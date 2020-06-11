Шмигаль розповів, в якому випадку в Україні знову посилять карантин

Якщо в 10 та більше областях відбудеться ситуація, яка призведе до гіперболічного зростання захворюваності, то це буде приводом посилити карантинні заходи в Україні.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Від цього ніхто не застрахований і ми бачимо, що в низці держав є повторні хвилі захворювань.
Ми звичайно будемо стежити, щоб не допустити такого гіперболічного зростання", – сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр також додав, що величезна доля відповідальності лежить на українському суспільстві.
|Денис Шмигаль
Також він зауважив, що уряд активно співпрацює з тими регіонами, де відбувається погіршення ситуації.
"Це відносне погіршення, ми кожного дня бачимо певні коливання.
Сьогодні дійсно велика кількість. Але ми знаємо, як цим управляти.
Ми співпрацюємо з областями, обласним керівництвом, з міськими головами", – розповів Шмигаль.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 червня, в Україні антирекорд за кількістю тих, хто захворів на COVID-19 – 689 людей.
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