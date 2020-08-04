Розтяжки у жінок та чоловіків, вагітних та підлітків: причини, ефективні методики корекції 

Важко знайти жінку, яка одного дня не помітила б у себе на тілі ці дивні хвилясті смуги.

Розтяжки або стрії можуть виникати на тілі жінок та чоловіків різного віку та різноманітної статури.

І багатьох з нас хвилює, чи можна їм запобігти.

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А якщо вже вони з'явилися – то як їх прибрати?

Які методи є ефективними, а що не більше, ніж викачування грошей?

Спробуємо розібратись в цих та інших питаннях з дерматологинею, тренеркою ін'єкційних методів в естетичній медицині Ольгою Римаренко.

А ще спробуємо зрозуміти, як краще приймати себе та своє тіло з психологинею та боді-позитивною спікеркою Анною Римаренко.

Що таке розтяжки та чому вони виникають?

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Розтяжки – це один з типів рубців, який виникає, коли наша шкіра розтягується занадто швидко і просто не встигає за змінами у розмірі нашого тіла.

Це часто трапляється під час вагітності або якщо людина різко набирає або скидає вагу.

Ранні розтяжки часто мають червоний, фіолетовий або рожевий колір.

Вони можуть також свербіти й виглядати ніби трохи припухлими, але з часом колір стрій бліднішає.

Розтяжки – це один з типів рубців, який виникає, коли наша шкіра розтягується занадто швидко і просто не встигає за змінами у розмірі нашого тіла.

Фото: starast/Depositphotos

Розтяжки також часто з'являються в підлітковому періоді або якщо людина активно тренується та дуже швидко набирає м'язову масу.

"За стан шкіри відповідають гормони наднирників, жіночі та чоловічі статеві гормони.

Вони впливають на синтез колагенових волокон у шкірі, її пружність та зволоженість.

Підлітковий вік – період дуже активної гормональної перебудови організму та іноді пришвидшеного росту.

Шкіра може не встигати за цими бурхливими змінами, утворюються мікропошкодження волокон, що призводить до рубцевих змін у дермі.

Ще важлива генетична схильність. Наприклад, колагенопатії (порушення синтезу та функціонування, зменшена його пружність колагену, що робить шкіру більш вразливою).

Сукупність цих факторів впливає на вірогідність появи розтяжок", – пояснює дерматологиня Ольга Римаренко.

Розтяжки дійсно частіше виникають саме у жінок.

Але чоловіки теж можуть їх "нажити", якщо швидко набирають вагу та/або швидко зростають.

Розтяжки також часто з'являються в підлітковому періоді або якщо людина активно тренується та дуже швидко набирає м'язову масу.

Фото: Athletic medical center

Найчастіше розтяжки утворюються на таких частинах тіла:

живіт;

груди;

верхня частина руки;

стегна, сідниці;

спина.









Що робити, щоб розтяжки не з'явились?

Щоб знизити ризики появи стрій важливо вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, правильно харчуватися та пити достатньо води.

"Може допомогти зволоження оліями, але це має бути спеціальна косметична олія гарного бренду, а не харчові\рослинні олії", – наголошує Римаренко.

Вона також додає, що якщо вагітна або годуюча мама обирає олії для профілактики стрій, то варто уникати таких інгредієнтів:

похідних вітаміну А (ретинальдегід);

кислоти (особливо саліцилова).

"Гарними можна вважати засоби, які містять олії мигдалю, жожоби, сечовину (до 10%), гіалуронову кислоту", – каже дерматологиня.

Проте уточнює, що в багатьох випадках попередити стрії неможливо.

"Ми можемо говорити лише про зниження ризиків", – каже вона.

З деякими народними методами варто бути обережніше під час вагітності:

Креми та лосьйони не приберуть вже існуючі рубці. AndrewLozovyi/Depositphotos

"Масажі щіткою та скраби не лише не допоможуть, але й ще більше травмують шкіру.

Якщо ви хочете робити таку процедуру, то робити її треба вкрай обережно.

А якщо розтяжки є на грудях, то активний масаж грудей, особливо з залученням сосків, може спровокувати в деяких випадках навіть передчасні пологи.

Тому масаж грудей варто робити вкрай обережно й обходити соски".

Чи допоможуть від розтяжок народні методи "лікування"?

Як було вже згадано вище, розтяжки – це рубці.

А рубців позбутися не так легко.

Як стверджує Американська академія дерматології, наукові дослідження показали, що такі популярні домашні методи як змащення тіла олією та вітаміном Е не працюють.

А дерматолог стверджує, що харчові олії, які так часто рекламують в жіночих журналах, лише пересушують шкіру і не більше:

"Креми та лосьйони в принципі не приберуть вже існуючі стриї та не "полагодять" генетичну колагенопатію.

Хоча зволоження та активний масаж покращують кровообіг та стан шкіри, тож ними не варто нехтувати – але не варто очікувати дивовижних результатів".

Чи допомагають креми від розтяжок?

Національна служба здоров'я Великої Британії зазначає, деякі виробники кремів та лосьйонів стверджують, що можуть попередити та навіть прибрати розтяжки, проте сильних доказів, що вони працюють – немає.

