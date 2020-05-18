Пляжному сезону бути! У МОЗ розповіли, за яких умов можна буде купатися

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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18 травня 2020

Цього літа Міністерство охорони здоров'я дозволить купатися в морі та річках.

Про це на пресбрифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

 Віктор Ляшко

"Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб й фахівці підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу", – каже він.

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Ляшко також додав, що хоча в прісній воді збудник має можливість виживати, за даними науковців, у річках з проточною водою інфікуватись досить складно, хіба що при дуже тісному контакті. 

Тому плавати в річці МОЗ теж дозволить.

Головні умови:

  • Не відвідувати пляжі людям з групи ризику: літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
  • Дотримуватись безпечної дистанції (не менше 2 метрів).
  • Дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку, використовувати маски.

Варто зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що немає доказів того, що ультрафіолет та температура +25С може запобігати поширенню COVID-19. 

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