Поставити діагноз COVID-19 можуть навіть попри негативний тест. Пояснює очільник ЦГЗ

Пацієнту з важким перебігом захворювання навіть при негативних результатах ПЛР-досліджень можуть поставити діагноз COVID-19, коли це епідеміологічно пов’язаний випадок.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповів очільник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін.

Фото: Ігор Кузін

"Ми також стикаємося з випадками, коли, попри наявну клінічну картину і на контакт з людиною з підтвердженим COVID-19, тест не показує позитивний результат.

Тобто ця людина або контактувала, або перебувала в осередку інфекційної хвороби, або це медичний працівник, який обслуговує хворих на коронавірус, але жодним з лабораторних методів підтвердити COVID-19 не вдалося.

Ці випадки також входять в загальну статистику. Їх, здається, не більше, ніж 200 по країні", – пояснив він.

Він також додав, що зараз в рамках однієї доби роблять 7-8- тисяч тестів, з них 1 тисяча припадає на ре-тестування для тих, хто або виписується, або в них був сумнівний результат.