У 2019 році медичні виші недобрали студентів на майже 1000 місць

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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17 серпня 2020

У 2019 році медичні інститути не виконали план прийому на навчання майже на 1000 місць.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це досить багато. Сьогодні неукомплектованими залишаються близько 5 тисяч лікарських посад.

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Одна з найбільших проблем це всі спеціальності медика профілактичного профілю.

А саме це лікарі інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи",  сказав він. 

Також він додав, що є проблема з лікарями-педіатрами:

 Максим Степанов

"Це комплексне питання. Це питання престижності професії.

Це питання оплати праці нашим лікарям та медичним працівникам".

Нагадаємо, що на брифінгу 16 липня Степанов пояснював, що через нестачу деяких фахівців в Україні, зокрема педіатрів та епідеміологів, на новоствореній медичній раді піднімали тему зниження прохідного балу ЗНО до 130 балів для вступників на спеціальність педіатра чи санітарного лікаря.

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