Адаптативний карантин: чи варто висувати свого носа на вулицю і як це робити правильно

Чи безпечно зустрічатися з друзями в парку?

А як щодо бургера і пива в ресторані під відкритим небом?

Наскільки ризикована подорож на пляж або в басейн з дітьми?

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Розповідаємо, які рекомендації дають Центр громадського здоров’я, Міністерство охорони здоров’я та американські фахівці.

І наскільки ці поради відрізняються.

Чи варто виходити на вулицю

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Хороша новина: все більше експертів вважають, що безпечніше бути на вулиці, ніж в офісі або торговому центрі.

На свіжому повітрі ризик захворіти знижується, пише The New York Times.

"Перебування на вулиці важливе для здоров'я.

Ми знаємо, що на відкритому повітрі ризик передачі коронавірусу нижчий, ніж в приміщенні", – каже Джулія Маркус, епідеміологиня і доцентка Гарвардської медичної школи.

У деяких американських містах, зокрема в Нью-Йорку та Бостоні, закриті вулиці для руху транспорту, що дає людям більше простору.

Інші розширили тротуари для пішоходів і місць для сидіння на відкритому повітрі.

"На відкритому повітрі набагато краще, ніж в приміщенні, майже у всіх випадках.

Поки ви перебуваєте на відстані не менше шести футів (1,83 метра) один від одного, я думаю, що ризик дуже низький", – каже Лінсі Марр, професорка інженерних наук і фахівчиня із аерозолів.

Але через різні підходи до карантину можна заплутатися в тому, що ж таке безпечна поведінка на вулиці.

В американських експертів є проста відповідь: тримайтеся на відстані від інших і одягайте маску, коли це неможливо.

Вулиця безпечніша, тому що навіть слабкий вітер швидко зменшить концентрацію вірусу.

Якщо поблизу перебуває хворий, вітер розвіє вірус, потенційно потрапляючи на людей, але в набагато менших кількостях.

"Концентрація вірусу дуже важлива. Один вірус нікого не заразить, його негайно зруйнує імунна система.

Вважається, що для придушення імунної відповіді потрібно від декількох сотень до декількох тисяч вірусів SARS-CoV-2", – каже Євген Чудновський, фізик з коледжу Лемана.

Хоча ризик такої передачі низький, але все одно реальний.

Наприклад, в дослідженні, яке аналізувало понад 7300 випадків коронавірусу в Китаї, тільки один був пов’язаним із інфікуванням надворі: 27-річний чоловік розмовляв на вулиці з мандрівником, який щойно повернувся з Ухані. Через сім днів у нього з'явилися перші симптоми COVID-19.

"Ризик на вулиці нижчий, але він не дорівнює нулю.

І він зростає, коли дві людини, які протягом довгого часу перебувають поруч один з одним, а не люди, які ходять і обганяють один одного", – каже Шан Со-Лін, лектор Інституту глобальних питань Джексона Єльського університету.

Одне недавнє дослідження показало, що під час розмови у повітря можуть потрапити тисячі крапель, які можуть залишатися там протягом 8-14 хвилин. Але ризик вдихання цих крапель на вулиці нижчий.

Як поводитися на вулиці:

"Якщо ви особливо обережні, розташуйтеся з того боку, з якого дме вітер.

Це може бути особливо важливо на пляжі, де люди зазвичай проводять багато часу в одному місці", – каже він.

Експерти кажуть, що людина, яка йде, біжить, проїжджає на велосипеді дуже близько протягом декількох секунд, не є великою проблемою.

Але вони рекомендують бігунам носити маску, якщо вони збираються наблизитися до інших людей.

За словами доктора Чудновського, гуляти в сонячний день краще, ніж у хмарний, тому що там більше сонячного світла, щоб вбити вірус, і більше вітру, щоб розбавити його концентрацію.

Проте щодо руйнівного впливу ультрафіолету на коронавірус думки науковців різняться.

Сонячне світло містить три типи ультрафіолетового світла. Перший – це UVA, який складає переважну більшість ультрафіолетового випромінювання, що досягає поверхні Землі.

Другий тип – UVB, який може пошкодити ДНК в нашій шкірі.

Дослідження SARS, близького родича COVID-19, виявили, що вплив UVA на вірус протягом 15 хвилин ніяк не вплинув на його заразність.

Є ще третій тип – UVC. Він є найбільш небезпечним видом ультрафіолетового випромінювання і якраз його використовують для знищення мікроорганізмів.

Хоча не було ніяких досліджень, присвячених тому, як UVC впливає конкретно на COVID-19, та його можна використовувати проти інших коронавірусів SARS.

Випромінювання спотворює структуру їх генетичного матеріалу і не дозволяє вірусним частинкам копіювати себе.

Відомо, що UVC використовували в Китаї для дезінфекції лікарень та автобусів.

Проте він фільтрується озоном в атмосфері задовго до того, як досягне нашої шкіри.

Також експерти попереджають про ризики трапези на відкритому повітрі, використання роздягалень в басейнах і натовпу на пляжах.

Чи можна бачитися з друзями?

Через послаблення карантину тепер можна збиратися невеликими групами людей.

Але це не означає, що вчора ви мали сидіти вдома, а сьогодні можете влаштувати масштабну вечірку вдома і запросити всіх, кого ви коли-небудь зустрічали.

Кожен експерт, опитаний для статті, пише Los Angeles Times, сказав, що на вечірках найближчого майбутнього, ймовірно, буде задіяно менше 10 осіб.

