Чому варто відмовитися від масок з клапанами видиху чи вентиляційними отворами

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12 серпня 2020

Днями Центри з контролю та профілактики захворювань у США (СDС) оновили рекомендації щодо носіння масок. 

Наразі не рекомендують використовувати маски з клапанами видиху чи вентиляційними отворами для щоденного носіння, пише на своїй сторінці у Facebook ексочільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

Це аргументують тим, що через клапан чи отвір все одно може виходити повітря, яке людина видихає під час розмови або ж чхання чи кашлю, і таким чином людина, яка інфікована, може поширювати вірус далі.

Перше, що варто зрозуміти: маски перешкоджають розповсюдженню крапель з носа та рота людини під час спілкування, дихання, кашлю чи чхання. 

Тому їх рекомендують обов’язково одягати у випадках, коли дотримання фізичної дистанції у два метри неможливе  — у громадському транспорті, магазинах та будь-яких інших місцях скупчення людей.

Друге: маска — це здебільшого про захист людей навколо.

 Це важливо у контексті поширення вірусу саме для стримання його розповсюдження. 

Чому це так? Людина може бути інфікована вірусом, але мати безсимптомний перебіг чи ще не мати клінічних проявів хвороби. 

Тож маска є бар’єром, який зупиняє краплі з носа чи рота, які потенційно можуть інфікувати людей поруч.

Третє: лише носіння маски недостатньо для захисту від вірусу. 

Вона працює у комплексі з іншими заходами безпеки.

 Йдеться про дотримання фізичної дистанції, ретельне миття рук, користування антисептиком коли миття рук неможливе, дотримання гігієни кашлю і чхання та відмови від звички торкатися обличчя брудними руками.

Четверте: неправильне носіння маски знижує її ефективність. 

Це означає, що не варто носити тижнями одну й ту ж маску, одягаючи її брудними руками, потрібно її правильно знімати та одягати, прати багаторазову тканинну маску щодня, пам’ятати, що маска має закривати ніс і рот, а не висіти на підборідді.

П’яте: респіратор з рівнем захисту N95 з клапаном видиху забезпечує той самий рівень захисту для людини, яка його носить, як і той, у якого немає клапана. 

Наявність клапана полегшує вдих і видих. 

Тому такі респіратори чи маски (з клапаном чи отвором) призначені для людей, які носять їх протягом тривалого періоду часу, не знімаючи. Передусім, для медичних працівників.

Фото: arvydele.gmail.com/Depositphotos

Також CDC не рекомендує використовувати такі респіратори у ситуаціях, коли необхідно підтримувати стерильне середовище (наприклад, під час інвазивної процедури в операційній). 

Це через те, що клапан видиху може пропускати повітря, що видихається у стерильне середовище.

Тому рекомендовано накривати маску з клапаном звичайною хірургічною маскою під час проведення таких процедур. Ця інформація стосується медиків. 

Європейський (ECDC) та Африканський центри профілактики та контролю захворювань ще раніше висловили занепокоєння щодо носіння масок з клапанами та отворами громадянами, і у своїх рекомендаціях пояснили, чому це може бути небезпечно. 

То яку маску краще носити кожному? 

Носіть звичайну хірургічну чи тканинну маску, яка щільно прилягає до обличчя, закриває ніс і рот. Уникайте масок з клапанами чи отворами для видиху.

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