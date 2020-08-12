Степанов розповів, як справи із виробництвом вакцин в Україні

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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12 серпня 2020

За час незалежності знищили майже всі потужності для виробництва вакцин в Україні, але в Міністерства охорони здоров’я є розуміння, як розпочати виробництво вакцин на території країни.

Це стверджує очільник МОЗ Максим Степанов. 

Проте деталями цього "розуміння" міністр не поділився.

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"В нас протягом 28, 29 (років - ред) вже буде, в нас практично знищувалося все те, що в цьому випадку стосується виробництва вакцин. 

Ще за радянських часів ми мали потужні інститути, потужну наукову базу. Мали виробництво відповідних вакцин. Потім це все почали знищувати. 

В нас зараз є чітке розуміння, яке потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни на наших потужностях", - розповів Степанов під час брифінгу 12 серпня. 

 Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Міністр розповів, що отримав відповідне завдання від президента.

"Всім зрозуміло, що якщо країна має своє виробництво вакцин, ми менш залежні від когось.

І я провів на минулому тижні ще одну зустріч, на якій були присутні наші потужні фармпідприємства, також були присутні наші вчені з Національної академії наук, з Інституту мікробіології. 

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Вчені, які здатні при певних умовах при поєднанні наукового і виробничого потенціалу здатні створювати вакцини", - додав Степанов.

Міністр вважає, що українські науковці здатні це зробити, просто їм треба створити умови, і, за його словами, МОЗ цим зараз займається.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв мільйон доларів українським науковцям за розробку вакцини від COVID-19.

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