Обійдемось без ліків, або як українські лікарні борються з COVID-19

Олександр Гуменюк журналіст, ГО "StateWatch"
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28 липня 2020

У квітні 2020 року, саме у розпал пандемії COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України затвердило клінічний протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", який передбачав застосування певного переліку лікарських засобів.

Дані лікарські засоби були зареєстровані для інших хвороб або взагалі не зареєстровані в Україні, однак їхнє застосування могло допомогти у лікуванні окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19).

StateWatch вирішило розібратись, чи став даний протокол у нагоді та чи дійсно українські лікарні почали закуповувати спеціальні медикаменти для лікування симптомів COVID-19.

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І тут одразу мусимо зробити наголос на тому, що дані ліки не лікують безпосередньо коронавірус, а лише допомагають у боротьбі з симптомами.

Про які ліки йде мова?

До переліку ліків, що можуть бути корисними у лікуванні коронавірусної інфекції увійшли 6 препаратів, що були рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країнами – членами Європейського Союзу, Великобританією, Швейцарською Конфедерацією, Японією, Австралією, Канадою, Китайською Народною Республікою чи Державою Ізраїль.

Станом на квітень 2020 року у  цей перелік входили такі ліки, як "Гідроксихлорохін", "Хлорохіну фосфат", "Фавіпіравір", "Тоцилізумаб", "Лопінавір"/"Ритонавір", "Озельтамівір" та "Ремдесивір". Що це за ліки та проти чого вони лікують?

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COVID-19: якими препаратами нас будуть лікувати? Аналізуємо українській протокол

Більшість з цих ліків є противірусними засобами. Однак, є і виключення.

Наприклад, "Гідроксихлорохін" та "Хлорохін" використовуються для профілактики та лікування малярії і деяких аутоімунних станів,  а вже згаданий "Тоцилізумаб" в Україні показаний для лікування ревматоїдного артриту, ювенільного ідіопатичного артриту, гігантоклітинного артеріїту.

Чи лікують згадані ліки від коронавірусу?

Відповісти на це питання однозначно важко, оскільки кожен з цих препаратів по різному проявив себе від початку застосування при коронавірусному захворюванні.

До прикладу, 14 липня МОЗ виключило зі списку препаратів для лікування коронавірусу – "Лопінавір"/"Ритонавір", а також обмежило використання "Гідроксихлорохіна", як такі що не довели своєї ефективності при лікуванні коронавірусної інфекції.

Однак, є і хороші приклади. Один з них – лікарський засіб "Ремдесивір".

За результатами випробовувань, що були проведені Національним інститутом охорони здоров’я США, з’ясувалось, що використання даного препарату прискорює одужання тяжко хворих пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Ще один лікарський засіб, що продемонстрував хороші результати у боротьбі з COVID-19, став "Дексаметазон", який МОЗ лише нещодавно включили у перелік ліків для боротьби з COVID-19.

За результатами досліджень британських вчених, "Дексаметазон" на третину знижує летальність при захворюванні на COVID-19.

Чи закуповують українські лікарні ліки від коронавірусу?

StateWatch має у своєму розпорядженні дані системи Prozorro стосовно того, скільки саме та яких саме ліків з вищеперерахованого списку закупили українські лікарні у період з квітня по середину червня 2020 року. Про це ми і розповімо далі.

Для початку варто зауважити, що в Україні було визначено 247 медичних закладів, як такі що призначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Найпопулярнішим серед ліків з протоколу МОЗ виявився протигрипозний засіб "Озельтамівір". Його закупили одразу 53 лікарні з 22 областей України, що приймають пацієнтів з COVID-19.

Виключенням стали лікарні Запорізької та Кіровоградської областей, які взагалі не закуповували протигрипозний засіб "Озельтамівір".

Ще 15 лікарень з 13 областей України підписало договори на закупівлю препарату "Тоцилізумаб".

З протоколу лікування COVID-19 виключать експериментальний препарат, а додадуть інші ліки

Лікарні з таких областей, як Івано-франківська, Миколаївська, Чернівецька, Волинська, Київська, Чернігівська, Тернопільська, Рівненська, Луганська, Черкаська та Запорізька, станом на середину червня не закуповували препарат "Тоцилізумаб".

