Пляжному сезону бути! У МОЗ розповіли, за яких умов можна буде купатися

Цього літа Міністерство охорони здоров'я дозволить купатися в морі та річках.
Про це на пресбрифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
|Віктор Ляшко
"Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб й фахівці підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу", – каже він.
Ляшко також додав, що хоча в прісній воді збудник має можливість виживати, за даними науковців, у річках з проточною водою інфікуватись досить складно, хіба що при дуже тісному контакті.
Тому плавати в річці МОЗ теж дозволить.
Головні умови:
- Не відвідувати пляжі людям з групи ризику: літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
- Дотримуватись безпечної дистанції (не менше 2 метрів).
- Дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку, використовувати маски.
Варто зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що немає доказів того, що ультрафіолет та температура +25С може запобігати поширенню COVID-19.
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