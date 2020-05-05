Повернення навіть 20% докарантинної мобільності може спровокувати сплеск COVID-19. Аналіз на прикладі Італії

Деякі країни поступово пом'якшують карантинні обмеження.

Навіть Італія, яка тривалий час була епіцентром епідемії в Європі, планує виходити з карантину.

Наприклад, з 4 травня там запрацює більше виробничих потужностей, далі відновиться будівництво, торгівля, бари й ресторани, залежно від ризику у регіоні.

Лише на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл.

Але як вплине послаблення карантину на рівень захворюваності?

Новий аналіз від Імперського коледжу Лондона змоделював те, як вихід з карантину вплине на епідемію.

За висновками звіту, якщо країна поверне 20% тої мобільності, яка була до карантину, то рівень смертності знову підвищиться приблизно через три тижні.

Автори аналізу кажуть, що заходи соціальної дистанції мають залишатися, так само як тестування, відстеження контактів та ізоляція людей, які мають COVID-19.

"Вплив COVID-19 на Італію був трагічним.

Але реакція на цей виклик допомогла поступово контролювати розповсюдження інфекції.

На жаль, соціальна дистанція та інші заходи необхідні, щоб не зруйнувати цей успіх", – каже головний автор дослідження доктор Самір Бхат.

Наразі дослідження показують, що завдяки карантинним заходам, базове репродуктивне число вірусу становить нижче одиниці в усіх регіонах Італії.

Це означає, що одна людина, хвора на COVID-19, заражає менше однієї особи.

Цього достатньо, щоб контролювати розповсюдження захворювання.

До того ж, попри велику кількість смертей (станом на 1 травня – 28 000), кількості людей, які контактували з COVID-19, все одно не достатньо, щоб забезпечити колективний імунітет.

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