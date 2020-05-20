МОЗ каже, що препаратів для важкохворих вистачить. "Пацієнти" заперечують

Систему закупівлі ліків для важкохворих розблокували і препаратів вистачить.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 20 травня.

"У спадок ми отримали майже паралізовану систему закупівель.

За такий короткий період часу розроблено, узгоджено і прийнято або буде прийнято на найближчому засіданні уряду – це 7 нормативно-правових актів, які дійсно розблоковують всю цю систему", – розповіла Шаталова.

Також, за її словами, 13 напрямків, які має здійснювати ДП "Медичні закупівлі", одразу після затвердження бюджетних програм повністю передуть держпідприємству.

"Щодо того, що закупівлі на 2020-й не розпочалися.

Ці поставки будуть відбуватися упродовж цього року і забезпечать додаткову потребу 2021 року.

Тобто сьогодні ми рухаємося абсолютно в режимі, який повністю забезпечує громадян України", – додала Шаталова.

Вона також запевнила, що наразі тривають поставки ліків за кошти держбюджету 2018-2019 років.

"На сьогодні поставки 2018-2019 років виконані відповідно на 75% і 50%.

Тобто ми розуміємо, що до кінця нашого бюджетного періоду ми зробимо все можливе, щоб жодний напрямок не постраждав і не було якихось нестач або додаткових проблемних питань", – додала Шаталова.

Проте народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина та благодійний фонд "Пацієнти України" заперечують те, що МОЗ зможе повністю забезпечити важкохворих пацієнтів ліками.

Фонд дослідив, що за публічною інформацією ДП "Медичні закупівлі України", ліки для важкохворих пацієнтів почнуть закінчуватися за три місяці.

Без ліків у вересні залишаться:

новонароджені з розладами дихання;

онкохворі діти;

люди, які живуть з ВІЛ.

"Під великим ударом й інші категорії пацієнтів, для яких переривання щоденного прийняття препаратів призводить до смерті – йдеться про пацієнтів з орфанними захворюваннями; людей, що страждають на гемофілію; пацієнтів з раком крові та іншими тяжкими хронічними хворобами", – стверджують у фонді.

Стефанишина назвала причини такої затримки закупівель в інтерв’ю у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою":

"Перше – неспроможність, друге – зміна міністрів, третє – я думаю, бажання підзаробити".

За її словами, нарешті затвердили перелік ліків, які купуватимуть цього року.

Але від цього кроку і до того, як ліки поставлять в лікарню, мінімум пів року.

"У нас вже будуть переривання лікування. А для людини, у якої, наприклад, ВІЛ, переривання лікування, це, по суті, смерть.

І в цьому також винні люди, які сидять в Офісі президента і калейдоскопом змінюють цих міністрів.

Зоряна Скалецька 4 місяці не підписувала документи. Вона просто боялася, бо не знала, що це за закупівлі.

Зараз є ще залишки з минулого року, щось ще доїжджає, але це дуже критична ситуація", – пояснила народна депутатка.

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