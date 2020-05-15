З 6 тисяч гривень до 12: МОЗ анонсував підвищення зарплат медикам

Міністерство охорони здоров'я планує збільшити зарплати медикам на 50% з липня.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 15 травня.

Очільник МОЗ Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

"Не пам’ятаю, щоб десь було 10 тисяч. На жаль, у нас заробітна плата медичних працівників на рівні 6-7 тисяч гривень.

Треба підвищити заробітну плату до 50% від тієї, яка була на березень цього року.

Це важливий елемент медичнох реформи, оскільки після підвищення заробітної плати вони зовсім по-іншому працюють, по-іншому надають медичну допомогу", – заявив Степанов.

На запитання щодо скасування доплати за пацієнтів, міністр відповів так:

"Ми завжди вітаємо будь-які доплати в будь-якому регіоні.

Це саме той принцип, який має бути в Україні повністю реалізований. Коли людина в змозі обрати собі лікаря.

Коли є відповідний рівень праці і конкуренції між лікарями, коли кожен може проявити".

Він додав, що лікарні, готові до другого етапу реформи, мають отримати не менше грошей, ніж 2019 року.

"Заявляли про збільшення і збільшення бюджетів – це трохи різні речі.

Ми побачили катастрофічну картину по цілих напрямках медицини, про які я вже неодноразово говорив.

В нас близько 332 медичних закладів опинилися на межі закриття у зв’язку з фінансуванням менше 50%, можливості звільнення працівників до 50 тисяч.

Це непримустимі речі в результаті реформування.

Ми повинні надати фінансування, але в умовах чинного законодавства, де в нас є відповідний закон про програми медичних гарантій, і ми повинні профінансувати на рівні не менше 2019 року", – сказав Степанов.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Українські правді. Життя" Степанов розповідав, що "у нас не буде жодної "уравніловки" щодо фінансування медзакладів.

Але за його словами, МОЗ планує "зробити нормальні умови, тобто дотягнути бюджет по інших лікарнях, щоб він був не менший, ніж фінансування з держбюджету 2019 року".

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