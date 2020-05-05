На зарплати лікарям шукатимуть 11 млрд грн, а на 2021 рік на медицину хочуть 6% ВВП

Усі медичні заклади у 2020 році мають отримати фінансування на рівні не менше, ніж у 2019 році.

Цього пообіцяв домогтися голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на пресбрифінгу 5 квітня щодо фінансування медичної галузі в Україні.

Він зазначив, що у 2020 році, враховуючи кризу спричинену коронавірусом, найбільш пріоритетним питанням є збереження медичних кадрів.

Михайло Радуцький

"Тому ми вносимо зміни до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, що дозволить усім медичним закладам отримати на рівні не менше, ніж у 2019 році", – заявив Радуцький.

Він стверджує, що додатково буде фінансуватися екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів.

При цьому Радуцький заявив, що у планах перегляд розмірів фінансування медицини на 2021 рік.

"Ми витрачаємо на медицину приблизно 3% ВВП. В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху.

Тому комітет здоров'я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров'я наступного року вдвічі – до 6% ВВП.

Процес формування бюджету 2021 року вже розпочався, і ми закликаємо уряд переглянути розмір фінансування медицини.

6% ВВП на медицину наступного року має стати спільною метою всіх громадян", – сказав він.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що медичну реформу ніхто не буде згортати.

"Наша команда працює над тим, щоб не було масового звільнення лікарів та закриття лікарень.

Це не означає, що ми збираємось згортати реформу, навпаки її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені, під час планування, помилки", – сказав він.

Також учасники брифінгу зазначили, що уряд додатково знайде 11 млрд гривень на зарплати для медиків.

"Для багатьох категорій медичних працівників, це підвищення заробітної плати до 50%", – зауважив Радуцький.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.











