Кличко обіцяє нацькувати поліцію на всіх, хто зобов’язався ізолюватися, і не виходить на зв’язок

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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7 квітня 2020

Кияни в зоні ризику, які не виходять на зв'язок з моніторинговим центром КМДА, 100% матимуть справу з правоохоронними органами.

Про це на прес-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

 Віталій Кличко

"КМДА створила моніторинговий центр. До групи ризику увійшли майже 40 000 киян. 

Ті, хто приїхав з країн, де вірус розповсюджувався, та ті, хто контактували з хворими. 

Центр вже здійснив 1500 результативних контактів для отримання інформації дзвінків та опитувань про самопочуття, контакти та перебування в ізоляції. Важливий аспект їхньої роботи перевірка дотримання самоізоляції", сказав мер. 

Також він додав, що центр буде надавати необхідні рекомендації та емоційну підтримку.

"Уся інформація про киян, яка перебуває у базі моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ",  заспокоює Кличко. 

Він додав, що Київський моніторинговий центр використовує у своїй роботі досвід схожих центрів, які функціонували  в Сінгапурі та Сеулі. 

"Він працює, щоб визначити групи ризику та контакти, щоб максимально запобігти розповсюдженню захворювання", пояснює мер. 

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