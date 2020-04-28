7 мільйонів незапланованих вагітностей за час карантину. Прогноз ООН

47 мільйонів жінок зі 114 країн з низьким та середнім рівнем доходів не матимуть доступу до сучасних контрацептивів, якщо коронавірусна криза триватиме хоча б ще 6 місяців.

Це може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей.

Якщо ж хаос, спричинений карантином, триватиме рік, то можна говорити про цифру 15 мільйонів незапланованих вагітностей.

47 мільйонів жінок зі 114 країн з низьким та середнім рівнем доходів не матимуть доступу до сучасних контрацептивів, якщо коронавірусна криза триватиме хоча б ще 6 місяців. Фото: freepik

Такими є прогнози дослідження, яке провела агенція ООН, що зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров'я та розбудови потенціалу молоді (UNFPA).

До того ж, згідно з UNFPA, карантин, який триватиме до 6 місяців, може бути причиною 31 мільйона випадків гендерного насилля.

Також пандемія відтерміновує програмами, які мають боротися з ритуалами жіночого обрізання та дитячими шлюбами.

Через це протягом наступних 10 років кількість дитячих шлюбів може збільшитись на 13 мільйонів випадків.

"Ці нові дані показують, що COVID-19 може мати катастрофічний вплив на дівчат та жінок в усьому світі", – каже виконавча директорка UNFPA, докторка Наталія Канем.

Дослідники бачать два шляхи, як пандемія може сприяти гендерному насиллю.

Перший шлях – це згортання програм, які надавали послуги та підтримку жертвам насилля.

Другий – той факт, що через карантинні обмеження, жінки буквально у заточені зі своїми кривдниками, а багато безпечних місць, якими могли скористатись жінки, наразі зачинені.

"Я особисто бачила випадки насилля. Наприклад, коли чоловік побив жінку протягом комендантської години, тому що він втратив роботу, а жінка не може контролювати сама їхніх 9 дітей.

Інша жінка розповіла мені, як щодня переживає сексуальне насилля від свого чоловіка, який також втратив роботу.

Я бачила, як жінок б'ють на очах у їхніх дітей", – розповідає директорка жіночого проєкту розвитку Ісламської благодійної організації Гадір Мохаммед Ібрагім Кара Булад.

Як показує світовий досвід, незаплановані та підліткові вагітності – це часті наслідки епідемій та карантину.

Наприклад, кількість вагітностей серед неповнолітніх дівчат різко підвищилась з Західній Африці, коли школи закрили на карантин через Еболу.

"Коли школи зачинені, у підлітків більше часу та вищі ризики сексуального розтління.

Також частішають випадки зґвалтування", – каже адміністративна працівниця зі Сьєрра-Леоне Кейслі Колеман.

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