Як захиститися від спеки та діяти при тепловій травмі

ОНОВЛЕНО 22.06.2021

Літо уже у розпалі, а це означає, що потрібно пригадати правила безпеки.

Кількома порадами, які допоможуть вберегтися у спекотні дні, поділилися Укргідрометцентр та ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.

Деяких з них потрібно дотримуватися не лише під час перебування на сонці – а й в приміщеннях.

Це зменшить ризики теплових травм та перегрівань.

☀️ Наносьте на шкіру сонцезахисний крем.

Таку процедуру потрібно проводити щоразу, як виходите на вулицю.

Користуйтеся сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF 30 та фільтрами променів UVA та UVB.

Щедро нанесіть його на всі частини тіла — вуха, наприклад, теж варто мастити.

Фото Goodluz/Depositphotos

☀️ Одягайте закритий легкий одяг з натуральної тканини.

Як не парадоксально, це краще захистить вас від опіку і перегрівання, ніж оголена шкіра.

Одяг на 27% зменшує ймовірність опіків.

☀️ Адаптуйте розпорядок дня.

Уникайте полуденної спеки і обмежуйте перебування на відкритому повітрі ранковими і вечірніми годинами.

☀️ Уникайте фізичних навантажень.

Якщо вам необхідно працювати фізично, випивайте кожну годину по дві-чотири склянки прохолодної води.

Якщо перебуваєте на відкритому повітрі, то по можливості в тіні.

☀️ Охолоджуйте себе:

Залишайтеся в прохолодному приміщенні.

Провітрюйте приміщення вночі і вранці. Затемняйте приміщення вдень.

Приймайте прохолодний душ або ванну.

Підставляйте зап'ястя по проточну прохолодну воду.

Накладіть вологий компрес на лоб або шию, прохолодну гелеву маску на очі або використовуйте розпилювач води для обличчя, рук і декольте.

☀️ Приділіть особливу увагу літнім людям.

У спеку на серцево-судинну систему людини навантаження є значно більшим.

☀️ Одразу охолоджуйте опіки.

Опіки розвиваються повільно, тому ми не одразу помічаємо, що обгоріли.

Якщо так сталося — одразу треба ховатися в затінку або приміщенні.

Охолодіть опік під прохолодним струмом води чи компресом. Зменшити запалення допоможуть ацетилсаліцилова кислота та парацетамол.

Після опіку слід вживати багато рідини — перегрівання могло викликати зневоднення.

☀️Збезпечте свій організм достатньою кількістю рідини.

Для цього придатні мінеральна вода, соки, супи, багаті рідиною фрукти, такі як дині, огірки, помідори, полуниця, персики.

Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу, а в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину.

Тому неодмінно подбайте про воду напоготові, а краще постійно носіть свою пляшечку з водою.

Намагайтесь пити від 1,5-2 літри рідини в день.

Уникайте вживати напої, що містять алкоголь, кофеїн або велику кількість цукру.

Також не варто вживати дуже холодні напої – вони навантажують шлунок. Вживайте легку їжу невеликими порціями протягом дня.

☀️ Старайтеся не перегрітися на сонці.

Відпочивайте у затінку, носіть капелюх чи кепку, легкий одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів.

Намагайтеся не знаходитися на вулиці в піковий період спеки — з 11 до 16 години.

Якщо довелося, уникайте перебування безпосередньо на сонці.

☀️ Стежте за самопочуттям дитини у спеку.

Діти набагато швидше перегріваються та зневоднюються в жарку погоду.

Тому в найбільш спекотні години їм не слід виходити на вулицю.

Одягайте дітей в легкий одяг, що закриває шкіру.

Не варто одягати шкарпетки — шкіра стоп повинна "дихати".

☀️ Носіть головні убори.

Обов'язковий атрибут для дітей та дорослих — кепка чи панамка.

Панамка все ж краща, бо окрім верхньої частини голови захищає шию та вуха.

☀️ Не зловживайте кондиціонером.

Якщо хочете відпочити під кондиціонером — не ставте одразу дуже низьку температуру.

Знижуйте її поступово, щоб не було різкого контрасту між приміщенням та вулицею.

Також уникайте сидіння під сильним струменем повітря.

Коли воно дме в одну точку, наприклад, область шиї чи обличчя, це може викликати запалення м’язів або нервів.

