Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

ОНОВЛЕНО 14.05.2020

Коронавірус в Україні.

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Актуальну статистику щодо кількості хворих, одужавших та летальних випадків дивіться у таблиці.

Нині потрібно бути особливо уважним до власних застуд.

По максимуму залишатися вдома до кінця карантину, який продовжено до 22 травня, а ще знати про симптоми, як діяти при підозрі та хто в зоні ризику.

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Розповсюдження та симптоми коронавірусу

У світі подолали хворобу вже 1,49 мільйон осіб.

Усього у світі зареєстрували понад 4,26 млн випадків зараження коронавірусом. Однак дійсна кількість людей заражених вірусом може бути набагато більшою, оскільки людей з легкими симптомами можуть не виявляти.

Деякі люди інфікуються, але не мають жодних симптомів. Такі випадки фіксували у дітей.

291 тисяча осіб померли від ускладнень.

У цьому відео візуалізація розповсюдження COVID-19 світом.

Найбільш розповсюдженими симптомами COVID-19 є лихоманка, сухий кашель та відчуття втоми, стверджує Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

На основі 55 924 лабораторно підтверджених випадків зробили такі висновки:

лихоманку (висока температура тіла) фіксували у 87,9% випадків;

сухий кашель – 67,7%

втома – 38,1%

вологий кашель – 33,4%

ускладнене дихання – 18,6%

біль в горлі – 13,9%

головний біль – 13,6%

біль в м'язах – 14,8 %

озноб – 11,4%

нудота та блювання – 5%

закладеність носа – 4,8%

діарея – 3,7%

кровохаркання – 0,9%

почервоніння та запалення очей – 0,8%

За даними ВООЗ, хворобу легко переносить 80% людей.

Які симптоми COVID-19 є найбільш розповсюдженими

80% людей легко переносять хворобу

Серйозно хворіє 1 з 5.

3,5% людей помирає.

Період одужання може тривати декілька тижнів. Однак є дані, що період одужання може тривати до 6 тижнів.

Спочатку були припущення, що летальність нового коронавірусу подібна до летальності іспанки.

Але, можливо, вона може бути й нижчою, адже не всі люди зі слабкими симптомами звертаються до лікарів.

Нові дані показують, що летальність може становити до 1,4%.

Ви у зоні ризику, якщо...

Найчастіше важкі форми хвороби спостерігаються у літніх людей та людей, які мають проблеми зі здоров’ям.



Наприклад, найтяжче хворіють люди з:

Так, наприклад, летальність людей віком 80+ складає 14,8%.

Надалі розподіл виглядає так:

70-79 років – летальність 8%

60-69 років – 3,6%

50-59 років – 1,3%

40-49 років – 0,4%

30-39 років – 0,2%

20-29 років – 0,2%

10-19 років – 0,2%

0-9 років – жодних летальних випадків не зафіксовано.

Чоловіки мають вищі ризики померти, ніж жінки – 4,7 та 2,8% відповідно.

Довгий час вважалося, що коронавірус українці могли отримати лише під час перебування у країні, де зафіксували спалахи, однак станом на середину березня все змінилося і більшість нині інфікованих в Україні підхопили вірус від вже діагностованих осіб.

Саме тому українців нині закликають сидіти вдома, щоб зменшити розповсюдження вірусу.

Інфографіка від МОЗ

Якщо ви хочете знизити свої ризики заразитися, то варто дотримуватися рекомендацій:

мити руки,

уникати місць скупчення людей,

стежити за власним здоров’ям , зокрема хронічними хворобами.

Маски рекомендовано носити:



людям, які вже мають ознаки ГРВІ;

тим, хто турбується про хвору людину;

медичним працівникам.

Респіратори також рекомендують медичним працівникам.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін пояснює, що ви не ризикуєте інфікуватись, якщо просто мешкаєте в одному багатоповерховому будинку, користуєтесь одним ліфтом чи просто зустрілися в під'їзді.



"Якщо людина мешкала з хворим в одній кімнаті, вони довго разом подорожували або просто перебували разом на відстані менше ніж 1 метр та довше, ніж 15 хвилин, то такі контакти можна назвати контактами високого ступеню ризику.

Такі випадки має перевіряти медичний працівник, а людині радять самоізоляцію з активним медичним спостереженням".