Заходи при цьому мають бути на відкритому повітрі, з дотриманням правил гігієни.

При цьому всі будуть якомога менше торкатися загальних поверхонь та один одного.

Найкраще зараз спілкуватися тільки з людьми, з якими ви живете.

Якщо ви вирішили зустрітися з друзями, то збільшуєте свій ризик, але ви можете застосувати запобіжні заходи, радять американські експерти:

не діліться їжею, посудом або напоями;

тримайте руки в чистоті;

тримайтеся на відстані не менше шести футів від людей, які не живуть у вашому домі;

ваші обличчя повинні бути закритими, перебувайте на відстанні не менше 6 футів (1,83 метра).

Найкраще зустрітися на вулиці, де хороша провітрюваність і менша концентрація вірусу.

Вам необхідно дотримуватися цих правил і рекомендацій, щоб мінімізувати ризик.

Майте на увазі, що правило 6 футів (1,83 метра) – це мінімум, а не максимум, попереджають експерти.

Якщо ви можете проводити час ще на більшій відстані один від одного, буде тільки краще, особливо якщо ви займаєтеся активними справами або голосно говорите.

Чим більше і важче ви видихаєте, тим більше крапель потрапляє в повітря.

Хоча в ЦГЗ рекомендують триматися на відстані не менше 1 метра.

Незважаючи на те, як сильно ви любите друзів, ви не можете порушити цю межу, навіть на короткий час. Вибачте: без обіймів.

"Обійми справді порушують всю концепцію соціального дистанціювання", – каже доктор Девід Рубен, начальник відділу геріатрії в Медичній школі Девіда Геффена в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

Гості, які відчувають себе не дуже добре, навіть якщо це слабкий нежить, який зазвичай знімають за допомогою ліків від алергії, повинні залишатися вдома.

Експерти кажуть, що змусити всіх вимірювати свою температуру до того, як вони прийдуть, не найгірша ідея в світі, хоча вона не є надійною.

Жодні запобіжні заходи на 100% не убезпечать вас від коронавірусу, але чим більше рівнів захисту ви додаєте, тим нижчий ризик, вважають експерти.

Оцініть свій ризик

Перш ніж ви вирішите зустрітися з друзями, необхідно оцінити ризик для себе, для людей, з якими ви перебуваєте на карантині, і людей, яких ви плануєте побачити.

Якщо ви перебуваєте в групі високого ризику, то повинні на це зважати, коли вирішуєте, чи треба йти на зустріч із друзями.

Якщо ви здорові, але живете з тим, у кого високий ризик захворіти, можливо, краще відкласти зустріч.

І хоча багато хто з нас хотів би бути з нашими старшими родичами зараз більше, ніж будь-коли, передати їм вірус можна, навіть не усвідомлюючи, що ви заразні.

Чи можна відвідувати заклади харчування і магазини

Навіть на вулиці існує ризик зараження вірусом, якщо доторкнутися до забрудненої поверхні – меню ресторану, лавки у парку або шезлонгу – а потім торкнутися вашого обличчя.

Відомо, що вірус може жити до 4 годин на міді, до 24 – на картоні, до 50 – на сталі, і до трьох днів на пластику.

ЦГЗ рекомендує:

перед доторком до кошиків або візочків у магазині, обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;

після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд;

придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди.

Експерти кажуть, що хоча відвідувачі ресторану не можуть бути в масках під час їжі, обслуговуючий персонал повинен.

Основний ризик – це якщо гості за столом не з вашої родини.

Сидячи і розмовляючи протягом тривалого періоду часу, а також ділячись їжею і столовими приборами ви збільшуєте ризик зараження, якщо хтось інфікований і не знає про це.

Ще одна проблема: оскільки симптоми можуть з'явитися після інфікування протягом двох тижнів, неможливо визначити, чи збираєтеся ви на пляж або в парк в розпал невидимого спалаху, вважають експерти. Це ще одна причина, щоб бути обережним.

Басейни, озера, інші водойми та пляжі

Експерти зійшлися на думці, що ризик плавати в басейнах, озерах або океані не через воду, а через людей у воді чи біля неї.

Хоча у вчених немає конкретних даних про новий коронавірус, інші коронавіруси нестабільні в воді і дуже чутливі до хлору, каже Анжела Расмуссен, вірусологиня зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмен Колумбійського університету.

"На мою думку, через воду в басейні, прісну водою в озері або річці або через морську воду дуже важко заразитися.

Ймовірно, найбільший ризик для літнього відпочинку на воді – це скупчення людей.

Найбільш концентрованими джерелами вірусу в такому середовищі будуть люди, що бовтаються в басейні, а не сам басейн", – каже експертка.

Якщо хтось розстилає покривало для пікніка в межах вашого двометрового периметра, це вже проблема.

Але експерти радять уникати конфронтації. Це тільки збільшує ризик зараження.

"Якщо хтось занадто близько до вас і не носить маску, і ви не відчуваєте себе в безпеці, замість того, щоб кричати на них, просто скажіть: "Мені потрібно трохи більше місця, будь ласка", – каже доктор Маркус.

Український МОЗ радить:

не відвідувати пляжі людям з групи ризику: літні люди та люди з хронічними захворюваннями;

дотримуватись безпечної дистанції (не менше 2 метрів);

дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку, використовувати маски.

"Якщо ми зараз повернемося до старого життя і більше не будемо дотримуватися дистанціювання, це буде схоже на бомбу уповільненої дії", – каже Пітер Юні, епідеміолог з Університету Торонто і лікарні Святого Михайла.

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