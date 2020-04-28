7 мільйонів незапланованих вагітностей за час карантину. Прогноз ООН

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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28 квітня 2020

47 мільйонів жінок зі 114 країн з низьким та середнім рівнем доходів не матимуть доступу до сучасних контрацептивів, якщо коронавірусна криза триватиме хоча б ще 6 місяців. 

Це може призвести до 7 мільйонів незапланованих  вагітностей.

Якщо ж хаос, спричинений карантином, триватиме рік, то можна говорити про цифру 15 мільйонів незапланованих вагітностей. 

 47 мільйонів жінок зі 114 країн з низьким та середнім рівнем доходів не матимуть доступу до сучасних контрацептивів, якщо коронавірусна криза триватиме хоча б ще 6 місяців. Фото: freepik

Такими є прогнози дослідження, яке провела агенція ООН, що зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров'я та розбудови потенціалу молоді (UNFPA).

До того ж, згідно з UNFPA, карантин, який триватиме до 6 місяців, може бути причиною 31 мільйона випадків гендерного насилля. 

Також пандемія відтерміновує програмами, які мають боротися з ритуалами жіночого обрізання та дитячими шлюбами.

Через це протягом наступних 10 років кількість дитячих шлюбів може збільшитись на 13 мільйонів випадків. 

"Ці нові дані показують, що COVID-19 може мати катастрофічний вплив на дівчат та жінок в усьому світі", каже виконавча директорка UNFPA, докторка Наталія Канем. 

Дослідники бачать два шляхи, як пандемія може сприяти гендерному насиллю.

  • Перший шлях це згортання програм, які надавали послуги та підтримку жертвам насилля.

  • Другий той факт, що через карантинні обмеження, жінки буквально у заточені зі своїми кривдниками, а багато безпечних місць, якими могли скористатись жінки, наразі зачинені. 

"Я особисто бачила випадки насилля. Наприклад, коли чоловік побив жінку протягом комендантської години, тому що він втратив роботу, а жінка не може контролювати сама їхніх 9 дітей. 

Інша жінка розповіла мені, як щодня переживає сексуальне насилля від свого чоловіка, який також втратив роботу. 

Я бачила, як жінок б'ють на очах у їхніх дітей", розповідає  директорка жіночого проєкту розвитку Ісламської благодійної організації Гадір Мохаммед Ібрагім Кара Булад.

Як показує світовий досвід, незаплановані та підліткові вагітності це часті наслідки епідемій та карантину. 

Наприклад, кількість вагітностей серед неповнолітніх дівчат різко підвищилась з Західній Африці, коли школи закрили на карантин через Еболу. 

"Коли школи зачинені, у підлітків більше часу та вищі ризики сексуального розтління. 

Також частішають випадки зґвалтування", каже адміністративна працівниця зі Сьєрра-Леоне Кейслі Колеман. 

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