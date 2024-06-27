Коли спека стає нестерпною. Як охолодити себе та дім без кондиціонера

Коли в домі спекотно, не лише складно працювати - проблемою стає навіть просто заснути.

Перший місяць літа був досить поблажливим до нас і сонце ще не надто дошкуляло. Але метеорологи і здоровий глузд підказують, що спекотні рекорди не за горами і слід подбати на цей період про себе.

Ідеальний варіант – перебути спеку за містом, де можна насолоджуватися прохолодою від тіні дерев, обідати на подвір’ї, їсти ягоди просто з кущів і купатися в річці чи ставку.

Якщо такий варіант вам недоступний і у пік жаркої задухи вам доводиться сидіти вдома і без кондиціонера – ці поради для вас.

"Українська правда.Життя" зібрала дієві поради від Real simple та Greatist, як знизити градус у будинку і комфортно перебути спеку.

Як охолодити дім у спеку

Закривайте вікна.

Так спокусливо відкрити вікно і впустити свіжого повітря в кімнату. Однак, якщо на вулиці дуже спекотно, краще таки не відкривати вікна, особливо якщо воно розташоване з сонячної сторони. Так ви втримаєте прохолоду

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Закривайте штори і жалюзі вдень.

Буде темнувато. Але вже ввечері ви зрозумієте, яке це було гарне рішення. Ідеально, якщо штори blackout. Вони втримають сонячні промені й спати ви будете у прохолодній кімнаті, а не в душогубці.

Спробуйте охолодити кімнату вентиляторами.

Навіть прості вентилятори можуть допомогти трохи знизити задуху в кімнаті. Звісно, без світла ця порада не має сенсу, але можна обрати вентилятори на акумуляторі або ті, які можна підключити через USB. Потужність у них буде нижча, але це краще, ніж нічого.

Спробуйте встановити вентилятор на вікно і на стелю. Стельовий відрегулювати так, щоб лопасті крутилися проти годинникової стрілки і витягували гаряче повітря вгору, віконний – щоб виводив його назовні. Дихати буде трохи легше.

Можна розмістити кілька вентиляторів по периметру кімнати, щоб вони "ганяли" повітря інтенсивніше і створювали активний потік.

Ще одна порада: покладіть поруч з вентиляторами каструлю з льодом, холодові елементи чи заморожені пляшки з водою. Вони допоможуть охолодити повітря.

Якщо освіжити треба невелику площу (наприклад, робоче місце або робочу площу на кухні коли готуєте) в нагоді стануть портативні кондиціонери з водою. Вони невеликі, займають мало місця, легко переносяться, коштують копійки, є моделі, які працюють від USB. Головний недолік – ефективні тільки якщо дмуть просто на вас.

Повісьте на ніч мокре простирадло на вікно.

Якщо ще й увімкнути вентилятор в кімнаті, стане суттєво легше дихати і заснути.

Вимикайте всі непотрібні електроприлади.

Навіть з режиму очікування. Вся техніка, а особливо стара, хоч мінімально, але нагрівається під час роботи. Окрім економії електроенергії (а за нинішніх обставин це неабияка перевага), неочікуваною вигодою стане менша температура повітря.

Замініть лампочки на LED і не вмикайте освітлення без нагальної потреби.

Сподіваємося, ви і так це давно зробили, адже це економно, зручно і так ви турбуєтеся про довкілля. Якщо ні – саме час. Звичайні лампи розжарювання сильно нагріваються і увечері нагріватимуть і без того розжарене повітря.

Не готуйте нічого на плиті чи в духовці.

Літо – час для холодної їжі, салатів, бутербродів та швидких страв. Плита і духовка суттєво нагрівають кімнату, навіть просте приготування борщу зробить вашу кухню нестерпно жаркою. Влітку краще уникати м’ясної, надміру калорійної та солодкої їжі – організму потрібно більше енергії, щоб впоратися з нею, з легкою їжею почуватися будете краще. Та й взагалі, візьміть за правило вечеряти в парку. Це не лише позбавить вас від мук спеки, а й чудово вплине на ментальне здоров’я.