Лише дві лікарні з Івано-Франківської та Волинської областей встигли закупити препарат "Гідроксихлорохін", що днями був виключений з протоколу надання допомоги для пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та для дітей.

Медичними закладами, що встигли закупити даний препарат виявились Луцький клінічний пологовий будинок та Косівська центральна районна лікарня.

Ще один виключений з переліку лікарський препарат "Лопінавір"/"Ритонавір" встигли закупити у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні. Єдиною областю України, лікарні якої взагалі не закуповували ліки з протоколу МОЗ, стала Запорізька область.

Станом на середину червня – це всі закупівлі лікарських засобів, що передбачені протоколом МОЗ при лікуванні з COVID-19.

До прикладу, до середини червня  жодна з лікарень не закуповувала лікарський засіб "Ремдесивір", який має позитивні відгуки у лікарів та науковців.

Також не закуповувались такі лікарські засоби, як "Фавіпіравір", "Хлорохіну фосфат" та "Дексаметазон", що також має хороші відгуки під час лікування COVID-19.

Монополія на лікування COVID-19 в Україні, або "мовчання ягнят"

У зв’язку з чим українські лікарні не закуповують лікарські засоби, що можуть допомогти у лікуванні COVID-19? За коментарем ми звернули до  Міністерства охорони здоров’я. Там нам відповіли наступне:

"Протокол був сформований для того, щоб дати лікарям доступ до препаратів, щоб захистити юридично кожного лікаря та медика що призначає лікування, оскільки на сьогоднішній день немає у світі препаратів і лікарських засобів, що діють безпосередньо на коронавірус.

Відповідно у комплексі лікування, лікарі призначають препарати що ви перелічили і багато інших препаратів, які мають симптоматичну дію.

Вибір препарату – це є виключно компетенція лікаря. На підставі свого медичного досвіду, враховуючи можливість призначати препарати без прямих показів до коронавірусної інфекції, лікарні формують своє бачення і закуповують ті чи інші лікарські засоби, які вважають ефективними і вже опираються на свій клінічний досвід.

Жодних проблем для лікарень, щоб придбати той чи інший препарат – немає. Кожен визначає на місці враховуючи свій клінічний досвід."

Для того, аби з'ясувати у чому ж причина того, що лікарні так неохоче закуповують ліки, що передбачені протоколом МОЗ, ми поспілкувались з керівництвом Могилів-Подільської окружної лікарні, яка визначена як опорна лікарня для лікування пацієнтів з COVID-19 на Вінничині.

"Там той протокол взагалі негодящий . Він зараз переробляється і оновлюється і зовсім всі інші препарати (будуть-авт.). 

При лікуванні COVID-19 приміняються антикогулянти, "Дексаметазон" і антибіотики. Ну і канєшно "Ремдесивір" – він ефективний, але його поки немає.

Но ми його чекаємо. Не знаю чи він буде внесений у протокол (станом на сьогодні цей препарат вже внесли до протоколу-авт.), але вся література і всі статті і всі відклики від лікарів - то він має бути у протоколі."

Запитали ми і про вже згаданий озельтамівір, що користується найбільшою популярністю з протоколу МОЗ.

"Озельтамірів неефективний. Ми його не використовували. Він зовсім до ковіда не підходить. Ми його закуповували не для ковіда, а для грипу." – розповіли нам у лікарні.

Виходить, що протокол, який був складений МОЗ, від самого початку не був ефективним у лікуванні COVID-19. Переважна більшість ліків з нього не є потрібними при лікуванні коронавірусу. 

А ліки, які дійсно допомагають у лікуванні COVID-19  або не закуповуються, або взагалі тільки нещодавно були включені у протокол МОЗу.

Стаття підготовлена в рамках проєкту центру StateWatch "Громадський контроль над бюджетними витратами державного фонду по боротьбі з COVID-19 в Україні" за фінансової підтримки програмної ініціативи "Громадське здоров'я" міжнародного фонду "Відродження".

Олександр Гуменюк, StateWatch, спеціально для УП.Життя.

Титульна світлина JanPietruszka/Depositphotos

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