобін, та тромбоцити), коагулограму (аналіз на згортання крові) і аналіз д-дімер (маркер тромбоутворення) – то пацієнта лікують наосліп і наражають на смерть від кровотечі чи смерть від крововиливу в мозок.
Висновки:
- Тромбози характерні для запальних хвороб, особливо, якщо вони мають важкий перебіг.
- Лікування "Гепарином" має відбуватися лише за показаннями, та якщо лікар може лабораторно контролювати стан пацієнта.
- Точно не варто пити ці препарати на всяк випадок, бо тоді високі ризики померти не від коронавірусу, а від кровотечі.
- Зберігайте спокій та довірте своє здоров'я професіоналам.
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