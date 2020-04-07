ОНОВЛЕНО 07.04.2021

Використання захисних масок для обличчя стало обов'язковим під час пандемії коронавірусу.

Але, щоб маски допомагали ефективно стримувати розповсюдження вірусу, їх потрібно правильно вибирати та використовувати.

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Як носити маски, та чим ми ризикуємо, якщо нехтуємо цими правилами, "Українська правда. Життя" розбиралась з:

мікробіологом Оленою Лівінською ;

педіатрами Сергієм та Ольгою Макаровими ;

науковцем та біофізиком Семеном Єсилевським.

Чому потрібно носити маски в людних місцях, навіть на свіжому повітрі

17 000 гривень.

Саме на стільки оштрафували чоловіка у Сумах за те, що він зайшов у крамницю без маски у 2020 році.

Він був першим покараним в Україні, ще до посилення карантинних заходів.

Згодом президент Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує штрафи за перебування у громадських місцях без захисних засобів, які закривають рот та ніс.

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Сума штрафу тепер коливається від 170 до 255 гривень.

Цьогоріч 22 березня Кабінет міністрів вирішив, що у "червоних зонах" захисну маску потрібно носити навіть надворі.

Інформація про те, що маски ймовірно потрібно одягати у парках та на вулицях, викликала шквал обурень.

Але у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що такі вимоги стосуються лише тих місць, де не можна дотримуватися дистанції.

Сума штрафу за перебування у громадських місцях без маски тепер коливається від 170 до 255 гривень. Фото: freepik

Торік в Україні теж було заборонено відвідувати без маски громадські місця.

Як пояснював тоді головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає 1,5 метра, а може виділятись не більше ніж на 10-15 сантиметрів.

При цьому український науковець, біофізик Семен Єсилевський вважає, що носіння масок надворі наразі є виправданим заходом безпеки.

За його словами, річ у тому, що британський штам коронавірусу, який зараз циркулює по країні, більш заразний, ніж торішній.

Він легше передається, тому навіть швидкоплинний контакт з носієм може бути небезпечним.

Науковець певний, що у великих містах неможливо дотримуватися необхідної дистанції.

"На жвавій вулиці неможливо тримати дистанцію в горезвісні 1,5 м.

За кілька хвилин на вас встигнуть дихнути з десяток людей з досить близької відстані.

Так, контакти швидкоплинні, на пару секунд, але їх багато.

При такій фоновій захворюваності, як у нас зараз, ймовірність бути "обдиханим" носієм вельми істотна", – зауважує він.

Крім того, ситуація погіршується через скупчення людей без масок біля локацій вуличної торгівлі, банкоматів, вестибюлів метро, ​​під'їздів будинків та ліфтів.

"Якщо маски обов'язкові всередині приміщень і не обов'язкові зовні, то утворюються "буферні зони" біля дверей, в яких люди зупиняються, щоб зняти або одягти маску.

Будь-яка зупинка потоку – це скупчення людей.

Передбанники магазинів в цьому плані дуже показові – там завжди стоїть з десяток розтяп, які порпаються в кишенях у пошуках маски.

Всі вони в процесі цих розкопок дихають один на одного і на людей, які проходять повз", – пояснює Семен Єсилевський.

Науковець додає, що ходити у безлюдному парку в масці не варто, проте спочатку потрібно переконатися, що поруч дійсно немає людей.

Центр з контролю захворювань США (CDC) рекомендує використовувати маски в громадських місцях, під час подорожей громадським транспортом, якщо ви знаходитеся поруч з людьми, які з вами не живуть, або вдома, якщо захворів хтось із членів родини.

На початку пандемії у Всесвітній організації охорони здоров'я зазначали, що маски потрібні лише медичним працівникам, хворим людям та тим, хто доглядає за хворою людиною.

Але згодом у ВООЗ змінили свої рекомендації щодо захисних масок і порадили здоровим людям теж носити їх у публічних місцях, де неможливо тримати соціальну дистанцію.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, локдауну можна уникнути, якщо 95% людей будуть носити захисні маски.

Представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт розповів "Українській правді. Життя", що COVID-19 передається переважно краплинками, тому людина без симптомів не є активним розповсюджувачем вірусу.

Раніше вважалося, що основний шлях передачі – це краплинний та контактний, але згодом підтвердилися дані щодо можливого інфікування через повітряний шлях передачі.

Наприклад, в оновлених рекомендаціях CDC станом на жовтень 2020 року зазначається, що є свідчення повітряної передачі COVID-19, при якій крихітні крапельки, що містять вірус, годинами зависають у повітрі, в основному в погано вентильованих приміщеннях.

Як носити маски правильно?

Всесвітня організація охорони здоров'я радить такі правила гігієнічного носіння масок:

Обережно одягніть маску, щоб вона закривала ваш рот та ніс. Закріпіть її так, щоб мінімізувати будь-який простір між маскою та обличчям.

Поки ви у масці, не торкайтесь її руками.

Якщо ви хочете зняти маску, не торкайтесь її спереду, натомість схопіть за зав'язки (резинки).

Якщо ви зняли маску, або торкались її руками, негайно вимийте руки з милом, або обробіть антисептиком з вмістом спирту не нижче 60%.

Замініть маску на чисту, коли вона стає вологою зсередини.

Не використовуйте одноразові маски повторно.

Викидайте маску в смітник з кришкою, що закривається.

Також ВООЗ підкреслює, що маски спрацюють лише у поєднанні з іншими елементами захисту, як, наприклад, миття рук та соціальна дистанція.

