Близько 8 млн доз вакцин від COVID-19 Україна зможе отримати з наступного року – Ляшко

Україна отримала підтвердження від механізму COVAX (механізм глобального доступу до вакцин COVID-19), що має право звернутися до цього об’єднання за вакцинами для проведення щеплень людям з груп ризику або визначеним віковим категоріям.
Так Україна зможе отримати вакцини від COVID-19 для 20% населення, коли препарати зареєструють.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 4 серпня.
"За цим механізмом кожна країна, яка є членом (механізму COVAX - ред), отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення.
Для України прогнозується близько 8 мільйонів доз.
Це та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними обсягами, і вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною", - розповів Ляшко.
|Фото: SSilver/Depositphotos
За його словами, на початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії.
"Результати ми очікуємо до кінця року, і серійне виробництво повинне розпочатися, маємо надію, на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися зокрема в Україні для профілактики поширення коронавірусної хвороби", - додав головний санітарний лікар.
За його словами, уряд та Міністерство охорони здоров’я також проводять перемовини з виробниками та з урядами інших країн, щоб "окрім цих 20% додатково закупити вакцину за бюджетні кошти вже за іншими цінами, щоб покрити всі групи ризику щепленнями проти коронавірусної хвороби".
"Також ми працюємо з виробниками, щоб вони реєструвалися на території України і суб’єкти господарювання, які хотітимуть захистити своїх працівників, щоб унеможливити масові спалахи на підприємствах, також могли купувати і вакцинувати своїх працівників", - додав Ляшко.
Нагадаємо, В США розпочалася третя стадія випробувань вакцини проти COVID-19.
Протягом першої фази дослідження виявили, що вакцина стимулює імунну відповідь та є загалом безпечною.
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