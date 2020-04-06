Як діяти, якщо запідозрили симптоми коронавірусу. Розповів головний санітарний лікар

Під час брифінгу 6-го квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про алгоритми проведення тестування, яких варто дотримуватися.
"Якщо у вас є певні симптоми, які свідчать про можливість коронавірусної хвороби, ви повинні зателефонувати до свого сімейного лікаря.
Тільки лікар може поставити діагноз та прийняти рішення, щодо подальших дій пацієнта", – розповідає замміністра.
|Якщо у вас немає сімейного лікаря – телефонуйте за номером 103. Фото Polina Tankilevitch/Pexels
Головний сімейний лікар зазначає, що у більшості випадків лікар телефонує до мобільної бригади, та направляє її для забору зразків та їх подальшої діагностики на встановлення коронавірусної хвороби.
"Якщо у людини немає підписаної декларації із сімейним лікарем, проте є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусом, вона повинна зателефонувати у швидку медичну допомогу за номером 103.
Там диспетчер підкаже, що робити далі або спрямує до вас мобільну бригаду.
Після того, коли відбираються зразки, приймається клінічне рішення – хворого госпіталізують до стаціонару, чи людина продовжує лікування вдома під наглядом лікаря", – зазначає Віктор Ляшко.
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У МОЗ наголошують, займатися самолікуванням – заборонено, оскільки це може призвести до ускладнень несумісних з життям.
Крім того, головний санітарний лікар повідомив, що в МОЗ буде працювати окрема гаряча лінія, куди можна буде повідомити випадки відмови від тестування медичним працівником.
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