6 твітів, після яких вам точно стане соромно не носити маску

Так, ми знаємо, що маски носити не зручно.

Від них чухається ніс, а якщо ви в окулярах, то вони запотівають.

Але носити маски наразі життєвонеобхідно і для вас, і для оточуючих.

Видання Buzzfeed News наводить твітери людей, після яких вам точно буде соромно не носити маску.

Якщо мій 95-річний дідусь може носити маску і не скаржитись, то ти теж можеш

Якщо я можу носити маску протягом 2 тижнів у +37, то і ти можеш, якщо йдеш в крамницю

Якщо я можу носити респіратор FFP2 протягом 13 годин з 1,5 годинною перервою, якщо пощастить, то і ти можеш вдягти хірургічну маску, коли робиш покупки

Якщо Беннет може носити маску протягом двох годин під час візиту з лікарем, то і ти зможеш одягнути її на 15 хвилин

Ось так сьогодні вдягнувся мій дядько, щоб провести операцію на пацієнті з COVID-19.

Рівень кисню в його організмі не впав, він не задихався.

Якщо він може робити це, то і ти можеш одягти маску, коли бігаєш у справах.

Це не про політику — це про захист людей навколо

Мені 60 років, під час зміни я ношу маску 12 годин при температурі +37С.

Я знімаю її лише на 20 хвилин перерви.

Якщо я можу, то зможеш і ти



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