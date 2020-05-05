Чи потрібне масове носіння масок? Думки науковців

З настанням пандемії все більше й більше країн вводять обов'язковий масковий режим для населення.

Проте думки науковців щодо користі масок розділилися.

В той час як одні вважають, що це важливо для того, щоб стримати розповсюдження вірусу, інші – що недоліки можуть перевищити переваги, пише The Independent.

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Звіт, опублікований мультидисциплінарною групою дослідників від Лондонського королівського наукового товариства стверджує, що масове використання масок може запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.

З настанням пандемії все більше й більше країн вводять обов'язковий масковий режим для населення.

Фото: freepik

"Використання масок, в тому числі саморобних, може бути важливим інструментом у боротьбі з розповсюдженням COVID-19.

Особливо це важливо у місцях, де важко утримувати соціальну дистанцію: аптеки, крамниці тощо" – йдеться у звіті.

Такі твердження базуються на тому факті, що краплинки, які можуть містити збудник, і які виділяють під час кашлю, чхання або розмови, є головними факторами перенесення інфекції.

І маски можуть частково сповільнити розповсюдження цих краплинок.

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Але звіт наштовхнувся на скептицизм інших науковців, які мають побоювання, що докази для таких тверджень недостатньо сильні.

"Це не дослідження. Це не систематизований огляд, який базується на припущеннях та не клінічних дослідженнях", – каже доктор Антоніо Лаззаріно з департаменту епідеміології та громадського здоров'я Університетського коледжу Лондона.

Доктор Лазаріно заявляє, що якщо якісь рекомендації надаються мільярдам людей, то вони мають в ідеалі базуватися на контрольованих та рандомізованих дослідженнях або хоча б на спостереженнях, де є порівняльна група.

"Це дозволить нам визначити позитивні та негативні ефекти носіння масок", – каже він.

Він додає, що враховуючи те, що ми знаємо про COVID-19, то недоліки масового носіння масок можуть переважати переваги.

Доктор Бен Кіллінглі з лікарні Університетського коледжу Лондона каже, що оптимістичний звіт фокусується в першу чергу на тому, що маски фільтрують та стримують інфіковані краплинки.

Але дослідження ефективності масок, які проводились поза межами медичних закладів, не показали таких приголомшливих результатів.

"Це тому що такі шляхи інфікування, як брудні руки, мають більший ефект, а користуватись маскою правильно не так вже й легко", – пояснює доктор.

Дослідження ефективності масок, які проводились поза межами медичних закладів, не показали таких приголомшливих результатів.

Фото: freepik

Лікарі також кажуть, що це не означає, що маски не можуть бути корисними. Але дослідження щодо ефективності масок не проводили в контексті нового вірусу під час пандемії.

Проте деякі експерти підтримали звіт й погоджуються, що вірус можуть виділяти й безсимптомні носії.

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