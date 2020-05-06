Чи зможуть важкохворі пацієнти отримати ліки в 2020 році. Пояснює МОЗ

Міністерство охорони здоров’я подало до Мінфіну всі документи, які потрібні для закупівлі лікарських засобів для важкохворих, і ці закупівлі мають відбутися.

Це ствердив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 6 травня та заперечив звинувачення у тому, що міністерство не подає паспорти бюджетних програм про закупівлі ліків до Мінфіну.

"Це – неправда. МОЗ подало всі без виключення документи, які необхідні для закупівлі лікарських засобів.

Те, що стосується постанови уряду, яка регламентує централізовану закупівлю лікарських засобів за кошти держбюджету, мною було підписано відповідне подання ще 7 квітня.

Це було одне з головних питань, щоб наші пацієнти мали можливість отримати ліки, які закуповуються, зокрема, за кордоном, і триває довготривалий термін поставки цих лікарських засобів", – додав Степанов.

Хоча благодійний фонд "Пацієнти України" стверджує, що станом на початок травня 2020 року МОЗ не прийняв жодного документу щодо закупівель за кошти бюджету на поточний рік.

Йдеться про 38 закупівельних програм з рідкісних та важких хвороб для людей, що хворіють на рак, серцево-судинні захворювання, туберкульоз, вірусні гепатити, орфанні хвороби, ВІЛ/СНІД та багато інших.

За словами міністра, документ, який стосується переліку лікарських засобів, мають прийняти на засіданні уряду 6 травня.

"Те що, стосується бюджетних програм: ці бюджетні програми подані, вони узгоджені, але прийняття цих бюджетних програм відбувається тільки після прийняття відповідного порядку, який буде затверджений постановою, яка буде сьогодні прийнята", – розповів міністр.

За його словами, централізовані закупівлі лікарських засобів за державні кошти в 2020 році будуть відбуватися за допомогою міжнародних закупівельних організацій і державного підприємства "Медичні закупівлі" відповідно до закону.

"І це все буде відбуватися дуже швидко і дуже ефективно", – додав Степанов.

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