Радуцький: коштів, які пропонує Мінфін на охорону здоров'я, – недостатньо

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив про недостатній розмір коштів, які Міністерство фінансів України пропонує до державного бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже увійшли в" військові дії "з Мінфіном, адже ті кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я, нас не влаштовують", – сказав він журналістам перед погоджувальною радою Верховної Ради в понеділок 31 серпня.

За словами депутата, медицина повинна фінансуватися в розмірі 6% ВВП.

"Я розумію, що 6% ВВП, це, швидше за все, не дуже реально, оскільки у нас – падіння економіки.

Однак є закон про державні фінансові гарантії в охороні здоров'я, і ​​там чітко прописано: 5% ВВП.

Наш комітет і партія будуть боротися за те, щоб Мінфін виконав закон ", – підкреслив Радуцький.

Михайло Радуцький

Нагадаємо, що у травні 2020 року Радуцький заявляв про те, що комітет здоров'я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров'я наступного року вдвічі – до 6% ВВП.

"Ми витрачаємо на медицину приблизно 3% ВВП.

В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху", – сказав тоді він.