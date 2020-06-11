Шмигаль розповів, в якому випадку в Україні знову посилять карантин

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
64696
11 червня 2020

Якщо в 10 та більше областях відбудеться ситуація, яка призведе до гіперболічного зростання захворюваності, то це буде приводом посилити карантинні заходи в Україні.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від цього ніхто не застрахований і ми бачимо, що в низці держав є повторні хвилі захворювань.

Реклама:

Ми звичайно будемо стежити, щоб не допустити такого гіперболічного зростання", – сказав Шмигаль. 

Прем'єр-міністр також додав, що величезна доля відповідальності лежить на українському суспільстві.

 Денис Шмигаль

Також він зауважив, що уряд активно співпрацює з тими регіонами, де відбувається погіршення ситуації. 

"Це відносне погіршення, ми кожного дня бачимо певні коливання.

Сьогодні дійсно велика кількість. Але ми знаємо, як цим управляти.

Ми співпрацюємо з областями, обласним керівництвом, з міськими головами",  розповів Шмигаль.

Реклама:

Нагадаємо, що сьогодні, 11 червня, в Україні антирекорд за кількістю тих, хто захворів на COVID-19  689 людей. 

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1959
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2883
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20635
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій