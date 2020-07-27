В США розпочали третю фазу дослідження вакцини проти COVID-19. Планують залучити 30 000 волонтерів

В США розпочалася третя стадія випробувань вакцини проти COVID-19.
Очікується, що у дослідженні візьме участь 30 000 дорослих волонтерів, пише CNN.
Учасники або отримують 2 ін'єкції вакцини, або 2 ін'єкції плацебо.
Між ін'єкціями буде витримано інтервал у 28 днів.
Протягом першої фази дослідження виявили, що вакцина стимулює імунну відповідь та є загалом безпечною.
Вакцину розробляють біотехнологічна компанія Moderna та Національний інститут алергії та інфекційних захворювань.
|Фото: SSilver/Depositphotos
Що означають різні фази клінічних досліджень вакцини
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), тестування нової вакцини на людях має пройти такі етапи:
- Невелика кількість людей (20-80 учасників) отримує експериментальну вакцину.
- Дослідження розширюються і вакцину отримують люди того віку та фізичного стану, на які вакцина і розрахована.
- Вакцина тестується на ефективність та безпеку на тисячах волонтерів.
Як стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я, вакцина, яку розробляє Moderna, це одне з 25 клінічних досліджень, яке проводять по всьому світу.
Для проведення третьої фази досліджень, компанія додатково отримала 472 мільйони доларів Біомедичного управління перспективних досліджень та розробок.
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