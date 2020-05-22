Кето-дієта: користь, ефективність, протипоказання

З цього матеріалу ви дізнаєтесь:

Що таке кето-дієта?

Чи дійсно вона ефективна для схуднення?

Чи може вона нашкодити?

Кому вона протипоказана?

Кето-дієта – популярний тренд серед тих, хто хоче мати струнку фігуру.

Проте експерти невтомно повторюють, що жодну дієту не можна вважати альтернативою здоровому харчуванню.

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Чи є кето-дієта виключенням?

Чи може вона нашкодити й звідки взагалі взялася?

Розбираємось.

Для цієї статті ми проконсультувались з:

лікарем-дієтологом Тетяною Лакустою,

гастроентерологом Євгенією Белінською,

ендокринологом Марією Черенько .

Що таке кето-дієта

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Якщо ви набрали декілька кілограмів і вирішили схуднути, то в інтернеті обов'язково знайдете згадку про цю дієту.

Сенс цієї дієти – споживати їжу з великим вмістом жиру та білку, і не їсти більш як 50 грамів вуглеводів на день.

50 грамів вуглеводів – це приблизно 4 скибочки хліба.

На відміну від інших популярних білкових дієт, наприклад дієти Аткінса, кето-дієта робить акцент не на білках, а на жирах.

Якщо ви набрали декілька кілограмів і вирішили схуднути, то в інтернеті обов'язково знайдете згадку про цю дієту.

Фото: maglara/Depositphotos

Прихильники цієї дієти вважають, що при такому раціоні організм буде витрачати енергію шляхом спалювання власного жиру.

Продукти, які рекомендують на кето-дієті:

яйця;

м'ясо птиці (курка, індичка);

жирна риба (оселедець, лосось, скумбрія);

м'ясо (яловичина, свинина тощо);

жирні молочні продукти (йогурт, сметана, сир, вершкове масло, вершки);

горіхи та насіння (макадамія, мигдаль, волоські горіхи, арахіс, гарбузове насіння тощо);

авокадо;

некрохмалисті овочі (зелень, броколі. томати, гриби);

жири (оливкова олія, олія авокадо, коксова олія тощо).

Продукти, яких варто уникати:

хліб та випічка;

солодкі напої та цукор;

макаронні вироби;

крупи (рис, вівсянка, пшениця тощо);

крохмалисті овочі (картопля, гарбуз, кукурудза, горошок);

бобові (квасоля, нут, сочевиця тощо);

фрукти (цитрусові, банани, виноград, ананаси тощо);

деякі алкогольні напої (пиво та алкогольні напої з вмістом цукру).

Хоча багато фруктів заборонено, ви можете потішити себе невеликою кількістю ягід.

Прихильники цієї дієти вважають, що при такому раціоні організм буде витрачати енергію шляхом спалювання власного жиру.

Фото: Sewcream/Depositphotos

Типове денне меню на кето-дієті виглядає приблизно так:

Сніданок:

кава без цукру;

йогурт з сезонними ягодами;

декілька волоських горіхів.

Обід:

Лосось запечений з броколі.

Вечеря:

Грильована курка з баклажанами/цукіні

Варіанти перекусів:

кульки моцарели;

дозволені овочі з арахісовим (оливковим) маслом;

салат з авокадо та яйцем;

оливки;

йогурт з кокосового молока без цукру тощо.

Також на кето-дієті популярна така страва як bullet proof coffee. По суті, це кава з натуральним вершковим маслом. Жирний напій, який і підбадьорить, і нагодує. Звичайно, без цукру.

Дієтолог Тетяна Лакуста розповідає, що є такі типи кето-дієти:

Циклічна кето-дієта. Це тип кето-дієти для тих, хто регулярно займається фізичними навантаженнями. 5-6 днів на тиждень людина дотримується традиційної кето-дієти з низьким вмістом вуглеводів, а 1-2 дні споживає їжу з вищим вмістом вуглеводів (до 150 грамів вуглеводів на день). Цільова кето-дієта. Цей тип раціону схожий на циклічний, але суть в тому, що кількість вуглеводів підвищують саме в ті дні, коли людина має інтенсивні фізичні навантаження.

