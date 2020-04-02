Санітарний лікар пояснив, чому людей зобов'язують носити маски

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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2 квітня 2020

МОЗ рекомендує та наполягає не заходити без масок в громадські місця – крамниці, аптеки тощо, тому що всіх розглядають, як потенційно інфікованих.

Таку заяву озвучив на прес-брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

 Коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає півтора метра, а може виділятись не більше ніж на 10-15 сантиметрів Фото: Pexels

"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. 

Коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає півтора метра, а може виділятись не більше ніж на 10-15 сантиметрів.

Тому у разі недотримання соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще можливо без симптомів, але може бути інфікованою, знижує ризики зараження інших.

Тому ми закликаємо всіх носити маски", – сказав він. 

Також  Ляшко додає, що респіратори з клапанами видиху захищають лише людину, яка такі респіратори носить.

"Клапан видиху дозволяє виділятись великій кількості повітряного потоку, який може містити збудник інфекційної хвороби", – уточнив санітарний лікар. 

Нагадаємо, що 1 квітня оштрафували чоловіка на 17 000 гривень за те, що він зайшов без маски в крамницю. 

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