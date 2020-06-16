МОЗ остаточно визначиться щодо проведення ЗНО до 20 червня

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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16 червня 2020

Станом на 16 червня показники захворюваності дозволяють проводити Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), але остаточно МОЗ зможе визначитись 19-20 червня.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Згідно з постановою КМУ та того, що відбувається, ЗНО повинно пройти починаючи з 25 червня.

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МОЗ чітко визначило критерії щодо проходження ЗНО, за яких умов з точки зору безпеки має проходити оцінювання. 

Затверджено в тому числі постанови заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Це і вимірювання температури, і допуск виключно людей, які здають ЗНО, вони повинні бути в масці, розміщення учнів лише з дотриманням соціальної дистанції, обов'язково мають бути визначені маршрути доставки яким чином доїжджають люди до пунктів оцінювання.

Не допускаються інші люди, окрім учасників процесу", пояснив він. 

 Максим Степанов

Також він додав, що в МОЗ визначили два чітких критерії, які будуть застосовуватись на національному рівні, щоб оцінити, чи можливе ЗНО цього року.

"Вони всі пов'язані з різким зростанням захворюваності.

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І ми будемо визначатись 19-20 червня, будемо дивитись на ці критерії", сказав він. 

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