Маски спрацюють лише у поєднанні з іншими елементами захисту, як наприклад, миття рук та соціальна дистанція. Фото: freepik

У CDC рекомендують віддавати перевагу маскам, які:

мають 2 або більше шарів тканини, яка легко очищається та дозволяє вільно дихати;

повністю закривають ніс і рот;

щільно прилягають до обличчя;

мають носовий дротик, щоб повітря не витікало з верхньої частини маски.

Як неправильно носити маску, можете переглянути на цих фото. До них також додаються пояснення.

Щодо тканинних масок або саморобних, то ВООЗ рекомендує перевірити фільтрацію, повітропроникність і посадку. Вони повинні складатися із трьох шарів.

Деякі дослідження, які проводили на медиках, демонструють, що у випадку з тканинними масками ми лише підвищуємо свої ризики підхопити інфекцію, через погану фільтрацію таких засобів захисту, їх повторне використання та накопичення вологи.

Також є дослідження, які показують, що поєднання таких факторів як маски, ізоляція та ретельне часте миття рук може бути дуже ефективним у стримані епідемії.

Проте в досліджені не сказано, чи використовувались саме саморобні маски, а також більшість цих досліджень проводили у лікарняних умовах.

Крім того, вчені виявили, що звичайна хірургічна маска, поверх якої одягли просту маску з тканини, можна вберегтися від 90% інфекційних частинок коронавірусу.

Пропускну здатність саморобних масок чудово демонструє це іспанське відео.

Масове використання хірургічних масок створює дефіцит для тих, хто потребує їх найбільше – медиків, тому навіть генерал служби громадського здоров'я доктор Джероме Адамс проводить майстер-класи з пошиття саморобних масок.

Згодом вчені дослідили різні маски під мікроскопом та визначили засоби з якого матеріалу найкраще захищають від коронавірусу.

Також треба розуміти, що дихати в масці не так вже й легко та комфортно. Тому CDC застерігає, що маски не можна одягати:

дітям до 2 років;

людям, які мають проблеми з диханням;

будь-кому, хто не може зняти маску без допомоги іншого.

Якщо у дитини серйозні проблеми з імунітетом, їй варто носити респіратор, наприклад, N95 в місцях скупчення людей, пише Американська академія педіатрії.

Сергій Макаров додає, що також дитині до двох-трьох років важко пояснити, що не варто смикати маску і малюк намагатиметься її зірвати та торкатиметься обличчя брудними руками.

За посиланням можете прочитати, в яких випадках дітям потрібно носити маски, та як обрати комфортний захист для різного віку та школярів.

Як носити котонову чи марлеву маску?

Перш за все, позбавтесь хибного відчуття безпеки, та не зменшуйте відстань один між одним, наголошує мікробіолог Олена Лівінська.

"Якщо ви маєте одягнути маску, то важливо це робити, дотримуючись певних правил, а точніше – здорового глузду.

От як, наприклад, не торкатися поверхні (ні внутрішньої, ні зовнішньої) руками", – додає Лівінська.

Також мікробіологиня радить:

помийте руки перед тим, як торкатись та вдягати маску;

торкайтесь лише резинок чи крайніх частин;

не зберігайте маску без чистого одноразового пакування в кишені чи сумці: наші кишені далеко не стерильні, ми там тримаємо руки, якими торкаємось всього навколо, а також носимо телефон, ключі, гаманець тощо.

Мікробіологиня застерігає, що маски пропускають вірусні частки, тому при вдиханні повітря через забруднену маску, вони зможуть потрапити в наші дихальні шляхи.

І це стосується не лише коронавірусу.

Тож саморобну маску потрібно ретельно прати відразу після використання.

Педіатри Сергій та Ольга Макарови кажуть, що достатньо ретельного прання, тому що вірус має фосфоліпідну оболонку, яка легко руйнується стандартними мийними засобами.

Прати маски варто окремо від інших речей, потім ретельно висушити та попрасувати.

Також педіатри додають, що:

тканинна маска може зволожуватися за 20-40 хвилин, тоді її треба змінити;

якщо ваша маска не із завушними петлями, а із зав’язками, то при зніманні слід спочатку розв’язати нижні зав’язки, а потім верхні й після цього маску зняти;

пам’ятайте, що тканинна маска не така надійна, як одноразова медична, тому, по можливості, все одно уникайте наближення до інших людей без обґрунтованої необхідності.

Також треба розуміти, що дихати в масці не так вже й легко та комфортно. Фото: Фото: freepik

Як вибрати респіратор?

Дійсно, респіратори є дуже надійним захистом проти вірусів.

Наразі МОЗ наполягає, що в громадських місцях потрібно бути або в масці, або в респіраторі.

Проте важливо розуміти, що респіратор з клапаном видиху дозволяє виділятись великій кількості повітряного потоку, який може містити збудник інфекційної хвороби, уточнює Віктор Ляшко.

ВООЗ та CDC також не рекомендують вибирати маски із клапанами для видиху.

Детальніше про те, чому варто відмовитися від масок з клапанами чи вентиляційними отворами, читайте за посиланням.

Крім того, важливо вибрати респіратор правильного розміру, бо через завеликий респіратор маленькі частинки вірусу можуть проникнути всередину.

Одна із головних причин, чому варто відмовитись від респіратора – це те, що вони життєво необхідні лікарям під час проведення певних процедур.

"Є таке поняття як "інфекційна доза".

Чому лікарі часто хворіють важче на COVID-19, навіть молоді та здорові?

Тому що вони мають справу з великою кількістю збудника. Пройти мимо когось на касі та весь час бути в епіцентрі зараження – різні речі", – додає Сергій Макаров.

Навіть існують рекомендації CDC щодо дезінфекції респіраторів для медиків.

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