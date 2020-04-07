Кличко обіцяє нацькувати поліцію на всіх, хто зобов’язався ізолюватися, і не виходить на зв’язок

Кияни в зоні ризику, які не виходять на зв'язок з моніторинговим центром КМДА, 100% матимуть справу з правоохоронними органами.
Про це на прес-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
|Віталій Кличко
"КМДА створила моніторинговий центр. До групи ризику увійшли майже 40 000 киян.
Ті, хто приїхав з країн, де вірус розповсюджувався, та ті, хто контактували з хворими.
Центр вже здійснив 1500 результативних контактів для отримання інформації – дзвінків та опитувань про самопочуття, контакти та перебування в ізоляції. Важливий аспект їхньої роботи – перевірка дотримання самоізоляції", – сказав мер.
Також він додав, що центр буде надавати необхідні рекомендації та емоційну підтримку.
"Уся інформація про киян, яка перебуває у базі моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ", – заспокоює Кличко.
Він додав, що Київський моніторинговий центр використовує у своїй роботі досвід схожих центрів, які функціонували в Сінгапурі та Сеулі.
"Він працює, щоб визначити групи ризику та контакти, щоб максимально запобігти розповсюдженню захворювання", – пояснює мер.
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