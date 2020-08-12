В ЦГЗ та НСЗУ відрізняються цифри по госпіталізації хворих із COVID-19. Кому вірити?

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Дані із дашборду Національної служби здоров’я про щоденну кількість госпіталізованих хворих із COVID-19 не збігаються із цифрами Центру громадського здоров’я.

Розбіжності виявила "Українська правда. Життя".

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Наприклад, станом на 11 серпня дашборд НСЗУ показував, що 9 серпня було всього 13 госпіталізованих.

За даними ЦГЗ, які є в розпорядженні "Української правди. Життя", 9 серпня було 202 госпіталізованих.

Скріншот із дашборду НСЗУ

Станом на 12 серпня дані на дашборді НСЗУ змінилися - їхні цифри показують 64 госпіталізованих. Але дані все одно відрізняються.

Детально розбіжності у даних станом на 11 серпня можна побачити на графіках нижче.

*Дані станом на 11 серпня. Графік: Андрій Калістратенко

То чиї дані правдивіші?

"Українська правда. Життя" звернулася до ЦГЗ та НСЗУ за поясненням.

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У Центрі громадського здоров’я запевняють, що дані Центру правильні. А з цифрами НСЗУ є проблема.

"Дашборд НСЗУ працює арифметично: вчорашня кількість госпіталізованих рахується простим відніманням вчорашнього сукупного числа від сьогоднішнього.

Це неправильно, оскільки воно не враховує люфт виписаних за добу людей", - пояснили в ЦГЗ.

Графік: Андрій Калістратенко

В НСЗУ натомість зазначили, що дані в обох випадках правильні, проте показники різні.

"ЦГЗ надає кількість госпіталізацій лише для підтверджених випадків. На дашборді НСЗУ госпіталізації всі, в тому числі з підозрою на COVID, які в подальшому можуть не підтвердитись (отримати негативний тест), але факт госпіталізації з підозрою на коронавірус був.

Розглядаються випадки саме нових госпіталізацій, тому виписки пацієнтів тут не грають ролі. Різниця з виписаними пацієнтами буде мати місце лише в показнику активних госпіталізацій", - розповіли в НСЗУ.

За їхніми словами, офіційна статистика завжди дещо запізнюється, тому всі дані за останній тиждень щоденно коригуються.

Тобто НСЗУ показує госпіталізації людей не тільки з підтвердженим COVID-19, а й з підозрою, хоча цього на дашборді не уточнюють.

А у Центрі громадського здоров'я дані стосуються тільки підтверджених випадів.

У ЦГЗ пояснили, як отримують ці дані.

Кожен регіональний лабцентр надсилає ЦГЗ за підсумками доби дані з області.

Ця інформація подається заповненням даних в електронну систему.

Усе обробляється і сумується у Центрі, а також готується аналітична та статистична довідка щоранку для РНБО, МОЗ та Кабміну.

У ЦГЗ вираховують летальність, смертність, приріст, лабораторні дані та, за їхніми словами, всю аналітику захворюваності.

"Тобто, ми не можемо і не маємо жодної необхідності приховувати або завищувати показники. Кожен регіон подає ті дані, які подає", - додають у ЦГЗ.

Проте у Центрі зазначають, що статистику госпіталізованих окремо не ведуть, оскільки "вона не являє жодної епідеміологічної цінності".

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