17 000 гривень.

Саме на стільки оштрафували чоловіка у Сумах за те, що він зайшов у крамницю без маски. Він був першим покараним в Україні, ще до посилення карантинних заходів.

Від 6 квітня в Україні взагалі заборонено виходити без маски на вулицю.

Як пояснює головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає 1,5 метра, а може виділятись не більше ніж на 10-15 сантиметрів.

За відсутність маски притягують до відповідальності не лише у нас: в Чехії оштрафували навіть міністра внутрішніх справ, коли він був без маски на відеоконференції.

З розповсюдженням вірусу в США, рекомендації змінив тамтешній Центр з контролю захворювань (CDC). Його спеціалісти радять використовувати саморобні тканинні маски там, де важко досягти соціальної дистанції. Наприклад, в супермаркеті.

На сайті Центру наголошується, що це додаткові та добровільні заходи. Отож поки не йдеться про жодні заходи примусу в США.

А сам Центр з контролю захворювань підкреслює, що тканинні маски потрібні саме для сповільнення поширення інфекції, а не для захисту того, хто її носить.

Від 6 квітня в Україні взагалі заборонено виходити без маски на вулицю. Фото: freepik

Не дивлячись на те, що країни самі встановлюють вимоги та рекомендації щодо масок, ВООЗ стійка у своїй позиції: маски потрібні лише медичним працівникам, хворим людям та тим, хто доглядає за хворою людиною.

Представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт розповів "Українській правді. Життя", що COVID-19 передається переважно краплинками, тому людина без симптомів не є активним розповсюджувачем вірусу.

Дійсно поки вважається, що основний шлях передачі – це краплинний та контактний.

Але вже є дослідження, які підіймають питання можливого повітряного шляху передачі.

ВООЗ своєю чергою стверджує, що аналіз 75 465 випадків захворювання в Китаї не підтвердив такого шляху передачі й критикує вищезгадане дослідження в тому, що висновки про повітряний шлях передачі, були зроблені у лабораторних, а не реальних умовах.

Україна, всупереч рекомендаціям ВООЗ, вирішила, що маски таки мають стати частиною нашого життя.

Проте як же носити їх правильно? І чим ми ризикуємо, якщо нехтуємо цими правилами.

Розбираємось з мікробіологом Оленою Лівінською та педіатрами Сергієм та Ольгою Макаровими.

Як носити маски правильно?



Всесвітня організація охорони здоров'я радить такі правила гігієнічного носіння масок:

Обережно одягніть маску, щоб вона закривала ваш рот та ніс. Закріпіть її так, щоб мінімізувати будь-який простір між маскою та обличчям.

Поки ви у масці, не торкайтесь її руками.

Якщо ви хочете зняти маску, не торкайтесь її спереду, натомість схопіть за зав'язки (резинки).

Якщо ви зняли маску, або торкались її руками, негайно вимийте руки з милом, або обробіть антисептиком з вмістом спирту не нижче 60%.

Замініть маску на чисту, коли вона стає вологою зсередини.

Не використовуйте одноразові маски повторно.

Викидайте маску в смітник з кришкою, що закривається.

Також ВООЗ підкреслює, що маски спрацюють лише у поєднанні з іншими елементами захисту, як наприклад, миття рук та соціальна дистанція.

При цьому, організація наголошує, що "тканинні маски не варто використовувати за жодних обставин".

Маски спрацюють лише у поєднанні з іншими елементами захисту, як наприклад, миття рук та соціальна дистанція. Фото: freepik

Деякі дослідження, які проводили на медиках, демонструють, що у випадку з тканинними масками ми лише підвищуємо свої ризики підхопити інфекцію, через погану фільтрацію таких засобів захисту, їх повторне використання та накопичення вологи.

Також є дослідження, які показують, що поєднання таких факторів як маски, ізоляція та ретельне часте миття рук може бути дуже ефективним у стримані епідемії.

Проте в досліджені не сказано, чи використовувались саме саморобні маски, а також більшість цих досліджень проводили у лікарняних умовах.

Пропускну здатність саморобних масок чудово демонструє це іспанське відео.

