Грип 2020: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

ОНОВЛЕНО 19.03.2020

З 9 по 15 березня 2020 року зафіксовано троє летальних випадків унаслідок грипу. Тижнем раніше померли 9 осіб. Загалом від початку епідсезону (1 жовтня) зареєстровано 66 смертельних випадки в наслідок ускладнень. Перший летальний випадок зафіксували 31 грудня. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ. Також, протягом останнього тижня ГРВІ захворіли 201 653 людини, з них 66,6% - діти.

МОЗ нагадує: найкраща профілактика грипу — щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

З початку жовтня 2019 року проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

Раніше Центр громадського здоров'я підбив підсумки епідемічного сезону 2018/2019, від 1 жовтня до 19 травня.

5,4 мільйони людей перехворіли на грип та ГРВІ. 64 українці померли від цієї хвороби. Понад 161 з половиною тисяч людей вакцинувалися.

Понад 65 відсотків тих, хто підхопив грип під час епідемсезону – діти до 17 років.

Жоден померлий не був вакцинований проти грипу. 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день хвороби та пізніше.

За підсумками лабораторних досліджень, у хворих абсолютно домінують віруси грипу типу А.

Розповідаємо про:

симптоми грипу;

як відрізнити його від застуди;

як він передається;

скільки часу людина заразна;

як лікувати;

які ліки не варто при грипі та ГРВІ давати дітям

і як захиститись.

СИМПТОМИ ГРИПУ

Прояви інтоксикації : ломота, озноб, головний та м’язовий біль супроводжують грип з початку хвороби.

: ломота, озноб, головний та м’язовий біль супроводжують грип з початку хвороби. Дискомфорт в очах : сльозотеча, почервоніння та світлобоязнь – поширені симптоми грипу. Відчуття піску в очах характерне для аденовірусної інфекції.

: сльозотеча, почервоніння та світлобоязнь – поширені симптоми грипу. Відчуття піску в очах характерне для аденовірусної інфекції. Задишка, відчуття нестача повітря: під час грипу такий симптом вказує на дихальну недостатність. Негайно зверніться до лікаря.

СИМПТОМИ ГОСТРОЇ ФОРМИ ГРИПУ У ДІТЕЙ

будь-які проблеми з диханням;

синюватий колір шкіри;

дитина не п’є достатньої кількості рідини;

дитина не прокидається або не реагує на вас;

дитина настільки роздратована, що не хоче, щоб її піднімали на руки;

симптоми грипу починають зникати і стан дитини покращується, але згодом піднімається висока температура та посилюється кашель;

лихоманка та висип на шкірі.

СИМПТОМИ ГОСТРОЇ ФОРМИ ГРИПУ У ДОРОСЛИХ

проблеми з диханням;

біль або дискомфорт у грудях чи животі;

раптове запаморочення;

розгубленість;

багаторазове блювання;

якщо симптоми грипу спочатку зникають, а потім повертаються з лихоманкою та посиленим кашлем.

ЯК ВІДРІЗНИТИ ГРИП ВІД ЗАСТУДИ

ЗАСТУДА

При застуді хвороба починається поступово, а температура тіла рідко піднімається вище 37 - 37,5 градусів.

Для застуди характерні такі симптоми як нежить, яка розпочинається з початком хвороби та біль в горлі.

А задишка виникає лише через закладений ніс.

ГРИП

Для грипу характерний стрімкий початок захворювання. Температура здіймається до 38 градусів і вище.

Для початку грипу не типові такі симптоми як нежить чи біль в горлі.

Біль у горлі може з’явитись лише на 3-4 день від початку хвороби. А нежить – на 2-3.

ЯК ГРИП ПЕРЕДАЄТЬСЯ І СКІЛЬКИ ЧАСУ ЛЮДИНА ЗАРАЗНА

Як правило, найбільший ризик заразитися грипом від хворого – з дня прояву перших симптомів до 3-7 днів після.

Діти та люди з ослабленим імунітетом можуть бути заразними на кілька днів довше.

При ГРВІ людину вважають заразною за кілька днів до появи перших проявів та поки не пройдуть усі симптоми. У більшості випадків це близько 2 тижнів.

Зазвичай загальні прояви з’являються впродовж перших 2-3 днів, і саме тоді існує найвищий ризик заразитися вірусом від хворого.

ЛІКУВАННЯ ГРИПУ ТА ГРВІ

Якщо ви виявили будь-які з симптомів грипу, у більшості випадків не варто виходити з дому та потрібно уникати безпосереднього контакту з іншими людьми, крім випадків, коли необхідно отримати професійну меддопомогу.

Ось що важливо пам'ятати:

Застуду з легкими симптомами лікують лише постільним режимом та активним питтям упродовж 3-5 днів;

Адже наш організм може сам впоратися з вірусом.

При важкому протіканні грипу чи застуди медик може прописати озельтамівір, pанамівір та балоксавір. Не призначайте ці препарати самостійно.

