Шмигаль розповів, в якому випадку в Україні знову посилять карантин

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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11 червня 2020

Якщо в 10 та більше областях відбудеться ситуація, яка призведе до гіперболічного зростання захворюваності, то це буде приводом посилити карантинні заходи в Україні.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від цього ніхто не застрахований і ми бачимо, що в низці держав є повторні хвилі захворювань.

Ми звичайно будемо стежити, щоб не допустити такого гіперболічного зростання", – сказав Шмигаль. 

Прем'єр-міністр також додав, що величезна доля відповідальності лежить на українському суспільстві.

 Денис Шмигаль

Також він зауважив, що уряд активно співпрацює з тими регіонами, де відбувається погіршення ситуації. 

"Це відносне погіршення, ми кожного дня бачимо певні коливання.

Сьогодні дійсно велика кількість. Але ми знаємо, як цим управляти.

Ми співпрацюємо з областями, обласним керівництвом, з міськими головами",  розповів Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 червня, в Україні антирекорд за кількістю тих, хто захворів на COVID-19  689 людей. 

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