Поставити діагноз COVID-19 можуть навіть попри негативний тест. Пояснює очільник ЦГЗ

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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18 травня 2020

Пацієнту з важким перебігом захворювання навіть при негативних результатах ПЛР-досліджень можуть поставити діагноз COVID-19, коли це епідеміологічно пов’язаний випадок.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповів очільник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін. 

 Фото: Ігор Кузін

"Ми також стикаємося з випадками, коли, попри наявну клінічну картину і на контакт з людиною з підтвердженим COVID-19, тест не показує позитивний результат.

Тобто ця людина або контактувала, або перебувала в осередку інфекційної хвороби, або це медичний працівник, який обслуговує хворих на коронавірус, але жодним з лабораторних методів підтвердити COVID-19 не вдалося.

Ці випадки також входять в загальну статистику. Їх, здається, не більше, ніж 200 по країні", пояснив він. 

Він також додав, що зараз в рамках однієї доби роблять 7-8- тисяч тестів, з них 1 тисяча припадає на ре-тестування для тих, хто або виписується, або в них був сумнівний результат.
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