☀️Не забувайте про заходи безпеки.

Мийте руки, користуйтеся антисептиком, не торкайтеся обличчя, тримайте дистанцію в 1,5-2 метри, дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання.

На жарі може дуже кортіти витерти обличчя від поту чи просто вмитися прохолодною водою, але не забувайте перед цим очистити руки.

Якщо користуєтеся масками — не порушуйте правила, це нівелює весь позитивний ефект від них.

Якщо ви відчуваєте, що складно дихати в масці на спеці, зніміть її та відійдіть на безпечну дистанцію.

☀️ Вітайтеся безконтактно.

Ми всі раді бачити одне одного, але міцні обійми чи стискання рук можуть заподіяти чималу шкоду.

Не забувайте про нові тренди привітань — ліктями, ногами або ж піднятою долонею вгору, як капітан Спок у серіалі "Зоряний шлях".

Як діяти, якщо людина поруч отримала теплову травму

Алгоритм дій при тепловому ударі. Фото Уляна Супрун

Алгоритм дій при тепловому виснаженні. Фото Уляна Супрун

Алгоритм дій при тепловому пітниці. Фото Уляна Супрун

Алгоритм дій при теплових судомах. Фото Уляна Супрун

У Міністерстві охорони здоров'я також розповіли, як вберегти від теплової травми дітей.

Як уникнути теплового ураження у дитини

🟢 Виходячи на вулицю в спекотний літній день, обов'язково надягайте малюкові світлу панамку і легкий одяг з натуральних тканин.

🟢 Утримуйтися від перебування в жарку пору доби під прямими сонячним променями з дітьми молодше одного року.

🟢 Пам'ятайте, що діти зі світлою шкірою мають більше шансів отримати сонячні опіки шкіри та очей, ніж смагляві.

🟢 Уникайте перебування на сонці в жарку пору року в період з 10 до 15 години. Навіть у хмарні дні ультрафіолетові промені сонця потрапляють на оголену шкіру і можуть пошкодити її.

🟢 За 20-30 хвилин до прогулянки нанесіть на відкриті ділянки шкіри дитини сонцезахисний крем з фактором захисту не менше 25-30 одиниць.

🟢 Не забувайте наносити крем повторно – кожні 2 години перебування на вулиці і, додатково, після купання.

🟢 Навчіть дитину користуватися сонцезахисними засобами: головні убори, сонцезахисні окуляри, майки (особливо на пляжі).

🟢 Дітям потрібно носити не іграшкові, а нормальні окуляри з фільтрами з трайвекса або полікарбонату, що повністю блокують сонячні ультрафіолетові промені діапазонів А і В.

🟢 Не забувайте, що перші сонячні ванни Вашої дитини не повинні перевищувати 5-6 хвилин, а після утворення засмаги - 8-10 хвилин.

🟢 Приймайте сонячні ванни (загорайте) з дитиною не більше 2-3 разів на день, з перервами, під час яких дитина має знаходитися в тіні. По можливості, беріть з собою на пляж парасольку від сонця.

🟢 Для попередження перегрівання, частіше пропонуйте маляті питво, протирайте вологою серветкою, рушником його обличчя і відкриті ділянки тіла.

🟢 Ніколи не залишайте дітей в припаркованому транспортному засобі – навіть на дуже короткий час.

Чого робити не можна при тепловому ураженні

❗️Не змащуйте постраждалі від сонячного опіку ділянки шкіри спиртовмісними засобами. Вони додатково ушкоджують шкіру і ускладнюють загоєння. Не застосовуйте на постраждалих частинах тіла речовин на жировій основі (вазелін або інші густі мазі, а також різні олії : обліпихова, соняшникова і т.д.), оскільки вони ускладнюють виділення тепла і поту і, відповідно, ускладнюють загоєння опіку. ❗️Не застосовуйте для лікування сонячного опіку у дітей спреї та мазі, що містять бензокаїн (анестезин). Він може викликати роздратування і алергічну реакцію на шкірі дитини. Не кладіть лід або воду з льодом. ❗️Не вскривайте бульбашки на шкірі в місцях опіків. На бульбашки, що самостійно розкрилися можна нанести мазь з антибіотиком (ерітроміціновая, тетрациклінова тощо) і зверху покласти стерильну, марлеву серветку. За відсутності серветки можна скористатися чистою прасованою носовою хусткою.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.