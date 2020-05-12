Українці почали відчувати себе здоровішими – дослідження

Близько половини жителів України називають себе здоровими.

При цьому чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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За цими даними протягом останніх кількох років самооцінка здоров’я жителями України поступово підвищується.

В 2013-2015 роках близько 40% українців вважають себе здоровими, а наразі близько половини громадян (49%) оцінюють стан власного здоров’я як добрий.

38% населення оцінюють своє самопочуття посередньо, а 13% – як погане або дуже погане.

Фото КМІС

У дослідженні зазначається, що на стан здоров’я можуть впливати різні чинники, зокрема – вік, стать, рівень матеріального добробуту, місце проживання або інші фактори.

Здоров'я та стать

56% чоловіків оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, а серед жінок такий показник дорівнює 43%.

При цьому більше жінок 17% жінок негативно оцінюють своє самопочуття, тоді як серед чоловіків на здоров'я скаржаться лише 9%.

Фото КМІС

Такі результати можуть пояснюватися тим, що що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років вища, ніж чоловіків (77 років у жінок і 67 – у чоловіків).

Тому частка жінок у найстарших вікових групах, яким притаманна найнижча самооцінка стану здоров’я.

Здоров'я та вік

Чим старша вікова група респонденті, тим менший відсоток людей, які добре себе почувають:

Віком 18 до 29 років здоровими почуваються 82% ;

30-39 років – 67%;

40-49 років – 53% ;

50-59 років – 39% ;

60-69 років – 26;

70 років або старших – 12%.

Здоров'я та місце проживання

Щодо територіальних відмінностей, здоровішими себе відчувають жителі міст – 50%, жителі сіл – 46%.

Це може бути пов’язане як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту, так і з доступністю послуг із охорони здоров’я та більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах.

Фото КМІС

Здоров'я та рівень добробуту

Чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я і можливість про нього потурбуватися:

Серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 20% .

Серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (так чи інакше можуть дозволити собі покупку дорогих речей) – 63% .

Серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення – 73% .

Фото КМІС

Здоров'я і щастя

Варто зазначити, що стан здоров’я впливає на показник щастя серед українців: серед тих, хто має хороше здоров'я щасливими почуваються 86%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я – 34%

Фото КМІС

Опитування громадської думки відбувалося з 22 по 25 квітня 2020 року.

Опитано 2024 респондента віком від 18 років, що мешкають на території України (окрім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує:

2,2% для показників, близьких до 50%;

2,1% — для показників, близьких до 25%;

1,4% — для показників, близьких до 10%.

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