Чат-бот допоможе вам надати першу допомогу постраждалим. Де завантажити

Пандемія не скасовує нещасні випадки.

І іноді єдиний шанс для людини вижити – це своєчасне надання першої допомоги.

Наслідки травм та невідкладних станів здоров’я можуть вбити постраждалого за лічені хвилини: від критичної кровотечі можна померти за 3-4 хвилини, від раптової зупинки серця – 5-7 хвилин.

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Спеціально для того, щоб допомогти людям закріпити ці важливі навички, було створено чат-бота "Джгут".

Пандемія не скасовує нещасні випадки.

Це віртуальний помічник з надання першої допомоги, який функціонує у форматі чат-бота.

І от нещодавно відбулось оновлення бота: тепер його можна завантажити у трьох месенджерах: Telegram, Viber та Facebook Messenger.

Чат-бот створили у 2017 році експерти компанії FAST та розробники SayHiMedia, щоб допомогти людям бути готовими до екстрених ситуацій, які загрожують життю.

У зв'язку з пандемією коронавірусу актуальність такого "помічника" зросла, адже збільшилось навантаження на медичну систему, а разом з тим зросла і власна відповідальність за життя близьких та оточуючих.

Розробники вирішили оновити чат-бот: адаптували під нові платформи, переклали на три мови (українська, англійська, російська), зробили легшими та якіснішими медіа-файли (фото та відео).

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У Telegram бота вже завантажили понад 20 тисяч користувачів.

Чат-бот можна завантажити у двох режимах: перший – для людей, які не проходили спеціальне навчання з першої допомоги; другий – для тих, хто раніше отримав знання та навички на спеціальних тренінгах.

У першому режимі бот надає прості інструкції, які не потребують особливих навичок. Другий режим створений для тих, хто хоче актуалізувати або перевірити свої знання з першої допомоги.

У бота є різні сценарії: що робити при травмі, втраті свідомості, епілептичному нападі, підозрі на інсульт, болі в грудях тощо. Було перевірено, що алгоритми бота розраховані саме на той час, який потребує перша допомога у тій чи іншій ситуації.

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"ДТП, пожежі, раптові погіршення здоров’я: щодня сотні людей опиняються на межі життя та смерті.

В таких випадках, рахунок йде на хвилини й тільки своєчасне та правильне надання першої допомоги дає шанс на виживання.

Ми оновили чат-бот, щоб ще більше людей отримали доступ до покрокових алгоритмів порятунку просто через смартфон. Технології допомагають рятувати людей. Зараз це актуально як ніколи", – говорить засновник компанії FAST Федір Сердюк.

Завантажити чат-бот просто:

Перейти за посиланням ( Telegram , Viber , Facebook Messenger ).

Вибрати зручну для вас мову.

Вибрати режим.

Ознайомитися з різними сценаріями, щоб зорієнтуватися в роботі бота.

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