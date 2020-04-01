Половина українців обмежили вихід з дому під час карантину – дослідження

43% опитаних респондентів відповіли, що виходять на вулицю лише раз на кілька днів, а 7% – взагалі намагаються не виходити.
Частіше умов карантину дотримуються жінки та літні люди.
Такими є результати опитувань, проведених Соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці березня.
|За умови запровадження заборони на вихід з дому 52% готові залишатися вдома. Фото Andrea Piacquadio/Pexels
При цьому третина населення частково дотримується обмежень, а кожен десятий їх ігнорує.
Наприклад, 18% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 31% – один раз на день.
Головними причинами виходу на вулицю у період карантину виявилися:
- похід в магазин за продуктами (73%);
- робота (28%);
- похід в аптеку (28%);
- прогулянка з дітьми, заняття спортом, прогулянка з домашніми тваринами (5-7%);
- зустрічі з друзями та знайомими, або задля візиту до лікаря (3-4%).
За умови запровадження заборони на вихід з дому половини опитаних (52%) готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше 5-ти днів.
Побути вдома 4-5 днів можуть – 12%, 20% готові залишитися на 2-3 дні, а 10% – не більше одного дня.
Проте майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, а 80% опитаних підтримують рішення Уряду про продовження карантину до 24 квітня 2020 року.
Крім того, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.
Хворим на коронавірус за певних умов дозволено відвідувати аптеки та продуктові магазини
Опитування проводила Соціологічна групоа "Рейтинг" серед населення України віком від 18 років.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Було опитано 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.) та 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.) зі всіх областей України, окрім тисмчасово окупованих Криму та Донбасу.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 4%.
Вас також може зацікавити:
Дистанційне навчання школярів під час карантину: все, що потрібно знати
Карантин і масові заходи: так що саме обмежили і заборонили
Коронавірус, паніка і карантин. Як встояти психологічно
Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.