Скористайтеся замороженими елементами, аби підтримати температуру в холодильнику.

Звісно, вам від того ні холодно, ні жарко, але цей простий спосіб може врятувати продукти від швидкого псування, а вас – від отруєння.

Придбайте охолоджуючі коврики для свого улюбленця.

Якщо у вас є кішка чи собака, мабуть, ви знаєте про таку річ. Гелеві коврики, які не потребують замороження і на 8-10 градусів нижчі за температуру тіла тварини. Вони порятують вашого улюбленця у спеку, а коли кішка вже належалася, можна і самому поставити ноги на коврик. Дуже навіть непогано.

Поклейте світловідбиваючу плівку на вікна.

Таке рішення обійдеться вам недорого, захистить дім від прямих сонячних променів і цікавих очей. Завдяки такій плівці сонце відбивається від зовнішнього дзеркального шару і не нагріває кімнату.

Проведіть утеплення будинку, якщо досі цього не зробили.

Надійні вікна, утеплені стіни утримують взимку тепло, а влітку – прохолоду. Одним ремонтом вб’єте двох зайців.

Як охолодитися в спеку вдома

Якщо маєте змогу, повісьте вдома гамак.

Спати стане легше, адже повітря циркулюватиме з усіх боків. Відчуйте себе трохи Тарзаном :).

Перейдіть спати на підлогу.

Покладіть матрац на підлогу чи, якщо зручно на твердому, ляжте просто на пледі. Тепле повітря підіймається вгору, тож на підлозі точно буде трохи легше.

Обирайте білизну з бавовни, льону чи мусліну.

Залиште атлас для трохи прохолоднішої погоди, а поліестер взагалі краще для сну не використовувати. Нехай постільна білизна буде з натуральних матеріалів – вони пропускають повітря і вбирають вологу.

Заморозьте простирадло.

Це не врятує вас на всю ніч, але якщо за вікном спека і заснути складно, допоможе. Тільки не забудьте покласти постіль у пакет – якщо, звісно, не хочете, щоб вона пахнула фаршем чи ковбасою.

Вкривайтеся мокрим простирадлом .

Це називають "єгипетським методом" сну. Замочіть простирадло в холодну воду і добре витисніть. Ліжко краще буде застелити рушником, щоб не намок матрац.

Знайдіть зручне "нічне вбрання".

Хтось каже, що в спеку чудово спати голяка. Іншим це не підходить, і краще, коли піжама вбирає піт. Є ті, хто і влітку спить в шкарпетках. Потурбуйтеся про себе і знайдіть своє ідеальне "нічне вбрання". Якщо таки обираєте піжаму, зверніть увагу на муслінові комплекти. І не забудьте про зачіску – власницям густого та довгого волосся просто необхідно його заплітати на сон.

Подбайте про швидке охолодження.

Буває, від спеки можна проснутися серед ночі й заснути тоді буде нелегко. Допоможуть заздалегідь заморожені холодові елементи і звичайний пластиковий ручний обприскувач для кімнатних рослин. Прикладіть холодові елементи до точок пульсу на руках та ногах, попередньо загорнувши їх в тонкий рушник, обприскайте себе водою. Це допоможе швидко охолодити тіло й заснути.

Прийміть теплу ванну або холодний душ.

Ось така контрастна порада. Холодний душ змиє піт, миттєво охолодить вас і принесе полегшення. Тепла ванна буде діяти інакше. Вчені у своєму дослідженні 2019 року зауважили, що тепла ванна чи душ увечері поліпшують якість сну. Тепла вода пришвидшить кровообіг, кров швидше охолодиться сон буде глибший. Теплу ванну краще приймати за годину-дві до сну.