Звучить меню раціону ніби апетитно і спокуса спробувати такий стиль харчування може бути велика.

Проте є одна річ, яку важливо знати про цю дієту: вона не була створена з метою зниження ваги, її прописують як частину лікування. Зокрема, лікарі рекомендують її дітям, яким не допомагає лікування протиепілептичними препаратами.

Її прописують при таких серйозних генетичних захворюваннях, як інфантильні спазми, синдроми Драве, Ретта та Дузе, хвороба де Віво тощо.

Також є докази того, що кето-дієта може бути корисна людям з діабетом другого типу.

Проте Національна служба здоров'я Великої Британії (NHS) наголошує, що якщо у вас діабет другого типу і ви вирішили спробувати цю дієту, важливо проконсультуватися з лікарем, адже не всім людям з діабетом другого типу цей вид раціону може бути корисним.

Кето-дієту прописують при таких серйозних генетичних захворюваннях, як інфантильні спазми, синдроми Драве, Ретта та Дузе, хвороба де Віво тощо.

Фото: stokkete/Depositphotos

Як стверджує ендокринолог Марія Черенько, в протоколах лікування ожиріння та діабету другого типу кето-дієту не забороняють, проте якихось особливих переваг вона не має.

"Ця дієта категорично протипоказана тим, хто має діабет першого типу, а також, якщо внаслідок діабету другого типу у людини порушена функція нирок.

Тим, в кого низький свій інсулін, дієта може погіршувати його роботу внаслідок накопичення кетонів", – пояснює ендокринолог.

Також Черенько додає, що хоча дієта і може сприяти значному схудненню, дотримуватись її довше декількох місяців не рекомендується.

І хоча точний механізм кето-дієти поки не відомий, приставка "кето" частково пояснює принцип дії.

При низькому рівні глюкози, наш організм намагається перетворити власні жири на енергію. Це спричинює утворення кетонів – речовин, які формуються, коли наш власний організм використовує жир як джерело енергії. Частково цим і пояснюється схуднення на цій дієті.

І, ймовірно, саме це впливає на мозок і допомагає хворим, які страждають на судоми.

В деяких випадках, завдяки кето-дієті, у 10-15% дітей судоми взагалі припиняються.

Мама дитини, яка повинна дотримуватись кето-дієти за медичними показниками, Нія Нікель розповідає, що її донька не реагує на лікування препаратами, тож саме дієта і є основним методом, який допомагає боротися з судомами.

"Ми весь час відстежуємо показники глюкози та кетонів. Якщо кетони зависокі – значить ми щось не так робимо і раціон потрібно переглянути. Якщо показники падають – це може спричинити напади", – пояснює Нія.

Але чи корисна ця дієта здоровим дорослим людям?

Насправді, це невідомо.

Як повідомляє Гарвардська медична школа, не було досліджень, які б підтверджували довготривалий ефект та безпеку цієї дієти.

До того ж, на цій дієті деякі люди можуть споживати велику кількість не лише корисних жирів, але й не корисних насичених жирів, яких багато, наприклад, в кокосовій олії.

Чим може бути корисна і чим небезпечна кето-дієта

Така дієта несе в собі наступні ризики:

Брак корисних речовин. Якщо ви не їсте достатню кількість фруктів, овочів та злакових, вам може бракувати таких важливих речовин як магній, фосфор, вітаміни В та С тощо.

Проблеми з печінкою. Якщо у вас проблеми з печінкою, то велика кількість жиру може ці проблеми погіршити.

Проблеми з нирками. Нирки допомагають організму переробляти білки. І така дієта може перенавантажити їх. Наразі лікарі рекомендують жінкам споживати не більше 46 грамів протеїну в день, а чоловікам – 56 грамів. На "кето-дієті" людина споживає 74 грамів протеїну щодня.

