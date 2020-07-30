Україна у зоні високого ризику спалаху поліомієліту

Україна потрапила у зону високого ризику спалаху поліомієліту.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"Маємо дещо тривожну інформацію від Європейської регіональної комісії з сертифікації ліквідації поліомієліту, яка оцінила ризик передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу (cVDPV) в 41 країні регіону.

Ризик в Україні було віднесено до категорії високих", – йдеться у повідомлені.

Також в комітеті додають, що станом за 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Вакцинація — це єдиний спосіб захиститись від поліо. Фото: gorlovkv/Depositphotos

Що треба знати про поліомієліт

Як пояснює Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ), поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації.

Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років, саме тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Як передається поліомієліт

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, заражену їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина – і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до 5 років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням ЦНС, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Симптоми й лікування поліомієліту

Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт. При цьому прояви хвороби можуть бути різними:

Жодних симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.

Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль у животі й горлі, нудота і блювання – протягом кількох днів може проявлятися один чи кілька з них. За такої форми хвороби, яка виникає у 25% випадків, вірус розповсюджується найактивніше, залишаючись непомітним через схожість з симптомами грипу.

Рухові розлади – сильний біль у вражених м’язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя.

Дівчинка, яка перехворіла на поліо під час епідемії в США. Фото: архів Бостонської дитячої лікарні

Ураження дихальних м’язів часто призводить до смерті. При одужанні після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м’язів не відновлюється.

Дуже рідко симптомом ураження поліовірусом центральної нервової системи також буває менінгіт.

На сьогодні не існує спеціального противірусного лікування поліомієліту.

Ускладнення поліомієліту

Близько 5% хворих помирають. В основному – через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури.

У одного з 200 хворих розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності.

Інші небезпечні ускладнення поліомієліту – пневмонія, міокардит, важкі шлунково-кишкові розлади з кровотечею, проривом, виразками, кишкова непрохідність.

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