Масове використання хірургічних масок створює дефіцит для тих, хто потребує їх найбільше – медиків, тому навіть генерал служби громадського здоров'я доктор Джероме Адамс проводить майстер-класи з пошиття саморобних масок.

Що ж робити, якщо ми все ж таки вимушені носити котонову чи марлеву маску?

Перш за все, позбавтесь хибного відчуття безпеки, та не зменшуйте відстань один між одним, наголошує мікробіолог Олена Лівінська.

"Якщо ви маєте одягнути маску, то важливо це робити, дотримуючись певних правил, а точніше – здорового глузду.

От як, наприклад, не торкатися поверхні (ні внутрішньої, ні зовнішньої) руками", – додає Лівінська.

Також мікробіологиня радить:

помийте руки перед тим, як торкатись та вдягати маску;

торкайтесь лише резинок чи крайніх частин;

не зберігайте маску без чистої одноразової упаковки в кишені чи сумці: наші кишені далеко не стерильні, ми там тримаємо руки, якими торкаємось всього навколо, а також носимо телефон, ключі, гаманець тощо.

Мікробіологиня застерігає, що маски пропускають вірусні частки, тому при вдиханні повітря через забруднену маску, вони зможуть потрапити в наші дихальні шляхи.

І це стосується не лише коронавірусу.

Тож саморобну маску потрібно ретельно прати відразу після використання.

Педіатри Сергій та Ольга Макарови кажуть, що достатньо ретельного прання, тому що вірус має фосфоліпідну оболонку, яка легко руйнується стандартними мийними засобами.

Прати маски варто окремо від інших речей, потім ретельно висушити та попрасувати.

Також педіатри додають, що:

тканинна маска може зволожуватися за 20-40 хвилин, тоді її треба змінити;

якщо ваша маска не із завушними петлями, а із зав’язками, то при зніманні слід спочатку розв’язати нижні зав’язки, а потім верхні й після цього маску зняти;

пам’ятайте, що тканинна маска не така надійна, як одноразова медична, тому, по можливості, все одно уникайте наближення до інших людей без обґрунтованої необхідності .

Також треба розуміти, що дихати в масці не так вже й легко та комфортно. Тому CDC застерігає, що маски не можна вдягати:

дітям до 2 років;

людям, які мають проблеми з диханням;

будь-кому, хто не може зняти маску без допомоги іншого.

Також треба розуміти, що дихати в масці не так вже й легко та комфортно. Фото: Фото: freepik

Сергій Макаров додає, що також дитині до двох-трьох років важко пояснити, що не варто смикати маску і малюк намагатиметься її зірвати та торкатиметься обличчя брудними руками.

А як щодо респіраторів?

Дійсно, респіратори є дуже надійним захистом проти вірусів.

Наразі МОЗ наполягає, що в громадських місцях потрібно бути або в масці, або в респіраторі.

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Проте важливо розуміти, що респіратор з клапаном видиху дозволяє виділятись великій кількості повітряного потоку, який може містити збудник інфекційної хвороби, уточнює Віктор Ляшко.



Але головна причина відмовитись від респіратора – це те, що вони життєво необхідні лікарям під час проведення певних процедур.

"Є таке поняття як "інфекційна доза".

Чому лікарі часто хворіють важче на COVID-19, навіть молоді та здорові?

Тому що вони мають справу з великою кількістю збудника. Пройти мимо когось на касі та весь час бути в епіцентрі зараження – різні речі", – додає Сергій Макаров.

Навіть існують рекомендації CDC щодо дезінфекції респіраторів для медиків.

Висновки:

Наразі масове носіння масок радять перш за все для сповільнення поширення вірусу. Чи буде цей метод ефективним – стане відомо пізніше.

Саморобні маски для населення радять, тому що респіратори та хірургічні маски в першу чергу необхідні медикам.

Саморобні маски потребують ретельного догляду та обережного носіння, інакше ми тільки підвищуємо свої ризики зараження.

Найкращим захистом від коронавірусу наразі й досі вважається миття рук та соціальна дистанція.

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