Зробити розтяжки менш видимими, проте не позбавити від них зовсім, можуть, зокрема, ретиноїдні креми та гіалуронова кислота.

Вони будуть ефективні для розтяжок, які з'явились нещодавно.

Їх не варто застосовувати під час вагітності, оскільки можна нашкодити дитині.

Лікарка уточнює, що жодні масажі та обгортування теж не перетворять рубці на нормальну тканину:

"Ринок в нас слаборегульований, тому ми часто навіть не уявляємо, що можуть пропонувати псевдокосметологи.

В принципі, зі шкірою тіла варто бути навіть обережнішими, ніж з обличчям через складнішу та повільнішу регенерацію".

Чи можна "вилікувати" розтяжки?

Не існує чітких протоколів саме лікування розтяжок, стверджує Ольга Римаренко.

Світова медична спільнота розглядає їх не як "захворювання", загрозу життю та здоров'ю, а як естетичний дефект.

"Коректно говорити не про лікування, а про корекцію стрий.

Існують методики, що ухвалені Адміністрацією з контролю ліків та харчових продуктів (FDA) та міжнародними дерматологічними асоціаціями як покращення якості шкіри", – зауважує лікарка.

"Золотий стандарт" корекції стрий – це лазерні технології, стверджує Ольга Римаренко.

Світова медична спільнота розглядає розтяжки не як "захворювання", загрозу життю та здоров'ю, а як естетичний дефект.

Фото: AY_PHOTO/Depositphotos

"Є різні типи лазерів: СО2 лазер, ербієвий лазер, низькоінтенсивне лазерне випромінювання.

Їхній принцип – стимулювати лазерним випромінюванням синтез колагену та гіалуронової кислоти в шкірі.

Тим самим підвищується пружність, вона стає щільнішою, рубці згладжуються – і шкіра візуально нагадує таку, що не пошкоджена".

Вартість лазерної терапії залежить від площі, над якою варто працювати.

За словами лікарки це може коштувати від 1000 до 10,000 гривень.

Для ефекту потрібно 3-4 процедури з певними інтервалами.

Дуже важливо – це має бути апарат, що має сертифікацію в Україні, схвалений міжнародними спільнотами дерматологів та бажано FDA. Працювати на ньому може лише лікар, що має достатню кваліфікацію.

Також ефективними є сертифіковані методики колагеностимуляції ін'єкціями препаратів.

Наприклад, плазмотерапія – фактори росту тромбоцитів із власної плазми пацієнтів, гідроксиапатит кальцію, амінокислотні препарати, полінуклеотиди.

Лазерні та ін'єкційні методики можна поєднувати для досягнення оптимального результату", – пояснює Ольга Римаренко.

Одним з суперечливих методів корекції дерматологиня називає Plazma Pen – пристрій, що випромінює "холодну плазму" (високотемпературний вплив) й зумовлює термічне пошкодження шкіри.

"На жаль, є багато повідомлень про важкі ускладнення у вигляді ще більшого рубцювання, інфікування тощо.

Ця методика не схвалена FDA", – каже вона.

Що робити, якщо не можете прийняти своє тіло з розтяжками?

Це нормально – почуватися ніяково, якщо ваша шкіра виглядає не так, як ви до того звикли.

Звичайно, можна скористатись вищезгаданими процедурами й поліпшити косметичний стан шкіри.

Проте психологиня та боді-позитивна спікерка Анна Римаренко рекомендує також переглянути своє ставлення до власного тіла.

Що може допомогти:

Частіше бувайте на пляжі, в сауні, басейні та зверніть увагу на те, що всі тіла абсолютно різні.

На жаль, через медіа та соцмережі нам транслюється лише один можливий візуальний стандарт шкіри – ідеально гладенька.

Варто розширювати ці рамки й бачити більше справжніх тіл чоловіків та жінок. І ви побачите, що активність, щастя та стосунки аж ніяк не корелюють із наявністю або відсутністю зморшок чи розтяжок.

Якщо вам здається, що розтяжки псують ваше життя, що саме через них у вас проблеми у відносинах з партнером\кою, що оточуючі мовчки засуджують вас і ці думки сильно погіршують ваш загальний стан – скоріше за все, проблема не в розтяжках.

Бувають тривожні та депресивні стани, за яких внутрішня напруга шукає "винуватих". В нашій культурі це дуже заохочується – винуватцями життєвих негараздів ми призначаємо наше тіло та його особливості.

Якщо справжня причина в депресії (наприклад, після пологів) – неприйняття себе знайде будь-які інші недоліки зовнішності.

Поки ми не поправимо внутрішній стан, зовнішні втручання, в тому числі естетичної медицини, приноситимуть тільки тимчасове полегшення.

Якщо ви в цілому собою задоволені, а розтяжки не подобаються вам саме з естетичного боку (тобто, це не сором або відчуття провини за не-ідеальність) – косметологія може дійсно принести покращення якості життя.

Бути задоволеними своєю зовнішністю – важлива потреба, що має право на життя і важливий компонент в цілому гармонійних стосунків із собою.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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