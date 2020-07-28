МОЗ звинувачує Нацслужбу здоров'я у зриві виплат медикам "швидкої". НСЗУ це заперечує

Кабмін збільшив фінансування екстреної медичної допомоги на 40% до кінця 2020 року.

Проте медики досі не отримали цих грошей. Міністерство охорони здоров'я звинувачує у цьому Національну службу здоров'я.

Мовляв, ті не уклали жодного договору із медичними закладами про підвищені тарифи на екстрену медичну допомогу, стверджує очільник МОЗ максим Степанов під час брифінгу 28 липня.

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"Виникли певні пробелми як завжди з нашою Національною службою здоров’я, яка на сьогодні ще не уклала жодного договору. Як ви знаєте, система охорони здоров’я фінансується саме через НСЗУ.

Знаєте, у всіх проблеми, а в одних НСЗУ все гаразд. Вони повільно рухаються, вони вважають, що допустимо придумувати будь-які відговорки і не укладати договори, і, як то кажуть, кормити завтраками.

Я думаю, що в найближчий тиждень ми все-таки змусимо поукладати їх ці договори і перерахувати цей підвищений тариф нашій екстреній медичній допомозі", - сказав Степанов.

В коментарі "Українській правді. Життя" пресслужба НСЗУ підтвердила, що договори поки не укладені, але це - вина МОЗу.

"Напрямки, за якими НСЗУ перераховує кошти, а також обсяг коштів за кожним напрямком фіксується у паспорті відповідної бюджетної програми.

Для того, щоб НСЗУ могла переукласти договори з закладами за підвищеними тарифами на екстрену медичну допомогу, потрібно внести зміни до паспорту бюджетної програми.

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Зміни має затвердити Міністерство охорони здоров’я України та погодоти їх з Міністерством фінансів України.

Без внесення цих змін НСЗУ не може збільшити обсяг коштів і починати укладення договорів", - пояснюють в НСЗУ.

В НСЗУ стверджують , що надали свої розрахунки і пропозиції стосовно потрібних змін до паспорту бюджетної програми до МОЗ. І зараз затвердження змін до паспорту бюджетної програми у повноваженнях МОЗ.

"Після затвердження змін з боку Міністерства охорони здоров'я і погодження їх з Міністерством фінансів НСЗУ розпочне процес внесення змін в діючі договори з підвищеними тарифами на екстрену медичну допомогу та здійснить доплати за липень після підписання обома сторонами відповідних змін до договорів", - розповіли в НСЗУ.

У службі також повідомляють, що у швидкий термін НСЗУ уклала договори з 25 Центрами екстреної медичної допомоги на надання екстреної допомоги пацієнтам, а також на надання такої допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19 та з підозрою на нього.

Загальна сума коштів, які центри ЕМД отримають за надання послуг з екстреної допомоги – 4,7 млрд грн.

Станом на сьогодні, за період з квітня по липень НСЗУ вже виплатила центрам ЕМД понад 2 млрд грн.

А за боротьбу з COVID-19 25 центрів екстреної медичної допомоги вже отримали понад 481, 4 млн грн (за квітень 2020 р. – майже 124 млн грн, за травень – майже 160 млн, за червень – понад 197,5 млн грн.

Нагадаємо, що у МОЗ також конфлікт із держпідприємством "Медичні закупівлі". Міністерство звинувачувало ДП у зриві закупівель ліків.

У держпідприємстві натомість стверджують, що МОЗ три місяці не підписував наказ, який дозволив би розпочати закупівлі ліків.

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