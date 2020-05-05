Хроніки 2020: в Україні немає ліків для важкохворих, рахунок померлих не від коронавірусу пішов на тисячі

Дуже апокаліптичний та здавалось би нереальний сценарій, скажете ви. А я вам відповім – ні, це майбутнє яке вже точно стане реальністю.

Уникнути гуманітарної катастрофи у наступному році нам допоможе лишень чудо!

До удару по медичній системі від наслідків коронавірусу в світі, у нас буде ще один не менш потужний удар – тотальний дефіцит ліків для важкохворих.

Пацієнтів просто не буде чим лікувати, бо МОЗ досі не закупило жодної таблетки.

Міністерство охорони здоров’я повністю заблокувало закупівлю ліків для важкохворих пацієнтів за бюджетні кошти 2020 року і вже затримало закупівлю ліків на півроку.

Якщо тендери вже були б оголошені, тоді б пацієнти почали отримувати ліки у 2020 році – як і має бути. А так є величезна загроза, що ліки які мали рятувати життя важкохворих пацієнтів, приїдуть пізно і не буде вже кого рятувати.

Чому так?

Зараз у світі фармацевтична криза через пандемію COVID-19.

Кожна країна, думаючи про забезпеченість ліками, збільшує об’єми закупівель.

Важливо і те, що кордони закриті – тобто у нас будуть складнощі з логістикою тих чи інших ліків.

Незважаючи на факти, міністерством з лютого не ухвалюється жодне рішення щодо закупівлі ліків на 2020 рік.

Нічого не робила екс-міністерка Зоряна Скалецька.

Нічого не робив та намагався поставити на закупівлі свого смотрящего "міністр на один місяць" Ілля Ємець.

Нічого не робить і взагалі намагається перевести закупівлі під своє міністерське крило – чинний міністр Максим Степанов.

Офіс президента та прем’єр-міністр Денис Шмигаль, чому ви це ігноруєте?

Чи ви чекаєте, масових смертей українців від недолугих та цинічних управлінських рішень міністра?

Закупівлі ліків: як далі розвиватимуться події?

Початок травня 2020 року, а МОЗ не прийняв жодного документу по закупівлям за кошти бюджету на поточний рік.

Перш за все МОЗ повинен визначити, які ліки будуть закуповуватися за бюджетні кошти та хто їх буде купувати для українських пацієнтів.

Нагадаємо, що у нас 38 закупівельних програм по рідкісним та важким хворобам. Мова йде про людей, що хворіють на рак, серцево-судинні захворювання, туберкульоз, вірусні гепатити, орфанні хвороби, ВІЛ/СНІД та багато інших.

Ми досі не знаємо, хто буде закуповувати ліки.

І от тут найцікавіше. У цьому році закуповувати ліки та медичні вироби мали міжнародні організації та державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Проти одного та іншого закупівельника МОЗ вийшов з обвинуваченнями.

Міжнародні закупівлі працюють в Україні вже шостий рік.

Кожного року міжнародники, за рахунок закупівель ліків безпосередньо у світових виробників та великих партій, економили країні мільйони доларів.

На зекономлені гроші закуповувались додаткові ліки та медичні вироби, що давало змогу покрити більше пацієнтів необхідним лікування, а окремі категорії пацієнтів були забезпечені лікуванням на 100%.

Ми проаналізували, що за 2019 рік британська королівська агенція Crown Agents, зекономила майже третину (майже $32 млн) від загального бюджету, виділеного їм на закупівлю ліків.

За зекономлені кошти агентство частково купило ще ліків, а частково – захист для медиків від коронавірусу, тести на COVID-19 та реагенти. Це лише один із останніх прикладів ефективності роботи міжнародників.

Але не розібравшись і напевно не довго думаючи, заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, яка відповідає за закупівлі, виходить зі звинуваченням, що міжнародні організації винні країні товарів на 5,3 млрд грн.

Насправді, це ліки та медичні вироби, за які держава вже заплатила і які або закуповуються, або вже їдуть в країну.

Великий бізнес знає, що купуючи товар потрібно внести повну або попередню оплату для старту закупівель. Це нормальний бізнес-процес і не поле для маніпуляцій.

Але МОЗ так не вважає.

Інший скандал виник з ДП "Медичні закупівлі України".

Міністерство дало доручення ДП закупити захисні костюми для медиків за кошти резервного фонду. Вимоги до технічного завдання виставляв МОЗ.

Після того як на тендері виграв український виробник, міністерство в ніч, нікого не повідомляючи змінило тендерні умови та самостійно закупило захисні костюми у 2 рази дороже ринкових цін у компанії, яка всього декілька місяців працює в Україні.

До речі костюми досі не доставили, хоч і обіцяли на 1 травня.

Скандал дуже гучний і показовий, але важливіше спитати себе, навіщо такий скандал МОЗу?

В результаті міністерство звертається до правоохоронних органів, щоб ті розслідували "порушення" ДП "Медичні закупівлі України".

У когось є надія на чесне та прозоре розслідування після явних маніпуляцій зі сторони МОЗ?

У мене – ні. Я думаю, що вирок вже готовий і чекає на оголошення. Скоріш за все норовливого і чесного директора ДП Арсена Жумаділова приберуть, а на його місце поставлять потрібну людину.

До речі, попередній міністр Ілля Ємець намагався зробити теж саме, поставити в ДП свою людину, але на місце заступника голови.

Тоді голова ДП також не змовчав і розповів про шантаж зі сторони міністра. Вибухнув скандал.

Чому закупівлі, які нарешті працюють прозоро і ефективно, ліки вчасно потрапляють в лікарні до пацієнтів, а обсяги поставок кожного року ростуть, не дають спокою всім новим міністрам?

Відповідь проста. На закупівлю ліків та медичних виробів у цьому році виділили історичний бюджет, який виборола громадськість спільно із депутатами, які відстоюють пропацієнтську позицію – майже 10 млрд грн. І це дуже ласий шматочок!

Саме по цій причині, блокуються закупівлі. Міністерство всіляко намагається дискредитувати міжнародні організації та ДП "Медичні закупівлі України", з однієї причини – вони хочуть контролювати ці закупівлі будь якою ціною.

Якщо МОЗ негайно не почне закупівлю ліків з використанням існуючих закупівельних механізмів – міжнародних організацій та ДП "Медичні закупівлі України", ми заплатимо найдорожчу ціну, яку тільки можна собі уявити.

Ми заплатимо життям маминої подруги, якій діагностували рак на третій стадії.

Життям новонародженого, який міг народитися без статусу ВІЛ позитивного, але його мама не отримувала необхідні ліки.

Життям пацієнтів, що мають складні діагнози, лікування яких коштує десятки тисяч гривень і єдина надія отримати їх від держави!

Відповідальність за ці смерті буде лежати на прем’єр-міністрові та президенті, які дозволяли недолугим міністрам охорони здоров’я бавитися у великих закупівельників!

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Judit Klein/flickr.com

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