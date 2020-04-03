МОЗ рекомендує посилити карантин на території України

Міністерство охорони здоров’я радить застосувати в Україні жорсткіший карантин з обмеженням пересування.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 3 квітня.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Жодних сил державних органів не вистачить, якщо ми не будемо самоорганізовані і не будемо виконувати всі рекомендації по дотриманню протиепідемічних заходів, які рекомендуються урядом.

Ми пропонуємо більш жорсткіший карантин. Ми будемо пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу", – повідомив головний санітарний лікар.

За словами Ляшка, найближчим часом Україну очікує пікове зростання коронавірусної хвороби.

"Тому ми і пропонуємо жорсткіші заходи, оскільки наші розрахунки показують: при введенні додаткових заходів щодо ізоляції і обмеження мобільності ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків і летальних наслідків", – додав Ляшко.

Раніше про посилення карантинних заходів повідомляв і очільник МОЗ Максим Степанов:

"В чому будуть полягати ці заходи, які прийняті на уряді і найближчим часом ця постанова уряду буде оприлюднена.

Вони будуть полягати в тому, що буде обмежене пересування людей щодо часу перебування на вулиці.

Будуть закриті всі спортивні майданчики, всі сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події.

Також це буде стосуватись перебування в засобах індивідуального захисту. Також це буде стосуватись того, що не можна буде пересуватись навіть по двох".

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