Купатися в басейнах дозволять з літа. Пояснюємо, чи це справді безпечно

З 1 червня планується відкриття басейнів та спортзалів, а також навчальні групи не більше 10 осіб.

Про це на пресбрифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко

"Наприклад, розпочнуть роботу автошколи.

Також планується з червня запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом.

Щодо басейнів, скоро на сайті Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) будуть розміщені вимоги щодо протиепідемічних норм, які мають бути забезпечені, коли власник прийме рішення відкривати спортивний зал та басейн.

Басейни раніше ми не розглядали, але нові дані, які сьогодні з'явились щодо можливості поширення збудника коронавірусу через водний шлях передачі, зокрема у воді, яка підлягає постійній дезінфекції, дозволяють нам розпочати роботу спортивних залів, а також басейнів, у разі, якщо будуть дотримуватись протиепідемічних норм", – пояснив він.

Також головний санітарний лікар закликав власників спортзалів підготуватися до пом'якшення карантину і привести свої заклади у відповідність до тих норм, які будуть прописані.

Проте думки експертів щодо можливості заразитися у воді досить різні.

Загалом вони сходяться на думці, що ризик плавати в басейнах, озерах або океані не через воду, а через людей у воді чи біля неї.

Як каже Анжела Расмуссен, вірусологиня зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмен Колумбійського університету, у вчених немає конкретних даних про новий коронавірус, інші коронавіруси нестабільні в воді й дуже чутливі до хлору.

"На мою думку, через воду в басейні, прісну водою в озері або річці або через морську воду дуже важко заразитися.

Ймовірно, найбільший ризик для літнього відпочинку на воді – це скупчення людей.

Найбільш концентрованими джерелами вірусу в такому середовищі будуть люди, що бовтаються в басейні, а не сам басейн", – каже експертка.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.