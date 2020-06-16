МОЗ остаточно визначиться щодо проведення ЗНО до 20 червня

Станом на 16 червня показники захворюваності дозволяють проводити Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), але остаточно МОЗ зможе визначитись 19-20 червня.
Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Згідно з постановою КМУ та того, що відбувається, ЗНО повинно пройти починаючи з 25 червня.
МОЗ чітко визначило критерії щодо проходження ЗНО, за яких умов з точки зору безпеки має проходити оцінювання.
Затверджено в тому числі постанови заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Це і вимірювання температури, і допуск виключно людей, які здають ЗНО, вони повинні бути в масці, розміщення учнів лише з дотриманням соціальної дистанції, обов'язково мають бути визначені маршрути доставки – яким чином доїжджають люди до пунктів оцінювання.
Не допускаються інші люди, окрім учасників процесу", – пояснив він.
|Максим Степанов
Також він додав, що в МОЗ визначили два чітких критерії, які будуть застосовуватись на національному рівні, щоб оцінити, чи можливе ЗНО цього року.
"Вони всі пов'язані з різким зростанням захворюваності.
І ми будемо визначатись 19-20 червня, будемо дивитись на ці критерії", – сказав він.
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