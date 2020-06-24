Завдяки карантину в цьому епідсезоні українці менше хворіли на грип та ГРВІ – дані ЦГЗ

З 30 вересня 2019 року до 17 травня 2020 року на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей.
Про це йдеться на офіційні сторінці у Центру громадського здоров'я у Facebook.
"Для порівняння, минулого сезону перехворіло 5,4 млн населення. Таке зниженням захворюваності можна пояснити карантинними заходами, які впровадили для боротьби із COVID-19", – йдеться повідомлені.
При цьому 160 181 людина потребувала госпіталізації, із яких 72% – це діти до 17 років.
Всього за сезон грипу зареєстрували 71 летальний випадок, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Серед померлих було двоє дітей.
| З 30 вересня 2019 року до 17 травня 2020 року на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей.
Фото: fizkes/Depositphotos
Летальність від ускладнень грипу була спричинена наявністю у померлих супутніх хронічних захворювань та відсутністю вакцинації проти грипу.
Цього сезону переважно циркулював вірус грипу типу А.
Також ЦГЗ уточнює, що кількість пацієнтів із тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ), зокрема з пневмоніями, збільшився вдвічі, у порівнянні з минулим сезоном.
Вакцинація проти грипу залишається досить низькою в Україні:
"З початку звітного сезону проти грипу вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення) при наявних 542 000 доз вакцини. Частка дітей серед щеплених становить 10,5%.
З 15,1 млн людей, які є у групі ризику, вакцинувалися лише 1,6 %.
З 379 000 медичних працівників від грипу імунізувалося 12,8%.
Такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності та не створює достатнього імунного прошарку серед людей, які є у групі ризику".
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