Центр з контролю та захворювань США (CDC) стверджує, що наразі мало даних, які б могли визначити, що таке близький контакт.

За ствердженням CDC, тісним контактом точно можна вважати такий, який тривав декілька хвилин.

Контакти до 1 хвилини можна вважати відносно безпечними.





Що робити, якщо з'явились симптоми, схожі на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я радить спершу звертатись до свого сімейного лікаря.



Це не обов'язково має бути особистий візит, ви можете йому зателефонувати або написати повідомлення у месенджері.

В ідеалі саме сімейний лікар має направити вас до лікарні на подальші обстеження та додаткові аналізи.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то є три варіанти:

звернутися на "гарячу лінію" НСЗУ, за номером 1677 , де вас скерують та порадять, що робити.

у кожній області працють "гарячі лінії", там лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та допомогу при підозрі на COVID-19.

МОЗ дозволив "швидкій" виїжджати на високу температуру до тих, хто має підозру, тому за телефоном 103 теж можна звертатися.

Телефони "гарячих ліній" у регіонах

Яку інформацію повинен зібрати диспетчер під час опитування:

визначити ознаки невідкладного стану;

виявити симптоми, які вказують на наявність COVID-19;

зібрати інформацію щодо можливих подорожей та контакту з хворим на COVID-19;

отримана диспетчером інформація повністю передається бригаді;

людині, яка телефонує, надаються рекомендації, які допоможуть знизити ризики інфікування бригади швидкої допомоги.

Якщо під час опитування відсутні покази до виїзду бригади, то пацієнту надаються відповідні рекомендації.



У разі показів: бригада, застосовуючи засоби індивідуального захисту, проводить обстеження, встановлює попередній діагноз та ступінь важкості захворювання і вирішує, чи є покази до госпіталізації.

Чіткого наказу, чи має бригада "швидкої" тестувати на коронавірусну інфекцію, нині немає.

Також МОЗ планує організувати роботу мобільних бригад, які приїздитимуть по аналізи до хворих з підозрою на COVID-19.

19 березня головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснював, що МОЗ має кілька сценаріїв.

Зокрема, готується, за прикладом Італії, надавати допомогу в лікарнях 20% інфікованих, а решту лікувати амбулаторно в умовах самоізоляції.

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9 квітня 2020 року в наказ МОЗ були внесені зміни.

Тепер у разі виклику "швидкої" маршрут пацієнта виглядає ось так:

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І ось так, якщо пацієнт звертається до лікаря першої медичної допомоги:

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Які аналізи роблять, щоб діагностувати коронавірус

В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: експрес-тести та тест-системи.

Для першого тесту у пацієнтів беруть капілярну або венозну кров.

Він виявляє лише непрямі ознаки вірусу, оскільки працює з антитілами – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на вірус.

Другий вид тестування вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за допомогою Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

У хворого беруть мазок зі слизової носу та горла.

Зразки направлять до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, де і перевірять, чи є ваше захворювання саме COVID-19.

Спочатку зроблять діагностику виключення – перевірять, чи не є симптоми грипом. У вас візьмуть мазок з носа.

Фото foroquique/Depositphotos

Офіс президента уточнював, що "швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу.

У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту".

Однак пізніше МОЗ пояснив, що експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я.

"Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги НЕ БУДУТЬ проводити тест на COVID-19, – пояснювали у відомстві.

Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів.

Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи".

Куди направлять, якщо таки виявлять коронавірус, що буде з рідними

У Києві для госпіталізації таких хворих підготовлені бази в семи лікарнях (дивіться їх на назви на карті з тестами вище).

Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна – для вагітних.

На випадок ускладнення епідемічної ситуації, столична влада також визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

Карта станом на 20 березня

Алгоритм лікування та госпіталізації в регіонах нічим не відрізняється від того, що є в Києві, додає Ігор Кузін.

Ваші колеги, рідні та друзі, з якими ви були в тісному контакті, могли заразитися.

Їм запропонують самоізоляцію на 14 днів (як правильно самоізолюватися читайте тут).

Спокій та підтримка – це те, що дійсно допоможе Україні не дозволити вірусу розповсюджуватись.

Не панікуйте та мийте руки.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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