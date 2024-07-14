Як пережити екстремальну спеку? Поради від МОЗ

Піклуючись про себе, подбайте і про родину, друзів та сусідів.

Аномальна спека, яка панує в Україні, може мати наслідки для здоров’я – вона спричиняє зневоднення, запаморочення, загострення існуючих серцево-судинних захворювань.

До того ж, при регулярних відключеннях електропостачання спека лише ускладнює збереження їжі від псування.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало поради, які допоможуть легше пережити екстремальну температуру.

Як уберегтися від теплового удару, перегріву тіла і запобігти зневодненню

Щоб бути менш вразливими до спеки, у МОЗ рекомендують скоротити перебування на вулиці у розпал спеки – між 10:00 і 16:00.

Важливо одягати легкі та вільні речі, бажано – з натуральних тканин, а також приймати прохолодний душ.

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Аби уникнути зневоднення, важливо регулярно пити чисту воду, намагаючись уникати солодких напоїв та алкоголю.

Людям з деякими хронічними захворюваннями слід порадитися з лікарем щодо обʼєму рідини, який варто споживати протягом дня.

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У МОЗ закликають дбати і про те, щоб у домашніх і вуличних тварин була свіжа вода.

"Піклуючись про себе, подбайте і про родину, друзів та сусідів. Люди, які живуть самі, також люди з хронічними захворюваннями та старші люди можуть потребувати додаткової турботи під час спеки", – зазначають у відомстві.

Для тих, хто у спеку почувається недобре – має запаморочення, слабкість, тривожність, сильну втому чи головний біль, – у МОЗ рекомендують звертатися за медичною допомогою.

Чому не можна залишати дітей і тварин у закритих авто

У міністерстві нагадують, що щороку трапляються випадки дитячої смертності від теплового удару в автомобілі, припаркованому на сонці.

"У спекотний день температура в закритому автомобілі, навіть оснащеному кондиціонером, може піднятися до небезпечного рівня дуже швидко – часом на 20°С за 10 хвилин.

Тому, якщо дитина навіть недовго перебуває в гарячій автівці, це може призвести до трагічних наслідків. Якщо бачите малу дитину, яку залишили в машині саму, негайно викликайте поліцію та швидку допомогу", – наголошують у МОЗ.

У жодному разі не можна залишати в автівці також тварин. Від теплового удару або навіть смерті улюбленців не врятує навіть те, що авто стоїть у тіні, в нього відчинені вікна чи увімкнений кондиціонер.

Як зберігати їжу, коли спека і вимкнули світло

Під час відключення світла дверцята холодильника та морозильної камери слід відчиняти максимально рідко.

"Якщо готові страви або продукти, що мають зберігатися в холодильнику, перебували в кімнатній температурі більше двох годин, їх слід викинути, бо ними можна отруїтися.

Якщо температура навколо вища за 30°С, продукти стають небезпечними для споживання уже за 1 годину", – кажуть медики.

Вони також не рекомендують куштувати їжу, щоб визначити, чи є вона зіпсованою. Натомість якщо є будь-які сумніви щодо її стану, краще викинути.

Правила безпечного купання

Влітку випадки загибелі людей на воді є непоодинокими, тож у МОЗ рекомендують дотримуватися таких правил при купанні:

плавати тільки в місцях, визначених і обладнаних для купання;

не заходитина пляж, який місцева влада визначила небезпечним через міни;

не купатися на самоті, завжди плавати з кимось;

не стрибати у воду з висоти, особливо там, де глибина невідома;

у жодному разі не заходити у воду в стані алкогольного спʼяніння;

не купатися у шторм, грозу або сильний вітер.