Не забувайте пити достатньо рідини;

Під час хвороби ми втрачаємо багато рідини разом з потом при гарячці та під час інтенсивного кашлю. Тому важливо підтримувати водний баланс.

Препарати від кашлю та болю у горлі не мають доказової ефективності; Вони можуть лише ненадовго полегшити самопочуття.

Температуру дорослим "збивають" після відмітки 38.5;

Використовуйте парацетамол чи ібупрофен та не перевищуйте дозу препаратів.

Якщо температура нижча, не "збивайте" її. Це означає, що організм почав боротися з інфекцією та збивання температури йому заважатиме.

Харчуйтеся корисно;

Овочі та фрукти дуже потрібні організму під час недуги. Якщо немає апетиту, зверніть увагу на курячий бульйон. Там є багато поживних речовин.

До того ж, гарячі рідини допомагають зігріти нижню частину носоглотки та сприяють очищенню слизової оболонки.

Це дозволяє організму швидше позбутися патогенних частинок та інфекції .

Протягів боятися не варто. Не перетворюйте дім на бункер з наглухо зачиненими вікнами. Регулярне провітрювання і вологе прибирання допоможуть легше перенести грип та застуду.

Антибіотики не лікують вірусні інфекції;

Їх виписують лише при бактеріальних хворобах на кшталт пневмонії або бронхіту, і лише після аналізу крові та обстеження лікаря.

Негайно телефонуйте 103, якщо помітили задишку, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та діарею, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості чи судоми.

У більшості людей грип проходить у легкій формі, тому вони не потребують професійної меддопомоги чи лікування за допомогою противірусних препаратів.

А ось цілий ряд народних методів лікування не діють.

ЯКІ ЛІКИ НЕ ВАРТО ДАВАТИ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ГРИП ЧИ ГРВІ

Центр громадського здоров'я МОЗ України склав перелік ліків, які міністерство не рекомендує вживати у випадку грипу чи ГРВІ у дітей.

У МОЗ радять звіряти з цим списком виписаний рецепт лікаря, щоб уникнути марних витрат.

СКІЛЬКИ ДНІВ ТРЕБА, ЩОБ ПЕРЕБУТИ ГРИП

Якщо людина захворіла на грип, вона повинна лишатися вдома ще як мінімум добу після того, як спаде висока температура.

Це правило діє в усіх випадках, крім тих, коли потрібна невідкладна медична допомога або речі першої необхідності.

Висока температура повинна нормалізуватися впродовж перших 24 годин без жарознижувальних препаратів.

Якщо все-таки потрібно вийти з дому, наприклад, щоб звернутися до лікаря, у відомстві радять одягати маску або прикривати обличчя серветкою, коли кашляєте чи чхаєте.

Ще одна порада – часто мити руки, щоб попередити розмноження та поширення мікробів.

Грип зазвичай не потребує госпіталізації – у випадку легкої форми грип не треба лікувати противірусними препаратами.

ЯК ЗАХИСТИТИСЬ

ПАМ’ЯТАЙТЕ: щорічна вакцинація від грипу — найкращий спосіб зменшити ризик захворювання, серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Ось іще ряд порад від Центру громадського здоров'я МОЗ:

Запам'ятайте також кілька правил, що має знати дитина, щоб не захворіти в школі:

Не торкатися обличчя забрудненими руками

Під час чхання або кашлю прикривати рот та ніс одноразовою паперовою серветкою та викидати одразу у смітник. Якщо серветки немає, не можна закривати обличчя руками, краще зробити це за допомогою рукава чи зігнутої в лікті руки. Не варто користуватися носовичками з тканини, оскільки на них мікроорганізми можуть накопичуватися та розмножуватися.

Після чхання та кашлю потрібно регулярно мити руки. У разі відсутності такої можливості – використовувати одноразові серветки з антисептичними розчином або розчин розпилити безпосередньо на руки та витерти сухою паперовою серветкою, а за відсутності – сухою і чистою тканиною.

У разі відсутності такої можливості – використовувати одноразові серветки з антисептичними розчином або розчин розпилити безпосередньо на руки та витерти сухою паперовою серветкою, а за відсутності – сухою і чистою тканиною. Притримуватися гігієни харчування

ЧИ МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ГРИПОМ ЧЕРЕЗ ЩЕПЛЕННЯ ВІД ГРИПУ?

Ні. Для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу грипу, який ніяк не може передавати інфекцію.

Саме вакцинація є найефективнішим способом профілактики грипу.

Інколи люди відчувають легкий біль в місці ін’єкції, підвищується температура тіла або з’являється слабкість чи біль у м'язах.

Ці симптоми протікають у легкій формі та зникають через декілька днів. Інші побічні реакції на щеплення від грипу спостерігаються дуже рідко.

Як правило, імунітет набувається впродовж тижня-двох після вакцинації.

Інколи люди можуть захворіти через короткий період після отримання щеплення від грипу.

Але це не пов’язано з вакцинацією, людина заразилася іншим штамом вірусу грипу або ще не виробився імунітет.

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