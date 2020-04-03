Втричі менше донорів через карантин: київський центр крові готовий возити охочих на процедури

Київський міський центр крові закликає здати кров, тому що через карантин кількість донорів зменшилась втричі, повідомляє Укрінформ.

"У зв’язку з карантинними заходами обмежений рух транспорту, люди бояться приходити здавати кров.

Люди бояться, що вони можуть передати комусь хворобу COVID-19, не знаючи про те, що наприклад, є переносниками. Тому кількість донорів зменшилася", – розповіла заступниця директора Київського міського центру крові Оксана Мулярчук.

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Фото Freepik

За її словами, найбільше центр потребує другої негативної та четвертої негативної групи крові.

"Тих, хто має такі групи крові, просимо відгукнутися та прийти здайти кров. На жаль, донорів з негативними групами крові ми потребуємо особливо", – закликала вона.

До початку карантину щодня у Київському міському центрі крові було приблизно 150 донорів. Сьогодні здавати кров приходить значно менше людей.

"Загальна кількість зменшення від потреби – це втричі. Тобто в середньому нам потрібно десь 150 донорів, для того щоб ми сказали, що усі заклади охорони здоров’я міста Києва в повній мірі задовольняються компонентами крові.

На сьогодні здійснювати тижневий запас компонентів крові, як ми це повинні здійснювати в нормі, ми не можемо", – наголосила вона.

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Мулярчук додала, що у центрі крові під час карантину створено всі умови для безпечності донорів.

Також всім донорам вимірюють температуру тіла. Тих донорів, у яких температура вища за 37 градусів, скеровують до сімейних лікарів за консультацією.

"Згідно з вимогами міжнародної Асоціації служби крові, донор має бути в масці протягом перебування у центрі крові, він повинен мати можливість обробити руки антисептиком на усіх етапах заготівлі донорської крові, а також кожному донору перед тим, як він підніметься до реєстрації, вимірюється температура", – додала вона.

Окрім цього, центр організовує доїзд для тих, хто планує здати кров.

"Ви можете зателефонувати до центру і зареєструватися, залишити свої контакти, адресу і ми склавши логістичний маршрут заберемо вас і привеземо на здачу крові. Такою послугою користується приблизно 10 донорів вдень", – зауважили у центрі крові.

Водночас, ті, хто здав кров, мають зателефонувати до Центру крові, якщо після донації протягом 14 днів виявили ознаки COVID-19 та діагноз був лабораторно підтверджений.

"Якщо діагноз підтверджений, така кров вилучається, однак для того щоб ми могли вилучити цю дозу крові, нам потрібно створити певний запас, тобто щоб вона проходила певний карантин", – розповіла заступниця директора Київського міського центру.

За словами Мулярчук, сьогодні дуже важко створити запас компонентів крові.

"Ми зараз якраз над цим ретельно працюємо і тому ми всіх просимо, поки ще ситуація не є настільки критичною, прийти до центру крові та здати кров.

У нас такий постулат: якщо ви все таки вийшли з дому, то вийдіть заради порятунку інших людей", - наголосила вона.

Здати кров у Києві можна за адресами: вул. Максима Берлинського, 12, вул. Миколи Пимоненка, 8, вул. Петра Запорожця, 26. Також до центру можна записатися онлайн.

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