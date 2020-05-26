Відвідувати басейни дозволять з літа. Пояснюємо, чи це справді безпечно

Оновлено 29.05.2020

З 1 червня планується відкриття басейнів та спортзалів, які були закриті на час карантину через пандемію коронавірусної хвороби.

Про це на пресбрифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Щодо басейнів, скоро на сайті Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) будуть розміщені вимоги щодо протиепідемічних норм, які мають бути забезпечені, коли власник прийме рішення відкривати спортивний зал та басейн.

Басейни раніше ми не розглядали.

Але нові дані, які сьогодні з'явились щодо можливості поширення збудника коронавірусу через водний шлях передачі, зокрема у воді, яка підлягає постійній дезінфекції, дозволяють нам розпочати роботу спортивних залів, а також басейнів, у разі, якщо будуть дотримуватись протиепідемічних норм", – пояснив він.

З 1 червня планується відкриття басейнів. Фото poznyakov/Depositphotos

Також головний санітарний лікар закликав власників спортзалів підготуватися до пом'якшення карантину і привести свої заклади у відповідність до тих норм, які будуть прописані.

Нині оцінки експертів щодо можливості заразитися коронавірусом у воді досить різні.

Загалом вони сходяться на думці, що ризиковано плавати у басейнах, озерах або океані не через воду, а через людей у ній чи біля неї.

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Як каже Анжела Расмуссен, вірусологиня зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмен Колумбійського університету, у вчених немає конкретних даних про новий коронавірус.

Відомо, що інші коронавіруси нестабільні у воді й дуже чутливі до хлору.

"На мою думку, через воду в басейні, прісну воду в озері або річці або через морську воду дуже важко заразитися.

Ймовірно, найбільший ризик для літнього відпочинку на воді – це скупчення людей.

Найбільш концентрованими джерелами вірусу в такому середовищі будуть люди, що бовтаються в басейні, а не сам басейн", – каже експертка.

Умови безпечної роботи басейнів

Як було зазначено вище, МОЗ України скоро має видати необхідні рекомендації щодо безпечної роботи басейнів.

Який досвід в інших країнах?

Центр з контролю та профілактики захворювань США (СDC) опублікував рекомендації щодо правил гігієни та дезінфекції басейнів та зон відпочинку з басейнами.

Чистота та дезінфекція

Об'єкти, до яких часто торкаються, варто дезінфікувати щодня та кожного разу після використання.

Наприклад:

поручні;

гірки;

дробини;

аквапалки;

шезлонги;

поверхні столів;

дверні ручки;

пеленальні столики;

душові кабінки.

Також CDC надає такі поради щодо організації простору:

🌞 важливо, щоб меблі, які вже продезінфікували, наприклад, шезлонги, були окремо від предметів, які очікують на дезінфекцію;

🌞 відповідно промаркувати контейнери для чистого та використаного спорядження;

🌞 рушники прати на максимально високій температурі;

🌞 захищати щойно продезінфіковані предмети від повторного забруднення;

🌞 належним чином зберігати дезінфікуючи речовини. Вони мають бути не доступні для дітей.

🌞 переглянути планування приміщення, так, щоб упевнитись, що люди можуть дотримуватись необхідної дистанції (понад півтора метра).

Вентиляція

🌞 упевнитись, що вентиляційні системи закритих приміщень справні та належно функціонують;

🌞 якомога частіше відкривати вікна та двері, щоб підвищити рівень циркуляції повітря. Але не відкривати вікна та двері, якщо є ризик того, що це може бути небезпечно для плавців та/або персоналу.

Водопостачання

Важливо упевнитись, що системи водопостачання належно працюють після тривалого закриття закладу.

Це необхідно для того, щоб не допустити "хворобу легіонерів" та інші інфекції, які можуть передаватися водою.

Це інфекційне захворювання, яке спричинює переважно бактерія Legionella pneumophila, рідше інші легіонели. Ця хвороба уражає дихальну систему.



Забезпечте приміщення фізичними перегородками та підказками для дотримання дистанції

Це можуть бути розмежувальні лінії у воді та таблички біля басейнів.

Також CDC радить постійно нагадувати відвідувачам та персоналу про необхідність гігієни рук та використання масок там, де соціальну дистанцію важко витримати.

Проте носити маску, коли ви плаваєте, не варто.

Працівники, які мають симптоми респіраторних захворювань, мають залишатися вдома.

Також згідно з постановою МОЗ, на 50-метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп 2 року навчання та старше.

А у 25-метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп 2 року навчання та старше.

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