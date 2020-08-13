6 твітів, після яких вам точно стане соромно не носити маску

Так, ми знаємо, що маски носити не зручно.
Від них чухається ніс, а якщо ви в окулярах, то вони запотівають.
Але носити маски наразі життєвонеобхідно і для вас, і для оточуючих.
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Видання Buzzfeed News наводить твітери людей, після яких вам точно буде соромно не носити маску.
Якщо мій 95-річний дідусь може носити маску і не скаржитись, то ти теж можеш
Якщо я можу носити маску протягом 2 тижнів у +37, то і ти можеш, якщо йдеш в крамницю
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Якщо я можу носити респіратор FFP2 протягом 13 годин з 1,5 годинною перервою, якщо пощастить, то і ти можеш вдягти хірургічну маску, коли робиш покупки
Якщо Беннет може носити маску протягом двох годин під час візиту з лікарем, то і ти зможеш одягнути її на 15 хвилин
Ось так сьогодні вдягнувся мій дядько, щоб провести операцію на пацієнті з COVID-19.
Рівень кисню в його організмі не впав, він не задихався.
Якщо він може робити це, то і ти можеш одягти маску, коли бігаєш у справах.
Це не про політику — це про захист людей навколо
Мені 60 років, під час зміни я ношу маску 12 годин при температурі +37С.
Я знімаю її лише на 20 хвилин перерви.
Якщо я можу, то зможеш і ти
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