Послизнулися і впали на лід? Якою має бути перша допомога, пояснює МОЗ

Оновлено 11.12.2020

З цього матералу ви дізнаєтеся: Як уникнути травм під час ожеледиці

Що робити якщо сталася травма

Перша допомога про забої (забитті)

Розтягнення та вивих

Відкритий і закритий перелом, як діагностувати, перша допомога

Різка зміна температури та ожеледиця стає причиною травмувань на вулиці.

При падінні можна отримати забій, розтяг, вивих чи навіть переломи черепа, хребта, кісток верхніх та нижніх кінцівок.

Головне взимку мати зручне взуття з рельєфною підошвою. Фото martinan/Depositphotos

За даними Центру медичної статистики МОЗ, в середньому 97,5 тис українців щороку зазнають ушкоджень різного ступеня тяжкості через падіння.

Як уникнути травм під час ожеледиці?

Не поспішайте. Йдіть маленькими кроками та не тримайте руки у кишенях.

Будьте уважними на дорозі, адже гальмівний шлях скорочується за поганих погодних умов.

Відкладіть чоботи на високих підборах, краще оберіть зручне взуття з рельєфною підошвою. Якщо на вулиці ожеледиця вдягніть також зимові накладки на взуття.

Якщо втрачаєте рівновагу, то краще присядьте. Це допоможе її втримати.

Будьте обачними й обережними, якщо температура різко падає нижче нуля.

Якщо травма сталася

Забій (забиття) – це травма шкірного покриву без зміни його цілісності. Травмоване місце стає набряклим, з'являється синець. Через розрив великих судин під шкірою накопичується кров (гематоми).

Забої можуть порушувати функції пошкодженого органу. Забій м'яких тканин викликає лише біль і помірне обмеження руху кінцівок, натомість забої внутрішніх органів можуть стати навіть причиною смерті.

При забої потрібно:

забезпечити пошкодженій ділянці тіла спокій,

припинити крововилив у м'які тканини (для цього потрібно накласти тугу пов’язку та підняти уражену ділянку тіла)

зменшити біль та запальні явища – прикладіть щось холодне,

дезінфікувати місце, якщо на ньому є подряпини.

При серйозних забоях внутрішніх органів одразу звертайтеся до лікаря.

Розтягнення можуть виникати через рухи у невластивий для суглоба напрям і рухах у суглобі, що перевищують його фізіологічний об’єм. Для розтягнень характерна поява різкого місцевого болю. При цьому значно порушуються функції суглобів.

Перша допомога при розтягненнях така:

"I" (ice – лід) – прикладіть лід до місця травми. Це зменшить біль і набряк.

"С"(compression-тиск) - використайте тугу пов’язку на ушкоджений суглоб. Проте пам'ятайте, що вона не повинна порушувати звичайного кровообігу і чутливості шкіри ушкодженої кінцівки.

"Е"(elevation-підняття) - тримайте травмовану кінцівку вище рівня серця, це допоможе зменшити приплив крові, що дозволить зменшити набряки.

Якщо постраждалий відчуває надмірний біль або травмоване місце дуже набрякло потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою.

Отак виглядає вивих плеча. Фото stockdevil_666/Depositphotos

Вивих – це зсув суглобових кінців кісток. Він може супроводжуватися розривом суглобової капсули.

Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, у суглобах нижньої щелепи та пальців рук.

Ознаки вивиху:

біль у кінцівці

деформація ділянки суглоба

відсутність активних і неможливість пасивних рухів у суглобі

кінцівка зафіксована у неприродньому положенні

зміна довжини кінцівки.

Перша допомога при вивиху повинна зменшити біль, тому прикладіть щось холодне до пошкодженого суглоба та випийте знеболювальне. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку в тому положенні, яке вона набула вже після травмування. Якщо постраждала нижня кінцівка, потрібно знерухомити її за допомогою шин або підручних засобів. Якщо постраждала верхня – підвісити її на косинці.

В жодному разі не вправляйте вивихнути кінцівку. Це може зробити лише лікар.

Перелом буває відкритим і закритим.

Для відкритого перелому характерні біль, наявність рани у місці перелому та кровотеча, неприродне положення кінцівки, хрускіт у місці перелому та уламки кістки в рані.

Закритий перелом має ті ж симптоми, проте відсутня рана. На місці перелому утворюється гематома, кінцівка збільшується в об'ємі.

Перша допомога постраждалим з переломом:

переконайтеся, що навколо безпечно

огляньте пошкодження, оцініть чи потерпілий знаходиться при свідомості та частоту його дихання.

викличте екстрену медичну допомогу за номером 103

почніть серцево-легеневу реанімацію, якщо постраждалий не дихає.

Якщо є ознаки відкритого перелому, надайте першу допомогу у такому порядку:

розріжте одяг над раною;

накладіть на рану чисту, стерильну пов’язку;

допоможіть травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;

зафіксуйте пошкоджену кінцівку (накладіть шину чи використайте підручні засоби);

вкрийте людину термопокривалом/покривалом.

При закритому переломі повторіть теж саме, починаючи з третього пункту.

До прибуття екстреної медичної допомоги постійно наглядайте за травмованою людиною. Якщо стан постраждалого до приїзду швидкої почав погіршуватися зателефонуйте диспетчеру повторно.

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