Закрепи. Вони виникнуть через те, що на цій дієті ви будете споживати мало клітковини, яка міститься у великій кількості у бобових та злакових. А це, як вже згадувалось, заборонені продукти.

Важкість мислення та зміни в настрої. Для того, щоб мозок міг ефективно функціонувати, йому потрібен цукор з корисних вуглеводів. І дієта з низьким вмістом вуглеводів може викликати роздратування та труднощі з виконанням розумової роботи.

Гастроентеролог Євгенія Белінська зазначає, що кето-дієта може погіршити стан будь-якої патології кишково-шлункового тракту.

"Найчастіше на такому харчуванні люди страждають на панкреатит та закрепи.

Дієту не можна також використовувати людям з жовчнокам'яною хворобою, в післяопераційний період, вагітним та годуючим жінкам", – пояснює вона.

Гастроентеролог зауважує, що якщо на дієті людина відчуває нудоту, запаморочення, порушення менструального циклу – це ознака того, що дієту потрібно припинити.

Гастроентеролог Євгенія Белінська зазначає, що кето-дієта може погіршити стан будь-якої патології кишково-шлункового тракту.

Фото: saragolfrat@gmail.com

"Дуже важливо припинити дієту, якщо починаються судоми, особливо в різних частинах тіла.

Це ознака електролітних порушень. Важливо в такому випадку звернутись до лікаря", – каже Белінська.

Як стверджує лікар-дієтолог Тетяна Лакуста, шанувальників кето-дієти можна розділити на два типи:

ті, хто дотримуються цієї дієти протягом короткого періоду часу,

ті, хто підтримує стиль життя на її основі.

Останній варіант є небезпечним для нашого здоров’я.

"Якщо дотримуватись цієї дієти довго, то ми ризикуємо отримати серйозний дисбаланс вітамінів та мінералів.

На короткий період часу ця дієта може бути корисна для покращення вуглеводного обміну, швидкого зниження маси тіла", – каже Лакуста.

Дієтолог наголошує, що перед тим, як сідати на цю дієту, потрібно обов'язково проконсультуватись з лікарем, перевірити функцію нирок та печінки.

Також, варто пам'ятати, що є дослідження, які показали, що раціон, з великим вмістом жирів, погано впливає на тривалість життя, каже лікарка.

Отож як і будь-яка дієта, "кето" – це не диво, а стиль харчування, який потребує медичного нагляду та зваженого підходу.

Іноді кето-дієту поєднують з таким стилем харчування як інтервальне голодування.

Середи типів інтервального голодування такі:

метод 16/8: наприклад, ви пропускаєте сніданок та обмежуєте часовий період прийому їжі 8 годинами а, харчуєтесь з 1 години дня до 9 вечора. Або їсте з 9 до, а весь інший час – голодуєте;

ви нічого не їсте протягом 24 годин один або два рази на тиждень;

2 дні на тиждень (не підряд) ви споживаєте лише 500-600 калорій в день, інші дні харчуєтесь як зазвичай.

Тетяна Лакуста каже, що на кето-дієті людина може розподіляти прийоми їжі так, як їй зручно.

Поєднання кето та інтервального голодування може бути важко в першу чергу з соціальної точки зору. Адже людина обмежує і час споживання їжі, і різноманіття продуктів.

Це може викликати проблеми під час зустрічі з друзями чи родичами.

Також це може бути проблемою для тих, хто має завжди приймати пігулки з їжею.

Також з обмеженнями в прийомі їжі варто бути обережним:

дітям;

вагітним та годуючим жінкам

людям старше 65 років.

Інтервальне голодування також може бути шкідливо людям з діабетом. Адже в цьому випадку частіше потрібно приймати їжу в певний період часу, а деякі ліки впливають на рівень цукру.

Також важливо розуміти, що виключення вуглеводів з раціону не означає, що ви автоматично будете худнути.

Якщо ви будете отримувати більше калорій, ніж ви спалюєте, ви все одно будете набирати вагу, пише NHS.

І кето-дієта нічим в цьому випадку не відрізняється від інших типів раціону, підтверджує Тетяна Лакуста.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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