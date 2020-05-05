На зарплати лікарям шукатимуть 11 млрд грн, а на 2021 рік на медицину хочуть 6% ВВП

Усі медичні заклади у 2020 році мають отримати фінансування на рівні не менше, ніж у 2019 році.

Цього пообіцяв домогтися голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на пресбрифінгу 5 квітня щодо фінансування медичної галузі в Україні.

Він зазначив, що у 2020 році, враховуючи кризу спричинену коронавірусом, найбільш пріоритетним питанням є збереження медичних кадрів.

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Михайло Радуцький

"Тому ми вносимо зміни до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, що дозволить усім медичним закладам отримати на рівні не менше, ніж у 2019 році", – заявив Радуцький.

Він стверджує, що додатково буде фінансуватися екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів.

При цьому Радуцький заявив, що у планах перегляд розмірів фінансування медицини на 2021 рік.

"Ми витрачаємо на медицину приблизно 3% ВВП. В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху.

Тому комітет здоров'я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров'я наступного року вдвічі – до 6% ВВП.

Процес формування бюджету 2021 року вже розпочався, і ми закликаємо уряд переглянути розмір фінансування медицини.

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6% ВВП на медицину наступного року має стати спільною метою всіх громадян", – сказав він.

Також на брифінгу зазначили, що уряд додатково знайде 11 млрд гривень на зарплати для медиків.

"Для багатьох категорій медичних працівників, це підвищення заробітної плати до 50%", – зауважив Радуцький.

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