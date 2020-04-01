Половина українців обмежили вихід з дому під час карантину – дослідження

43% опитаних респондентів відповіли, що виходять на вулицю лише раз на кілька днів, а 7% – взагалі намагаються не виходити.

Частіше умов карантину дотримуються жінки та літні люди.

Такими є результати опитувань, проведених Соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці березня.

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За умови запровадження заборони на вихід з дому 52% готові залишатися вдома. Фото Andrea Piacquadio/Pexels

При цьому третина населення частково дотримується обмежень, а кожен десятий їх ігнорує.

Наприклад, 18% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 31% – один раз на день.

Головними причинами виходу на вулицю у період карантину виявилися: похід в магазин за продуктами ( 73% );

робота ( 28% );

похід в аптеку ( 28% );

прогулянка з дітьми, заняття спортом, прогулянка з домашніми тваринами ( 5-7% );

зустрічі з друзями та знайомими, або задля візиту до лікаря (3-4%).

За умови запровадження заборони на вихід з дому половини опитаних (52%) готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше 5-ти днів.

Побути вдома 4-5 днів можуть – 12%, 20% готові залишитися на 2-3 дні, а 10% – не більше одного дня.

Проте майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, а 80% опитаних підтримують рішення Уряду про продовження карантину до 24 квітня 2020 року.

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Крім того, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" серед населення України віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Було опитано 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.) та 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.) зі всіх областей України, окрім тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 4%.

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