В США розпочали третю фазу дослідження вакцини проти COVID-19. Планують залучити 30 000 волонтерів

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27 липня 2020

В США розпочалася третя стадія випробувань вакцини проти COVID-19.

Очікується, що у дослідженні візьме участь 30 000 дорослих волонтерів, пише CNN. 

Учасники або отримують 2 ін'єкції вакцини, або 2 ін'єкції плацебо.

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Між ін'єкціями буде витримано інтервал у 28 днів.

Протягом першої фази дослідження виявили, що вакцина стимулює імунну відповідь та є загалом безпечною.

Вакцину розробляють біотехнологічна компанія Moderna та Національний інститут алергії та інфекційних захворювань.

Фото: SSilver/Depositphotos

Що означають різні фази клінічних досліджень вакцини

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За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), тестування нової вакцини на людях має пройти такі етапи:

  • Невелика кількість людей (20-80 учасників) отримує експериментальну вакцину.
  • Дослідження розширюються і вакцину отримують люди того віку та фізичного стану, на які вакцина і розрахована.
  • Вакцина тестується на ефективність та безпеку на тисячах волонтерів.

Як стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я, вакцина, яку розробляє Moderna, це одне з 25 клінічних досліджень, яке проводять по всьому світу.

Для проведення третьої фази досліджень, компанія додатково отримала 472 мільйони доларів Біомедичного управління перспективних досліджень та розробок.

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